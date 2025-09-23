Російські літаки не збиватимуть, якщо вони знову порушать повітряний простір країн НАТО, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо відкинув можливість збиття російських літаків, що порушують повітряний простір НАТО, якщо тільки ті не здійснюють певних агресивних дій.

Про це він сказав в інтервʼю CBS News, інформує Цензор.НЕТ.

На питання, чи готові США брати участь у збитті російських літаків, якщо ті порушать повітряний простір Альянсу, Рубіо відповів: "Я не думаю, що хтось говорив про збиття російських літаків, якщо вони не атакують".

"Я думаю, що ви бачили, як НАТО реагує на ці порушення так, як ми реагуємо на них завжди, а саме: коли вони входять у ваш повітряний простір або вашу оборонну зону, ви підіймаєтеся і перехоплюєте їх. І саме це зробило НАТО, і саме це НАТО буде робити й надалі", - сказав американський посадовець.

Рубіо повторив слова посла США при ООН Майкла Волца, який напередодні сказав, що Штати працюватимуть із союзниками, "щоб захистити кожен сантиметр території НАТО".

"Це зобов'язання залишається незмінним", - додав держсекретар США.

