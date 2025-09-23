УКР
2 937 29

США готові ввести жорсткі мита проти РФ, але європейські країни повинні приєднатися, - Трамп

Трамп про війну в Україні на Генасамблеї ООН

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити нові мита, якщо Росія не погодиться на пропозиції щодо врегулювання війни проти України.

Про це він сказав під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думав, що це буде найпростіше закінчити війну в Україні, оскільки мої стосунки з президентом Путіним завжди були хорошими. Я думав, що це буде найпростіше. Але, як відомо, на війні ніколи не знаєш, що може статися. Завжди є багато сюрпризів, як хороших, так і поганих. Усі думали, що Росія виграє цю війну за три дні, але реальність виявилася іншою. Зараз вона виглядає вкрай слабкою", - наголосив він. 

"Незалежно від того, що буде далі, це мало бути справою кількох днів, точно менше ніж тижня. А вони воюють вже три з половиною роки й вбивають від 5000 до 7000 солдатів з обох сторін. Щотижня гине від 5 до 7 тисяч молодих людей, а в містах, де стріляють ракетами й скидають дрони, загибель набагато менша. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Ця війна ніколи не повинна була відбутися. Вона показує, що таке лідерство, що погане лідерство може зробити з країною, - продовжив Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якби Європа щось зробила щодо Китаю, він міг би прискорити припинення війни в Україні, - Трамп

Трамп повідомив, що лише два тижні тому дізнався, що деякі країни НАТО не припинили купляти російські енергоносії.

"Європа купує нафту та газ з Росії в той самий час, як веде проти неї боротьбу. Соромно", - сказав президент США.

Трамп додав: "США повністю готові ввести жорсткі мита проти РФ, але для того, щоб ці мита були ефективними, європейські країни повинні приєднатися до нас. Інакше ми витрачаємо наш час дарма".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз не час просити Путіна про припинення вогню в Україні, - Трамп

+7
,,А червні доріжки розстилати перед агрессором та вбівцею-не соромно?усі навколо винні.крім нього....
показати весь коментар
23.09.2025 17:52
+6
Ну, ти ж, старий маразматик та визнаний судом шахрай і брехун, казав шо вони не взяли Київ за три дні тому шо парашники їхали не по дорозі а по багнюці.
Кретин та щахрай який керує країною - трагедія країни.
Кретин та щахрай який керує наддержавою - трагедія світу.
показати весь коментар
23.09.2025 17:53
+6
Поняли!
Він тіко ДВА ТИЖНІ назад дізнався, що частина Європи купує у паРаші енергоносії?!
Про те. що путін взривав мирні будинки нав росії, отруїв полонієм Літвіненка, намагався отруїти новачком Навального, а потім вбив його в тюрмі, вбив купу опозиціонерів від Магніцкого до Політковської, розв'язав купу воєн, від другої Чеченської до Грузинської та Української, розікрав росію та скоїв ще безліч злочинів...
Про це дізнатися трампу мабуть років зо 400 треба...
показати весь коментар
23.09.2025 18:02
В яка твоя заслуга у тому що не "за три дні"?
показати весь коментар
23.09.2025 17:50
Ну джавеліни дав, тож якась заслуга є.
Зі. Я не Трампіст, вважаю його дідуганом з альцгеймером.
показати весь коментар
23.09.2025 18:35
По ООН Трамп хорошо проехался,а все остальное как хомяк-повторюшка.
показати весь коментар
23.09.2025 17:51
Балабол
показати весь коментар
23.09.2025 17:51
Звичайно! Як мита зашкодять пуцину, якщо Штати з кацапами практично не торгують? Рудий просто з'їжджає з теми санкцій, які справді дають ефект на тему мит, які ефекту не дадуть.
показати весь коментар
23.09.2025 18:39
Ну тут він частково має рацію...
показати весь коментар
23.09.2025 17:52
Кретини та шахраї за кермом десятків держав дві з яких є ядерними - це рух до третьої світової війни.
показати весь коментар
23.09.2025 18:50
Третя світоаа почалась 24.02.2022 року.
показати весь коментар
23.09.2025 18:57
Про нафту,це він про своїх дружбанів -Фіцо та Орбана?
показати весь коментар
23.09.2025 17:54
Генератор рудого шуму та випадкових слів. Весь захід згнив і починає смердіти.
показати весь коментар
23.09.2025 17:56
На щастя не весь. Але тенденція погана.
показати весь коментар
23.09.2025 18:39
Він тупий самозакоханий дід, який замість того щоб читати доповіді розвідки, звільняє їх.
показати весь коментар
23.09.2025 18:48
пустопорожнє бла-бла-бла від іржавого
***** рже до обсьору
показати весь коментар
23.09.2025 18:06
Как такой кретин стал президентом США, при чём дважды, непонятно. Воистину, чудны дела твои Господи.
показати весь коментар
23.09.2025 18:09
І тут Остапа понесло......
показати весь коментар
23.09.2025 18:13
Боже, боже. Подивися б ти на Україну колиб її президент не зупинив всі ракетні, артилерійськи, снарядні.... програми. Коли б замість 300000 військових на початок 19 року, на початок 22 року були б мобілізовані, навчані( і не одни місяц - мінімум пів року) оснашені весільними дронами всі бригади, коли б сиділи у бетоних обороних спорудах скрізь - і на півдні, і на сході, і Гостомель і Буча і Чернобиль - там все б бубло б заміновано. Українськи виборці зеленского ви просто кончені піда...си. Це саме про вас, та вашого презедента каже ось цей військовий - https://www.youtube.com/shorts/0Sbmjct9Wzs

