3 094 30

США готовы ввести жесткие пошлины против РФ, но европейские страны должны присоединиться, - Трамп

Трамп о войне в Украине на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести новые пошлины, если Россия не согласится на предложения по урегулированию войны против Украины.

Об этом он сказал во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думал, что это будет проще всего - закончить войну в Украине, поскольку мои отношения с президентом Путиным всегда были хорошими. Я думал, что это будет проще всего. Но, как известно, на войне никогда не знаешь, что может произойти. Всегда есть много сюрпризов, как хороших, так и плохих. Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но реальность оказалась другой. Сейчас она выглядит крайне слабой", - подчеркнул он.

"Независимо от того, что будет дальше, это должно было быть делом нескольких дней, точно меньше недели. А они воюют уже три с половиной года и убивают от 5000 до 7000 солдат с обеих сторон. Еженедельно погибает от 5 до 7 тысяч молодых людей, а в городах, где стреляют ракетами и сбрасывают дроны, гибель гораздо меньше. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Эта война никогда не должна была произойти. Она показывает, что такое лидерство, что плохое лидерство может сделать со страной, - продолжил Трамп.

Также читайте: Трамп: "Я спасаю миллионы жизней, останавливая войны. А в чем цель ООН?"

Трамп сообщил, что только две недели назад узнал, что некоторые страны НАТО не перестали покупать российские энергоносители.

"Европа покупает нефть и газ из России, в то же время, как ведет против нее борьбу. Стыдно", - сказал президент США.

Трамп добавил: "США полностью готовы ввести жесткие пошлины против РФ, но для того, чтобы эти пошлины были эффективными, европейские страны должны присоединиться к нам. Иначе мы тратим наше время впустую".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас не время просить Путина о прекращении огня в Украине, - Трамп

Автор: 

россия (97335) санкции (11874) Трамп Дональд (6661) война в Украине (6239)
Топ комментарии
+7
,,А червні доріжки розстилати перед агрессором та вбівцею-не соромно?усі навколо винні.крім нього....
23.09.2025 17:52 Ответить
+7
Ну, ти ж, старий маразматик та визнаний судом шахрай і брехун, казав шо вони не взяли Київ за три дні тому шо парашники їхали не по дорозі а по багнюці.
Кретин та щахрай який керує країною - трагедія країни.
Кретин та щахрай який керує наддержавою - трагедія світу.
23.09.2025 17:53 Ответить
+6
Поняли!
Він тіко ДВА ТИЖНІ назад дізнався, що частина Європи купує у паРаші енергоносії?!
Про те. що путін взривав мирні будинки нав росії, отруїв полонієм Літвіненка, намагався отруїти новачком Навального, а потім вбив його в тюрмі, вбив купу опозиціонерів від Магніцкого до Політковської, розв'язав купу воєн, від другої Чеченської до Грузинської та Української, розікрав росію та скоїв ще безліч злочинів...
Про це дізнатися трампу мабуть років зо 400 треба...
23.09.2025 18:02 Ответить
В яка твоя заслуга у тому що не "за три дні"?
23.09.2025 17:50 Ответить
Ну джавеліни дав, тож якась заслуга є.
Зі. Я не Трампіст, вважаю його дідуганом з альцгеймером.
23.09.2025 18:35 Ответить
По ООН Трамп хорошо проехался,а все остальное как хомяк-повторюшка.
23.09.2025 17:51 Ответить
Балабол
23.09.2025 17:51 Ответить
Звичайно! Як мита зашкодять пуцину, якщо Штати з кацапами практично не торгують? Рудий просто з'їжджає з теми санкцій, які справді дають ефект на тему мит, які ефекту не дадуть.
23.09.2025 18:39 Ответить
Ну тут він частково має рацію...
23.09.2025 17:52 Ответить
,,А червні доріжки розстилати перед агрессором та вбівцею-не соромно?усі навколо винні.крім нього....
23.09.2025 17:52 Ответить
Ну, ти ж, старий маразматик та визнаний судом шахрай і брехун, казав шо вони не взяли Київ за три дні тому шо парашники їхали не по дорозі а по багнюці.
Кретин та щахрай який керує країною - трагедія країни.
Кретин та щахрай який керує наддержавою - трагедія світу.
23.09.2025 17:53 Ответить
Кретини та шахраї за кермом десятків держав дві з яких є ядерними - це рух до третьої світової війни.
23.09.2025 18:50 Ответить
Третя світоаа почалась 24.02.2022 року.
23.09.2025 18:57 Ответить
Про нафту,це він про своїх дружбанів -Фіцо та Орбана?
23.09.2025 17:54 Ответить
Генератор рудого шуму та випадкових слів. Весь захід згнив і починає смердіти.
23.09.2025 17:56 Ответить
На щастя не весь. Але тенденція погана.
23.09.2025 18:39 Ответить
Поняли!
Він тіко ДВА ТИЖНІ назад дізнався, що частина Європи купує у паРаші енергоносії?!
Про те. що путін взривав мирні будинки нав росії, отруїв полонієм Літвіненка, намагався отруїти новачком Навального, а потім вбив його в тюрмі, вбив купу опозиціонерів від Магніцкого до Політковської, розв'язав купу воєн, від другої Чеченської до Грузинської та Української, розікрав росію та скоїв ще безліч злочинів...
Про це дізнатися трампу мабуть років зо 400 треба...
23.09.2025 18:02 Ответить
Він тупий самозакоханий дід, який замість того щоб читати доповіді розвідки, звільняє їх.
23.09.2025 18:48 Ответить
пустопорожнє бла-бла-бла від іржавого
***** рже до обсьору
23.09.2025 18:06 Ответить
Как такой кретин стал президентом США, при чём дважды, непонятно. Воистину, чудны дела твои Господи.
23.09.2025 18:09 Ответить
І тут Остапа понесло......
23.09.2025 18:13 Ответить
Боже, боже. Подивися б ти на Україну колиб її президент не зупинив всі ракетні, артилерійськи, снарядні.... програми. Коли б замість 300000 військових на початок 19 року, на початок 22 року були б мобілізовані, навчані( і не одни місяц - мінімум пів року) оснашені весільними дронами всі бригади, коли б сиділи у бетоних обороних спорудах скрізь - і на півдні, і на сході, і Гостомель і Буча і Чернобиль - там все б бубло б заміновано. Українськи виборці зеленского ви просто кончені піда...си. Це саме про вас, та вашого презедента каже ось цей військовий - https://www.youtube.com/shorts/0Sbmjct9Wzs

