7 640 75

Україні варто погодитися на домовленості щодо врегулювання війни з РФ, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо поговорив з Йоганном Вадефулем

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може "в будь-який момент" вийти з посередництва у врегулюванні війни РФ проти України.

Про це він сказав в етері Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, президент США Дональд Трамп — єдиний світовий лідер, який має реальний шанс припинити війну між Росією та Україною.

"У випадку Росії та України, єдиним лідером у світі, який має хоч якийсь шанс покласти цьому край, є президент Трамп, тому він вклав у це більше часу та зусиль, ніж будь-хто інший. Кожна інша країна, включаючи, до речі, Туреччину, просить нас втрутитися", - сказав Рубіо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Введення жорстких санкцій проти РФ завадило б ролі США бути посередником у мирних перемовинах, - Рубіо

Крім того, Рубіо сказав в ефірі програми Good Morning America, що Трамп висловив "глибоке розчарування тим, у якому напрямку продовжує розвиватися ситуація".

Він також зазначив, що президент США "добре обізнаний" про варіанти, які він може використати, "щоб накласти на Росію додаткові санкції, якщо вона не погодиться на мир".

Читайте також: Країни ЄС мають запровадити проти Росії такі ж санкції, яких вони очікують від США, - Рубіо

Автор: 

перемовини (3092) Трамп Дональд (7197) Рубіо Марко (293) війна в Україні (6288)
Топ коментарі
+36
Та вже виходьте нафік !
23.09.2025 17:01 Відповісти
+35
Так а що ви зробили корисного за 8 місяців? Нічого
тільки погіршили все для України.. знімаєте санкції, легітимізуєте ліліпутіна, брехня про Україну, погіршуєте існуючу допомогу… все на руку своїх володарів з ******
23.09.2025 17:08 Відповісти
+29
США, як країна третього світу і так ні на що не здатна. Куди би вона входила-виходила, результат нульовий. Нинішній стан США це ганьба.
23.09.2025 17:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та вже виходьте нафік !
23.09.2025 17:01 Відповісти
" Вашингтон може "в будь-який момент" вийти з посередництва..." Вашингтон вже давно вийшов з посередництва, і вся його допомога лише в продажу зброї через посередників. Більшого популіста та пиз...бола чим Трамп ще треба пошукати.
23.09.2025 17:47 Відповісти
він припинив війну між азербайджаном і албанією яка тривала 30 років . а ви називаєте його популістом
23.09.2025 17:54 Відповісти
АБербайджаном. Він уперто каже так. Мабуть в усьому Білому домі нема кому його виправити.
23.09.2025 18:00 Відповісти
Хто така та Рубіо?
Судячи по її поведінці, то нелюбима тьолка Трампа, яка хоче стати любімою...
23.09.2025 17:03 Відповісти
"маленький Марк"

.
23.09.2025 17:11 Відповісти
..в Україні "єдиний світовий лідер..."
НЄ работает !

свого, курва, світового лідора маємо !

маленький марко, за кого ти імєєш українців ?

.
23.09.2025 17:56 Відповісти
І він вийшов з Куби...
Все зходиться!
23.09.2025 17:13 Відповісти
Яка ріжниця, звідки він вийшов? Рубіо- цинік, єдине, що його турбує досидіти до кінця каденції Трумпу і балотуватися на на наступних виборах. Все.
показати весь коментар
а вони будуть ?

вибори у США ?

.
23.09.2025 17:57 Відповісти
Чому ні?
показати весь коментар
******* ти мене називала
показати весь коментар
Базар понятєн - трумпуссі не збирається вмовляти рашу, тим більше вводити якісь санкції ( хоч вони й на користь друху-владіміру) .
Якщо ! Ви вірете, що трамп дасть команду допомогти захистити Естонію чи Литву чи Польське повітря - вам або труси одягти або хрестик зняти
23.09.2025 17:04 Відповісти
Ок !

зачекаємо до проміжкових виборів, публікацій Епштейна і т.д.

.
23.09.2025 17:12 Відповісти
Щось мені підказує, що ці дві події співпадуть у часі.
23.09.2025 17:25 Відповісти
Почав за здравіє а кончив за упокій
23.09.2025 17:05 Відповісти
США, як країна третього світу і так ні на що не здатна. Куди би вона входила-виходила, результат нульовий. Нинішній стан США це ганьба.
23.09.2025 17:06 Відповісти
США здатна на багато що, просто Трамп ізоляціоніст. І проблеми Европи, то не наші проблеми....
23.09.2025 17:18 Відповісти
Трамп -холуй кремля.
23.09.2025 17:20 Відповісти
Трамп мєлкий лавочник і ідіот !

США завдяки йому стануть злиденною країною третього світу.

