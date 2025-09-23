УКР
7 199 96

Російські літаки не збиватимуть, якщо вони знову порушать повітряний простір країн НАТО, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо відкинув можливість збиття російських літаків, що порушують повітряний простір НАТО, якщо тільки ті не здійснюють певних агресивних дій.

Про це він сказав в інтервʼю CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

На питання, чи готові США брати участь у збитті російських літаків, якщо ті порушать повітряний простір Альянсу, Рубіо відповів: "Я не думаю, що хтось говорив про збиття російських літаків, якщо вони не атакують".

"Я думаю, що ви бачили, як НАТО реагує на ці порушення так, як ми реагуємо на них завжди, а саме: коли вони входять у ваш повітряний простір або вашу оборонну зону, ви підіймаєтеся і перехоплюєте їх. І саме це зробило НАТО, і саме це НАТО буде робити й надалі", - сказав американський посадовець.

Рубіо повторив слова посла США при ООН Майкла Волца, який напередодні сказав, що Штати працюватимуть із союзниками, "щоб захистити кожен сантиметр території НАТО".

"Це зобов'язання залишається незмінним", - додав держсекретар США.

НАТО (6814) літак (3026) США (24372) Рубіо Марко (293)
+43
Дозволив вільно літати. Навіщо тоді НАТО?
23.09.2025 19:21 Відповісти
+38
А якщо кацапські танки проїдуть всю Аляску без жодного пострілу, то США їх теж не знищуватимуть і червону доріжку постелять?
23.09.2025 19:26 Відповісти
+34
Коаліція імпотентів
23.09.2025 19:22 Відповісти
Дозволив вільно літати. Навіщо тоді НАТО?
23.09.2025 19:21 Відповісти
Україна замінить НАТО, дайте нам зброю і ми будемо збивати літаки русні
23.09.2025 19:53 Відповісти
це той рідкісний момент, коли думаєш:

"Дякую тобі, Боже, що Україна не в НАТО і ми можемо вільно і радісно збивати кацапські літаки !"

.
23.09.2025 20:09 Відповісти
Це тому ти якраз і не думаєш, продукуєш незрозуміло, що.
Поки що, на жодну країну НАТО, карло не напав і швидше за все не наважится у найближчий час. Немає чим, всі резерви в України, яка, як ти радієш не у НАТО...
Дитячий садочок..
23.09.2025 20:23 Відповісти
не переймайтесь так !
на НАТО хутін не напав врємєнно.
з такою динамікою повітряних провокацій і повною імпотенцією трампа, нападе максимум протягом двох тижнів.

.
23.09.2025 20:35 Відповісти
Ти кажеш нападе, всі, хто із головою, кажуть, ні. Якщо, через 2 тижні,ти 08 жовтня викладуєш фото із донатом на Юсупову, чи на Бутусова у розмірі не менш 100 євро. Нападе, то я викладаю таке ж фото.
Домовилися?
23.09.2025 20:40 Відповісти
Якщо у сухому залишку, без емоцій, то все цинічно, але правильно. Зайшли в зону- піднімати авіацію, фактично супроводжувати. Нікому не потрібна війна НАТО проти рф, і Україні також.
Україні потрібне озброєння у великих обсягах і пряме фінансування видатків, обминаючи українську владу( якби це можна було б зробити).
23.09.2025 20:10 Відповісти
А де буде та межа після якої потрібно збивати? Ось залетіло парочка - трійка кацасоколів, Літають в прикордонній зоні не глибше 50 км, потім 100, потім навкруги умовного Стокгольму чи над ним. Але ракети не пускають, бомби не скидають. Все тихо мирно. Отой натівській дюйм до якої довжини може бути розтягнутий?
показати весь коментар
+💯 👍🏿! десь так:

"Подолання больового порогу НАТО"

