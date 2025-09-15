Країни ЄС мають запровадити проти Росії такі ж санкції, яких вони очікують від США, - Рубіо

Президент США Дональд Трамп вважає, що країни ЄС мають запровадити проти Росії такіж санкції, яких вони очікують від Сполучених Штатів.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

У Рубіо запитали, скільки часу президент Трамп дасть російському диктатору Володимиру Путіну, перш ніж перейти до реальних санкцій проти РФ.

"Ну, ми повністю розуміємо, які санкції у нас є в розпорядженні, і в якийсь момент президент може ухвалити таке рішення. Це буде його рішення. Він не буде ходити і штучно оголошувати терміни. Але він також вказав, що важливо, щоб Європа вчинила так само.

У Європі все ще є країни, які купують російські продукти, зокрема російську нафту. І президент закликав наших європейських партнерів ввести ті санкції, які вони просять ввести нас. Тому, якщо вони глибоко віддані цій ідеї, вони повинні вжити заходів — ми хочемо спонукати їх зробити те, про що вони просять нас", — відповів Рубіо.

