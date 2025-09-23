США готовы ввести жесткие пошлины против РФ, но европейские страны должны присоединиться, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести новые пошлины, если Россия не согласится на предложения по урегулированию войны против Украины.
Об этом он сказал во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ.
"Я думал, что это будет проще всего - закончить войну в Украине, поскольку мои отношения с президентом Путиным всегда были хорошими. Я думал, что это будет проще всего. Но, как известно, на войне никогда не знаешь, что может произойти. Всегда есть много сюрпризов, как хороших, так и плохих. Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но реальность оказалась другой. Сейчас она выглядит крайне слабой", - подчеркнул он.
"Независимо от того, что будет дальше, это должно было быть делом нескольких дней, точно меньше недели. А они воюют уже три с половиной года и убивают от 5000 до 7000 солдат с обеих сторон. Еженедельно погибает от 5 до 7 тысяч молодых людей, а в городах, где стреляют ракетами и сбрасывают дроны, гибель гораздо меньше. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Эта война никогда не должна была произойти. Она показывает, что такое лидерство, что плохое лидерство может сделать со страной, - продолжил Трамп.
Трамп сообщил, что только две недели назад узнал, что некоторые страны НАТО не перестали покупать российские энергоносители.
"Европа покупает нефть и газ из России, в то же время, как ведет против нее борьбу. Стыдно", - сказал президент США.
Трамп добавил: "США полностью готовы ввести жесткие пошлины против РФ, но для того, чтобы эти пошлины были эффективными, европейские страны должны присоединиться к нам. Иначе мы тратим наше время впустую".
Зі. Я не Трампіст, вважаю його дідуганом з альцгеймером.
Кретин та щахрай який керує країною - трагедія країни.
Кретин та щахрай який керує наддержавою - трагедія світу.
Він тіко ДВА ТИЖНІ назад дізнався, що частина Європи купує у паРаші енергоносії?!
Про те. що путін взривав мирні будинки нав росії, отруїв полонієм Літвіненка, намагався отруїти новачком Навального, а потім вбив його в тюрмі, вбив купу опозиціонерів від Магніцкого до Політковської, розв'язав купу воєн, від другої Чеченської до Грузинської та Української, розікрав росію та скоїв ще безліч злочинів...
Про це дізнатися трампу мабуть років зо 400 треба...
***** рже до обсьору
Сратьєх…
Зниження торгівлі між ЄС та Росією
Торговельний обіг (імпорт + експорт) ЄС з Росією зменшився на ≈ 82 % порівняно з першим кварталом 2022 року і другим кварталом 2025 року.
Імпорт з Росії до ЄС впав на ≈ 86 % за той же період.
Експорт ЄС до Росії зменшився на ≈ 58-61 %.
Частка торгівлі Росії у зовнішніх (extra-EU) торгівельних потоках ЄС
Доля імпортів з Росії у торгівлі ЄС з країнами поза ЄС зменшилася з близько 9-10 % (перший квартал 2022) до ≈ 1-1,3 % у 2025 році.
Аналогічно, експорт ЄС до Росії (у торгівлі Europe-зовнішніх країн) знизився з ≈ 3,2 % до ≈ 1,1-1,3 %.
Ось так, тересмикуючи праведне з грішним, совдепія і перейшла в образ московії з талонами на харчі і пальне на АЗС на московії!,
Московитів, уже майже 2.000.000 орків ****** прикопав, з 2014 року, в Мирній Україні, а вони, все гадять своїм ротом по мережах, про якусь НАТА …