.
23.09.2025 20:20 Відповісти
Тобі тактичні підробиці авіаційного перехоплення розказати?
Є базові речі.
1.роісія не готова до конвенційної війни ще на одному театрі бойвих дій. Тому всі провокації- то провокації із метою добитися зниження підтримки України.
2. Для того, щоб розуміти такі елементарні речі , не потрібно бути академіком, достатньо подивитися на характер бойвих дій і ситуацію у самій роісії. Тому це розуміють і в НАТО.
3. Літаки не збиватимуть, поки це не буде нести характер реальних бойвих дій( чому цього не буде, п1)
4 Якщо розпочнуця реальні боєзіткненя із НАТО, территорія, по якій у першу чергу буде здійснено ядерного удару малої потужності буде территорія України.
23.09.2025 20:36 Відповісти
Ось зайшов до тебе в квартиру сусідній бугай вночі бо ти двері не сильно зачиняєш. Ходить по квартирі, щось бурчить, розглядає. Абсолютно неагресивний. Ніж в кармані, але не достає. І ти відчуваєш сама що він походить походить та й піде. Як минулої чи позаминулої ночі. А ти просто не спиш. Бо мусиш супроводжувати дорогого гостя кожну ніч. Може простіше його на куа з самого початку?
23.09.2025 20:49 Відповісти
а якщо кацапи будуть летіти далі на територію НАТО ?
виштовхати їх крилом ?

.
23.09.2025 20:18 Відповісти
Ну да ну да, посил для Європейських країнам НАТО нагнути Україну до миру на умовх хйла.
23.09.2025 19:22 Відповісти
а ти маєш владу кремля ,котра мститсьтя Україні за те, що не дали їй віддати Україну *****
23.09.2025 19:38 Відповісти
23.09.2025 19:41 Відповісти
щоб ти тупе знало - Олігархи Пінчук та Фіала - це саме й є соросята в Україні.... Це вони спонсори програм Сороса - ВІДРОДЖЕННЯ , Київській інститут економіки з Міловановим . Згадай канал ICTV - з антипорохом Шабуніним на боці СН . Так, типу Вакарчук проходив управлінські курси Сороса на заході - потім сквиздив вдруге з ВР, зрозумівши шо то таке ГОСОС . Та що говорити - НАВІТЬ ПОРОХ дав маху - з трибуни закликав голосувати за ПРиригівсього Умєрова .
Олігарх Фіала присвоїв собі радіо Свободу в Україні , .теж створіння демів. УП та НВ його теж.
Тільки зараз отямився почав гнати на владу - бо Чех А сороясятинк Пінчук й досі з ЄС бюджетне бабло жере своїм марафонним ТБ
23.09.2025 19:53 Відповісти
Харош російську дурню по мізкам розносити. Термін " соросята" видуманий на лубянці з метою розвішувати клемо на всіх хто невгодний.
Це не Сорос розкрадав і розкрадає український бюджет. Це не Сорос танцює перед суфльором, не виконоючи жодного конституційного обов'язку.
Це не Сорос,чи Джексон-Вєнік примушує депутатів тиснути кнопки за корупційні закони і не Сорос-Морос утримує фабрики тролів на Лубянці і надрах охвісу президента- подоляка.
23.09.2025 20:18 Відповісти
оту "дурню" розносив ХРЕСТИК наді мною - але все що написала я - то справді "соросята олігархату"
Колись Пінчук у часи Мінських пропонував Україні у статті в WSJ - віддати Крим та ввести умови рашки по лугандонних республіках ...

Так от , центральний офіс ТАК відчитав свого споносра в Україні -"не погоджуємося та засудужаємо його статтю , але співпрацбювати продовжуємо ..."
23.09.2025 20:40 Відповісти
Коли це читаєш, то таке враження, що Пінчук став олігархом не тому що десять років із папашою Кучмою розкрадав Україну, а тому що " вчився у Сороса"
23.09.2025 20:46 Відповісти
доречі, не США зробили ТЕБЕ
23.09.2025 19:39 Відповісти
Україні варто погодитися на домовленості щодо врегулювання війни з РФ, - Рубіо на Fox News

"Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина", - Ердоган ... Європа не зможе вічно надавати економічну допомогу Україні, а сама Україна не може економічно Й це погана новина "- теж на Fox New

POLITICO прямо до трапу вовц по пріильоті - сюрпріііз на його нікчемну ненаситність влади та аторитаризм .