.
23.09.2025 17:22 Відповісти
тоді не тягніть Європу в свої розбірки з Китаєм будь ласка.
показати весь коментар
Єдине в чому Трамп правий, це те що Європі пора вчитися захищатися самостійно, а не вічно покладатися що мирне і сите життя європейців буде забезпечуватися кров'ю і життям американців. Щось типу, запишися на курси самооборони, я не можу вічно тебе пантрувати.
23.09.2025 18:18 Відповісти
Значить забирати єдину зброю, методом шантажу санкціями, в України змогли.
Давати гарантії що на Україну не нападуть теж змогли.
А от допомогти Україні в самий потрібний і безкровний момент не змогли. (лютий 2014 року)
№ідораси-№изаболи-одним словом срані амереикоси.
Ваша репутація впала в же до ступеню що вас навіть пухля король глистявих кндровців ***** послав.
Самі з китайозами розбирайтесь брехуняри.
23.09.2025 18:30 Відповісти
Не наші - чиї?
23.09.2025 18:02 Відповісти
Европи.
23.09.2025 18:15 Відповісти
Если Трамп изоляционист, то чего он лезит с урегулированием войн и конфликтов в Индию, Пакистан, Африку, в Израиль, в Афганистан и т.д.?
23.09.2025 18:28 Відповісти
Трампиня здається книжку цілу висрав колись "мистецтво укладати купу в штани угоду".
Так ось, оце його "мистецтво" в нас на кожному районі ще в 90-х викладали. Тому хай іде накуй дрібним кроком зі своїми потужними аргументами - якщо ми його вчителів зі Скотостану накуй послали то і він може вже збирати лахи в пішу еротичну подорож.
23.09.2025 17:07 Відповісти
Трумп ще ніяк не продемострував, що може. Скоріше за все не може, бо гівняна людина.
Ядерку нам повертайте та йдіть собі лісом.
23.09.2025 17:08 Відповісти
Вже біжить повертати! А, нє, вона ж до Московії вивезена. Чорт...
23.09.2025 18:03 Відповісти
В них своєї багато. Хай діляться, раз Будапештський Меморадум закінчився.
23.09.2025 18:06 Відповісти
Так а що ви зробили корисного за 8 місяців? Нічого
тільки погіршили все для України.. знімаєте санкції, легітимізуєте ліліпутіна, брехня про Україну, погіршуєте існуючу допомогу… все на руку своїх володарів з ******
23.09.2025 17:08 Відповісти
Це означає, що Україні навязують вимогу підписати капітуляцію, інакше рудий дегенерат образиться і поїде грати в гольф.
23.09.2025 17:09 Відповісти
Це як розуміти фашиська росія хоче капітуляції України ,продовжує настуавти і убивати українців ,руйнувати міста і села і все що тільки можна ,а Україна має погодитись на капітуляцію по трампу наступить мир ,а чи не пішов рубіо разом з своїм недоумковатим господарем під три чорти.
23.09.2025 17:09 Відповісти
так це ж вже було !
трамп через конгрес блокував військову допомогу Україні
і що ?
було важко, але вистояли !!!
зараз допомога Європи в рази більша...

маленький марко рубіо, дивись україно-європейську телепрограму
"Good bay Amerika ! "
український дубляж: "трмп ПНХ !"

.
23.09.2025 17:09 Відповісти
Список Епштейна муляє?
23.09.2025 17:10 Відповісти
рудому яйки жмьот...

.
23.09.2025 17:15 Відповісти
Які яйкі? Протухлі бовтюхи😁
23.09.2025 17:33 Відповісти
від ще Президент Америки !

особа з дипломатичною недоторканністю !
а ви так не дипломатично

.
23.09.2025 17:50 Відповісти
які там яйки коли меланія на 25 років молодша за додіка
23.09.2025 17:58 Відповісти
Виходьте нахер, все ваше посередництво при рудому блазневі заключається в підігруванні російськім фашистам, і розколу НАТО, не кажучи вже на яке посміховисько ви перетворили США.
23.09.2025 17:10 Відповісти
рубіо як шлендра на узбіччі
23.09.2025 17:12 Відповісти
Вот если бы в США Трамп был Президентом...Ой, ***, уже на посту, нах...вертил за 8 месяцев от души, как и планировалось...
23.09.2025 17:13 Відповісти
Спершу погодьтеся що ви нікчемні імпотенти, вбивці міжнародних домовленостей і просто дебіли. А потім вже можемо обсудити війну.
23.09.2025 17:13 Відповісти
Нагадує мені рукожопих будівельників.Прийшли раз до нас на обьєкт такі,та ми 1000 квадратів плитки в день кладем,та нам тут роботи на 3 дні.Наробили косяків і втекли.От і Трамп прораб таких рукожопів.
23.09.2025 17:14 Відповісти
Аляскау відразу шоб не бігать в пакет погоджуй.
23.09.2025 17:14 Відповісти
Так за шо ми тоді рідкоземи віддали??? Мовчу вже за будапештський договорняк...
23.09.2025 17:15 Відповісти
рідкозьоми як віддали, так і відберемо.
вони поки що у нас в землі лежать.

