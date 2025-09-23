Україні варто погодитися на домовленості щодо врегулювання війни з РФ, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може "в будь-який момент" вийти з посередництва у врегулюванні війни РФ проти України.
Про це він сказав в етері Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
За словами посадовця, президент США Дональд Трамп — єдиний світовий лідер, який має реальний шанс припинити війну між Росією та Україною.
"У випадку Росії та України, єдиним лідером у світі, який має хоч якийсь шанс покласти цьому край, є президент Трамп, тому він вклав у це більше часу та зусиль, ніж будь-хто інший. Кожна інша країна, включаючи, до речі, Туреччину, просить нас втрутитися", - сказав Рубіо.
Крім того, Рубіо сказав в ефірі програми Good Morning America, що Трамп висловив "глибоке розчарування тим, у якому напрямку продовжує розвиватися ситуація".
Він також зазначив, що президент США "добре обізнаний" про варіанти, які він може використати, "щоб накласти на Росію додаткові санкції, якщо вона не погодиться на мир".