Рубіо Європі- нехай закатає губу літаки РФ збивати НАТО не буде...
Te Telegraph Трамп підриває єдність НАТО і грає на руку Путіну, -

А тепер зберіть це всепороджене за останню добу до купи -все ясно ?
23.09.2025 19:35 Відповісти
Підтримувати афганські війська впродовж 10 років, витратити трильйон доларів це можна. А дати Україні зброю в кількості щоб закінчити війну не можна. Америка котиться у прірву.
23.09.2025 19:53 Відповісти
Бо по погляду Трампа ми агресори, а Московія жертва.
23.09.2025 20:03 Відповісти
Цікаво, а на острові Епштейна Доня також жертвою був, на якого малолітки нападали?
23.09.2025 20:28 Відповісти
Попком його пісюн гвалтували.
23.09.2025 20:34 Відповісти
просто світ крокує правою - й мСША не закінчить цей марш Трампом , а в ЄС поки що одна везуха , може й для України - виборів великих країн пару років не буде . Хоча у Франції на підході , у Польщі вже президент... У Німеччині Мерца вже обігнала права . ну і т д .
Країна котра підняла свій інтелект, свою силіконову Долину робочими візами талановитих всього світу студентів у т ч закрила шлях ціною віз у 100000. та платними грінкартами у 5 млн... Для таких як Ахмєтов та інші бандюки?
23.09.2025 20:11 Відповісти
За 2025 рік за даними звіту Silicon Valley Index (організація Joint Venture Silicon Valley):

~66 % працівників у технологічному секторі (tech workers) Силіконової долини - народжені за межами США.

Серед tech працівників з вищою освітою (bachelor's degree і вище), 23 % із Індії, 18 % з Китаю, а лише 17 % народилися в Каліфорнії.

У регіоні житлових людей (всі мешканці) іноземного походження - ~41 % у 2023 році.