на відміну від ЯО, нажаль...

.
23.09.2025 17:20 Відповісти
Уе ж було вже!
"Еслі шо, ми єво смєтьом"
23.09.2025 17:35 Відповісти
Стендап чергового трамбонівського підора. Навіть Підросяна було дивись цікавище
23.09.2025 17:19 Відповісти
Якщо трампон "має можливість припинити війну "і він це не робить,значить президент наймогутнішої держави світу ---є співучасник масовий руйнувань сіл і міс України.загибель тисяч мирних жителів (не враховуючи воїнів ЗСУ) міліонів біженців Значить він такий же злочинець як і путін. Тоб-то біздіяльність--це також злочин.
23.09.2025 17:21 Відповісти
Рубіо для нас ніхто і він може говорити все, що завгодно.. Як казав Боневтік Потужний для нас мінімум у цій війні це виход на кордони 1991 року. Довго вони висміювали Порошенка за "мінські", тож побачимо як будуть брехати наріду 73% про "припинення війни", а точніше капітуляція по захоплених ворогом територій вже з 2022 року. Кацапи потвори, їм ніколи прощення не буде, але такий же самий і наш, який відкрив їм наші ворота.
23.09.2025 17:22 Відповісти
До побачення, Вашингтон. Від вас мало користі, тільки бла-бла-бла
23.09.2025 17:23 Відповісти
Ситуація так собі
23.09.2025 17:25 Відповісти
А є якись домовленості крім коліру доріжки для х/йла? Виходьте вже з "посередництва", завібрували шантажувати. Припинятори воєн знайшлись...
23.09.2025 17:25 Відповісти
Які домовленості?

Цей довбойоб може адекватно пояснити, хто з ким і про що домовився, і, найголовніше, як це вписується у предмет під назвою "Міжнародне право"?
23.09.2025 17:26 Відповісти
Єдиниі лідор у світі, що не вводить санції та сциться *****.
23.09.2025 17:26 Відповісти
Думаю, не єдиний. Але самий-самий.
23.09.2025 18:23 Відповісти
Тобто погодитись на тотальну втрату суверенітету і національної ідентичності?
Рубво ти що ухуєл!
23.09.2025 17:28 Відповісти
******* та нашадок сук яки не захищали свою батьківшину Кубу від комуняк буде давати поради Україні яка століттями борется з улусом орди Московією та Києву який 800 років тому як і зараз став щитом Європи від людожерів? Рубіо це тварюка яка пристосувалась би і до Гітлера зараді власной вигоди.
23.09.2025 17:29 Відповісти
***** і США "хором" прагнуть грабувати Україну під тиском "непереборних обставин" які самі створюють для гарантії безкарного і довготривалого грабунку. Нехай горять в пеклі виродки!
23.09.2025 17:29 Відповісти
То ви курво імпотенти пихаті. Вважаєте себе великою державою, першою в світі, а насправді ви є сцикливі зрадникі.
23.09.2025 17:33 Відповісти
Мутачье
23.09.2025 17:34 Відповісти
А може просто перестати коментувати слова, дії мудаків? Ота публіка все одно їх не прочитає, а нервові клітинки не відновлюються. Воно того вартує?
23.09.2025 17:38 Відповісти
американцы мониторят сми и комменты в них , особенно в тех странах, которые в их зоне интересов...
23.09.2025 18:19 Відповісти
Єдиний лідер, який може зупинити війну на сьогодні, це китайській. Але, китайські комуністи і московські фашисти союзники
23.09.2025 17:44 Відповісти
Хм...А що би ти сказав якби справа стосувалася Техасу? Каліфорнії?!
23.09.2025 17:50 Відповісти
постеснялся бы уже в который раз вспоминать про какие то санкции США против страны - агрессора.... США при Трампе уже более полу года не вводит никаких санкций против агрессора...
23.09.2025 18:16 Відповісти
Рубіо-ЗДОХНИ. Хоча б від сорому через те що казав будучи сенатором(чи конгресменом(в сортах лайна не розбираюся ))та не в трампонівській шоблі.
23.09.2025 18:19 Відповісти
просто продавайте зброю для нас Європі
23.09.2025 18:26 Відповісти
Трамп, каже:
"Індія та Китай - основні джерела фінансування РФ, оскільки продовжують купувати російську нафту і газ. Однак російські енергоресурси купують і країни НАТО - тим самим спонсоруючи війну проти себе"

А про які домовленості говорить Рубіо?
23.09.2025 18:30 Відповісти
Нахіба постійно теревенити про вихід США з перемовин? Трамп та його корупціонери працюють на рашистів, просираючи статус "великого світового лідера"!
23.09.2025 18:31 Відповісти
 
 