23.09.2025 18:13 Ответить
Нажаль не було кому пристрелити це генетичне непорозуміння прямо під час виступу
23.09.2025 18:21 Ответить
Шматок рудого лайна - гинуть 5000-7000 війскових щотижня.В містах мирних жителів від *********** дронів і ракет набагато меньше,тому це не рахується!!!
23.09.2025 18:22 Ответить
Прямо, як по написаному із запарєбріка читаєш!!??
Сратьєх…
23.09.2025 18:56 Ответить
це все, що він ********? Чи ще щось адміни зажулили?
23.09.2025 18:25 Ответить
При Трампі небуде ніяких санкцій. Зате почуємо безліч неймовірних відмазок чого він не може їх ввести, і хто винуватий, ясно що тільки не він
23.09.2025 18:30 Ответить
ага, а раніше ти тарифи вводив і нікого не чікав!
23.09.2025 18:33 Ответить
не чекав!
23.09.2025 18:35 Ответить
К Трампу можно относиться,как угодно и иметь к нему претензий по его действиям и отношению с Путиным,но!!!В этом он абсолютно прав!И не анонимным хуторянам и Рашен ботам рассуждать на эту тему Я долгое время читала без комментариев и подписки,но тупость комментариев меня переубедила в обратном!Ваши украинские политологи могут только о надое коров говорить опыт в зарубежных странах нулевой Как цыплята, которые с яйца выскочили.Так вот главные редакторы Der Welt, Bild поддерживают в этом Трампа., потому что Европа дала Украине 90миллиардов ,Раше 120миллиардов покупая у России и медь и метал и нефть То есть они вкладывают деньги в каждый патрон и дрон, который убивает Украинцев.Китай , который покупает нефть не имеет санкций от Европы.Как Европа и не вкладывая деньги в оборону возила миллионы Мусульман и садила 3жены и 13детей на нашу соц.систему и здравоохранение.И ещё конъюнктура в Европе на следующих выборах измениться кардинально.Не уверена,что в Пользу Украины, надеюсь война к этому времени закончится и поддержка может быть в основном от США и сателитов., поэтому не плюйте туда от куда кушать подают ! Политика она для тех,кто в этом понимает,кто на это учился и кто входит в круг тех политиков и тех Медия, которые действительно имеют влияние!А эти люди все между собой знакомы в той или иной степени.Учите языки или хотя бы пользуйтесь Google Übersetzer , чтобы иметь альтернативные мнения
23.09.2025 18:47 Ответить
Основні дані Eurostat та інших надійних джерел.

Зниження торгівлі між ЄС та Росією

Торговельний обіг (імпорт + експорт) ЄС з Росією зменшився на ≈ 82 % порівняно з першим кварталом 2022 року і другим кварталом 2025 року.

Імпорт з Росії до ЄС впав на ≈ 86 % за той же період.

Експорт ЄС до Росії зменшився на ≈ 58-61 %.

Частка торгівлі Росії у зовнішніх (extra-EU) торгівельних потоках ЄС

Доля імпортів з Росії у торгівлі ЄС з країнами поза ЄС зменшилася з близько 9-10 % (перший квартал 2022) до ≈ 1-1,3 % у 2025 році.

Аналогічно, експорт ЄС до Росії (у торгівлі Europe-зовнішніх країн) знизився з ≈ 3,2 % до ≈ 1,1-1,3 %.
23.09.2025 19:10 Ответить
Як викрутили запарєбрікавиє, тему для свого лайна ротом!!
Ось так, тересмикуючи праведне з грішним, совдепія і перейшла в образ московії з талонами на харчі і пальне на АЗС на московії!,
Московитів, уже майже 2.000.000 орків ****** прикопав, з 2014 року, в Мирній Україні, а вони, все гадять своїм ротом по мережах, про якусь НАТА …
23.09.2025 19:00 Ответить
 
 