Ще одна цікава деталь: серед технічних працівників-жінок Силіконової долини значно більша частка - іммігрантки. Наприклад, 73 % жінок, що працюють у технічному секторі, - народжені за кордоном.
23.09.2025 20:15 Відповісти
Або вписатися у війну самим. Очевидно що буде обрано.
23.09.2025 20:25 Відповісти
Коаліція імпотентів
23.09.2025 19:22 Відповісти
Та ні - зрадників.
23.09.2025 20:26 Відповісти
А якщо кацапські танки проїдуть всю Аляску без жодного пострілу, то США їх теж не знищуватимуть і червону доріжку постелять?
23.09.2025 19:26 Відповісти
Треба збирати комісію з ліквідації НАТО. Досить сюрреалізму та знущання над здоровим глуздом. Навіть якщо перетерпіти 3 роки оцих всіх зовсім кінчених та нікчемних узагальнених "Рубіо"- це нічого не змінить.
23.09.2025 19:26 Відповісти
Яка ліквідація!? Воно і так тільки на папері,
яким вже підтираються.
23.09.2025 20:00 Відповісти
В сортир на призвісько ООН теж катаються....гроші бюджетні витрачають...
23.09.2025 20:06 Відповісти
Якщо заборонено збивати,
то який сенс у цьому "перехопленні" та яка загроза змусить рашистські літаки відвернути?!
23.09.2025 19:28 Відповісти
Сенс: червона доріжка та почесний ескорт "ласкаво просимо нас окупувати"…
23.09.2025 19:48 Відповісти
Серун!!!!!
23.09.2025 19:53 Відповісти
Малюк Рубіо хоче стати наступним президентом Гамерики, тому буде берегти ***** та його літаки. Бо хто ж йому допоможе стати президентом, як не *****. Президент Трамп двічі тому доказ.
23.09.2025 19:29 Відповісти
⚡️ Дрони на аеропорт Копенгагена, ймовірно, запускались з суден під російським прапором, або повʼязаних з рф
23.09.2025 19:30 Відповісти
Ето лож! Ґдє ваши даказатєльства!?
23.09.2025 19:33 Відповісти
Мі ж ні вчйом нє віновати.
23.09.2025 19:38 Відповісти
Цей Рубіо не може розписуватися за все НАТО, чи за якусь окрему країну НАТО. Його запитали "чи готові США брати участь у збитті російських літаків", - то хай відповідає за свою країну. Кожна країна НАТО має право на самозахист, хоче чи не хоче того хтось з берегів Потомака.
23.09.2025 19:30 Відповісти
Залишається тільки пожартувати: Ось чому пуйло не хоче, щоб Україна вступила в НАТО - бо перетвориться на таке ж болото...
23.09.2025 19:31 Відповісти
рупіо ..ти трішки опіздав ... коли на територію НАТО в Турцію залетів болотний СУ ..вони його просто збили
23.09.2025 19:32 Відповісти
я думав один трамп чеканутий ,та вони всі там є........
23.09.2025 19:32 Відповісти
Потужна відповідь! Навіть якщо під@ри почнуть запускати ракети по Україні з Середземного моря - ці "гаранти" окрім занепокоєння не застосують жодних дій.
23.09.2025 19:32 Відповісти
Люди, якщо тут є
хоть один мудрий, то подумайте як тонко і хитро вони граються з несвідомою толпою. І подумайте для чого це все робиться.
23.09.2025 19:33 Відповісти
Для чего?
23.09.2025 19:42 Відповісти
Щоб приховати прибульців-рептілоїдів які ждуть моменту захопити Землю і видоїти всіх чоловіків.
23.09.2025 19:53 Відповісти
лошара путлер, треба було спочатку йти на НАТА
23.09.2025 19:33 Відповісти
Єдиниа хто має яйця з країн нато то Туретчина,інші запливші жиром від солодкого,безтурботного життя імпотенти,які навіть висказатись гучно неспроможні.
23.09.2025 19:33 Відповісти
Турція гепнула кацапольот не тільки за порушення повітряного простору.
23.09.2025 19:43 Відповісти
А ну, цікаво, продовжуйте...
23.09.2025 19:54 Відповісти
Дождетесь що пуйло тобі с Трампом на голову накладе,а ви будете розтирати і говорити що то була помилка.
23.09.2025 19:35 Відповісти
Їм сцять в очі, а вони та то божа роса.
23.09.2025 19:56 Відповісти
Гімно сцикливе. Хтось ще вірить в якісь гарантії і закриття неба, що сцишиа нам пропонують взамін на капітуляцію?
23.09.2025 19:35 Відповісти
Та хай літають а те шо вони розвідують - та то таке - Рубіо
23.09.2025 19:36 Відповісти
Держава-позорисько, завдяки мага
23.09.2025 19:38 Відповісти
Политики всегда смотрят кому это выгодно. Сейчас НАТО трясет яйцами потому что их обвиняют в слабости. Но это самое глупое, начинать скакать как кенгуру, когда тебя называют чмом.
23.09.2025 19:39 Відповісти
у влади США дзвенять яйця не тому шо вони залізні - а тому що скляні
23.09.2025 19:41 Відповісти
А якщо літаки НАТО залетять в повітряний простір рф, кацапи зіб'ють їх?
23.09.2025 19:42 Відповісти
із всіх хто задіян у цьому казіно НАТО , тільки у Ердогана яйця є !...
23.09.2025 19:45 Відповісти
