США готовы ввести жесткие пошлины против РФ, но европейские страны должны присоединиться, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести новые пошлины, если Россия не согласится на предложения по урегулированию войны против Украины.

Об этом он сказал во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думал, что это будет проще всего - закончить войну в Украине, поскольку мои отношения с президентом Путиным всегда были хорошими. Я думал, что это будет проще всего. Но, как известно, на войне никогда не знаешь, что может произойти. Всегда есть много сюрпризов, как хороших, так и плохих. Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но реальность оказалась другой. Сейчас она выглядит крайне слабой", - подчеркнул он.

"Независимо от того, что будет дальше, это должно было быть делом нескольких дней, точно меньше недели. А они воюют уже три с половиной года и убивают от 5000 до 7000 солдат с обеих сторон. Еженедельно погибает от 5 до 7 тысяч молодых людей, а в городах, где стреляют ракетами и сбрасывают дроны, гибель гораздо меньше. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Эта война никогда не должна была произойти. Она показывает, что такое лидерство, что плохое лидерство может сделать со страной, - продолжил Трамп.

Трамп сообщил, что только две недели назад узнал, что некоторые страны НАТО не перестали покупать российские энергоносители.

"Европа покупает нефть и газ из России, в то же время, как ведет против нее борьбу. Стыдно", - сказал президент США.

Трамп добавил: "США полностью готовы ввести жесткие пошлины против РФ, но для того, чтобы эти пошлины были эффективными, европейские страны должны присоединиться к нам. Иначе мы тратим наше время впустую".

