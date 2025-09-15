УКР
Новини Санкції проти Росії
691 8

Країни ЄС мають запровадити проти Росії такі ж санкції, яких вони очікують від США, - Рубіо

Рубіо

Президент США Дональд Трамп вважає, що країни ЄС мають запровадити проти Росії такіж санкції, яких вони очікують від Сполучених Штатів.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

У Рубіо запитали, скільки часу президент Трамп дасть російському диктатору Володимиру Путіну, перш ніж перейти до реальних санкцій проти РФ.

"Ну, ми повністю розуміємо, які санкції у нас є в розпорядженні, і в якийсь момент президент може ухвалити таке рішення. Це буде його рішення. Він не буде ходити і штучно оголошувати терміни. Але він також вказав, що важливо, щоб Європа вчинила так само.

У Європі все ще є країни, які купують російські продукти, зокрема російську нафту. І президент закликав наших європейських партнерів ввести ті санкції, які вони просять ввести нас. Тому, якщо вони глибоко віддані цій ідеї, вони повинні вжити заходів — ми хочемо спонукати їх зробити те, про що вони просять нас", — відповів Рубіо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові до "дуже сильних" санкцій проти Росії, але Європа має припинити купувати нафту і газ у РФ, - Трамп

Автор: 

санкції (12714) США (24297) Євросоюз (14123) Рубіо Марко (288)
ЄС не буде збільшувати тарифи на китайські та індійські товари, не дивлячись на вимоги Трампа, - Le Monde

Джерело видання заявило, що таким чином Трамп показує, що він нібито готовий давити на рф, а от Європа - ні.

Минулого року Китай поставив до ЄС товарів на €519 млрд, ставши для нього найбільшим імпортером (20,1% всіх закупівель); показник Індії - €71,3 млрд (2,4%).
15.09.2025 22:18 Відповісти
Пернув в тазіку з водою
15.09.2025 22:19 Відповісти
Відмазка і в США їх ше догуя - Трамп як факір може витягувати і витягувати їх із шляпи/циліндра/
15.09.2025 22:20 Відповісти
Теж відправити солдафонів своїх армій на навчання у білорашку??
15.09.2025 22:20 Відповісти
Просте питання! Китай підвищував імпортні тарифи на товари європейських країн? 🤥
15.09.2025 22:23 Відповісти
За 9 місяців, Президент США Дональд Трамп, так і не запровадив проти Росії жодних санкцій, яких він очікує від країн ЄС!!

15.09.2025 22:23 Відповісти
Нух*я ніяких санкцій проти Сосії не буде. Прийміть вже це. Потрібно їбашити по рашистським НПЗ, ТЕС і стратегічним заводам ракетами. Поки Тампон ще не проти цього. Да і поки ще китай не почав поставляти Сосії ПВО для прикриття НПЗ. Бо зараз чухаєте сраку, а потім будете чухати голову і всунете в сраку свої фламінго чи що там у вас
15.09.2025 22:24 Відповісти
ЄС вже запроваджують 19й пакет санкцій проти **********....скільки санкцій запровадило руде непорозуміння?
15.09.2025 22:40 Відповісти
 
 