"Рубіо виключив можливість збиття літаків РФ". В перекладі:
"Товарищ Рубинов (в миру госсекретарь сша) исключил возможность враждебных действий в отношении своего начальства".
23.09.2025 19:49 Відповісти
у цих діячів просто якійсь талант створювати мовні хонструкції, які хєр поймеш без двох пляшок бурбону. Але і піля двох пляшок не зрозумієш, але хоч тоді на деякий час буде похєр, що там сказав рубіо.
23.09.2025 19:51 Відповісти
Коли ми нарешті вступимо до НАТО, ми там будемо одні, ну може ще Молдова.
23.09.2025 19:51 Відповісти
Будуть ще прибалти !
23.09.2025 20:00 Відповісти
Але якщо ***** чи його наступники захочуть ,,На Берлін!,, то ми розступимось. Дамо коридор. Хай веселяться всі.
23.09.2025 20:39 Відповісти
Одне слово - дебіл, хоч і високоповажний...
23.09.2025 19:54 Відповісти
Де ви високоповажного побачили ? Звичайна підстилка.
23.09.2025 20:00 Відповісти
Треба подивитися якщо щось впаде з літака. Якщо вибухне, то то треба висловити свое занепокоєння.
23.09.2025 19:59 Відповісти
Аж в Україну чути гомеричний регіт ***** що доноситься з бункера .!
Почивай з миром , НАТО ..
23.09.2025 20:04 Відповісти
вот тобі і східний вартовий...з очами але без збройний...уууу, я все бачу..пальчиком - нуну.. іба..нуті.. Вот дедушка Ердоган захерачив у сраку - подавили помідори та сири росіяни та все.. тепер туди ні ногою...
23.09.2025 20:06 Відповісти
Піпець як окуколдились америкоси.
Та щей республіканці.
Там містери Ензейхауер і Рейган риють прохід на вихід із могили як оскаженілі.
Ну їм точно хочеться поїзти мозку теперішнім респам....
По ходу далі буде ще більша "комедія".
Усіх присутньо живих прохаю застебнути ремені безпеки.
Нікому не буде скучно.
Як кажуть аборигени там де я:
Bienvenue dans notre nouveau monde..
23.09.2025 20:06 Відповісти
столітня війна, lol
23.09.2025 20:06 Відповісти
Якщо хребет НАТО - це США; то тепер ще в кого залишаються запитання, чому НАТО - безхребетне?
23.09.2025 20:13 Відповісти
Схоже досвід Обами, щодо захисту "ввічливих зелених чоловічків", яких не можна було чіпати в Криму, схоже тепер розповсюджується на повітряний простір ЄС.
"Ввічливі" бойові дрони та бойові літаки РФ, які здійснюють розвідку та диверсії в небі країн НАТО, тепер під надійним захистом адміністрації Трампа?
Збивати не можна...Чому? А якщо вся ця чортівня літатиме в небі над США, теж не збиватимуть?
23.09.2025 20:13 Відповісти
И у этих людей мы добиваемся для себя каких-то гарантий?
23.09.2025 20:13 Відповісти
Кубинський прихвостень згадав свої коріння,вони з мордором дружири.
23.09.2025 20:15 Відповісти
Хлопці, треба уважно читати обіцянки шльондри краснова "трампакса"! Що цей тампон гумової гузна, обіцяв знищити НАТО, порушувати конституцію США, допомогти куйлу захопити Україну і таке інше.
До речі: США стає спонсором тероризму...
23.09.2025 20:15 Відповісти
Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор
23.09.2025 20:16 Відповісти
це трамп-тако зруйнував безпеку альянсу. і доки сша керує трамп - нато теж ТАКО (курка, яка завжди тіка).
Який вихід? скинутись ЄС на декілька ядерних зарядів для України. ВСЕ! пуйло сидітиме як миша!
Хто це заперечує - ворог або корисний ідіот!
23.09.2025 20:17 Відповісти
Пес гавкає те, що хоче хазяїн.
23.09.2025 20:21 Відповісти
Тільки новий Перл-Харбор врятує світ.
23.09.2025 20:24 Відповісти
путлер всім довів що НАТО не існує,запустив дрони на польщу а реакції нуль,літаки залетіли в прибалтику- реакції нуль.а турки без проблем збили кацольот і ніяких проблем.
23.09.2025 20:36 Відповісти
так. ще одне важливе питання, це фінанси! от трамп вимага 5% ввп, всі погодились, а захисту нуль. тоді кожна країна пошле те НАТО накуй і буде 5% витрачати на зброю.
23.09.2025 20:46 Відповісти
Рубіо цими словами дозволив мирним бомбардувальникам раші, літати над Вашингтоном навіть пообіцяв екскорт з F35
23.09.2025 20:37 Відповісти
🤣🤣
23.09.2025 20:38 Відповісти
А якщо Польща зіб"є - Трумп заявить, що США виходять з НАТО.
23.09.2025 20:52 Відповісти
рівно через 1.5 години рижий сказав ,що можна збивати)))
23.09.2025 20:55 Відповісти
А якщ відкриють люк та насруть комусь на голову, це буде агресівна дія чи миролюбива?
23.09.2025 21:06 Відповісти
посадите за штурвал нашего летуна и покажите какую кнопку нажимать. И все! Поймите, мы их не боимся!
23.09.2025 21:12 Відповісти
а на крыльях и хвосте нарисуйте тризубцы
23.09.2025 21:18 Відповісти
 
 