показати весь коментар
23.09.2025 18:13
Нажаль не було кому пристрелити це генетичне непорозуміння прямо під час виступу
показати весь коментар
23.09.2025 18:21
Шматок рудого лайна - гинуть 5000-7000 війскових щотижня.В містах мирних жителів від *********** дронів і ракет набагато меньше,тому це не рахується!!!
показати весь коментар
23.09.2025 18:22
Прямо, як по написаному із запарєбріка читаєш!!??
Сратьєх…
Сратьєх…
показати весь коментар
23.09.2025 18:56
це все, що він ********? Чи ще щось адміни зажулили?
показати весь коментар
23.09.2025 18:25
При Трампі небуде ніяких санкцій. Зате почуємо безліч неймовірних відмазок чого він не може їх ввести, і хто винуватий, ясно що тільки не він
показати весь коментар
23.09.2025 18:30
ага, а раніше ти тарифи вводив і нікого не чікав!
показати весь коментар
23.09.2025 18:33
не чекав!
показати весь коментар
23.09.2025 18:35
К Трампу можно относиться,как угодно и иметь к нему претензий по его действиям и отношению с Путиным,но!!!В этом он абсолютно прав!И не анонимным хуторянам и Рашен ботам рассуждать на эту тему Я долгое время читала без комментариев и подписки,но тупость комментариев меня переубедила в обратном!Ваши украинские политологи могут только о надое коров говорить опыт в зарубежных странах нулевой Как цыплята, которые с яйца выскочили.Так вот главные редакторы Der Welt, Bild поддерживают в этом Трампа., потому что Европа дала Украине 90миллиардов ,Раше 120миллиардов покупая у России и медь и метал и нефть То есть они вкладывают деньги в каждый патрон и дрон, который убивает Украинцев.Китай , который покупает нефть не имеет санкций от Европы.Как Европа и не вкладывая деньги в оборону возила миллионы Мусульман и садила 3жены и 13детей на нашу соц.систему и здравоохранение.И ещё конъюнктура в Европе на следующих выборах измениться кардинально.Не уверена,что в Пользу Украины, надеюсь война к этому времени закончится и поддержка может быть в основном от США и сателитов., поэтому не плюйте туда от куда кушать подают ! Политика она для тех,кто в этом понимает,кто на это учился и кто входит в круг тех политиков и тех Медия, которые действительно имеют влияние!А эти люди все между собой знакомы в той или иной степени.Учите языки или хотя бы пользуйтесь Google Übersetzer , чтобы иметь альтернативные мнения
показати весь коментар
23.09.2025 18:47
Як викрутили запарєбрікавиє, тему для свого лайна ротом!!
Ось так, тересмикуючи праведне з грішним, совдепія і перейшла в образ московії з талонами на харчі і пальне на АЗС на московії!,
Московитів, уже майже 2.000.000 орків ****** прикопав, з 2014 року, в Мирній Україні, а вони, все гадять своїм ротом по мережах, про якусь НАТА …
показати весь коментар
23.09.2025 19:00
 
 