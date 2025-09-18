Якби Європа щось зробила щодо Китаю, він міг би прискорити припинення війни в Україні, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що Європа має вплинути на Китай для закінчення війни в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Трамп висловив переконання, що припинення війни в Україні залежить від Китаю в тому числі, оскільки Пекін має вплив на Кремль.
"Якби Європа щось зробила щодо Китаю, я думаю, він міг би прискорити припинення війни в Україні", - сказав американський президент.
Топ коментарі
+7 Віталій #584752
показати весь коментар18.09.2025 23:15 Відповісти Посилання
+4 Александр Павлов #594157
показати весь коментар18.09.2025 23:10 Відповісти Посилання
+4 алекс алекс #477760
показати весь коментар18.09.2025 23:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Міністр оборони США Піт Хегсет спілкувався телефоном зі своїм китайським колегою Дун Цзюнем.
Обидві сторони підкреслили важливість збереження каналів військового зв'язку та підтвердили свої ключові національні інтереси.
Під час розмови Дун попередив, що "стримування або залякування Китаю не увінчається успіхом" і застеріг від втручання США у справи Південно-Китайського моря та Тайваню, які Пекін вважає своєю територією.
Хегсет, у свою чергу, підкреслив, що США "не прагнуть до конфлікту з Китаєм", але вказав на "життєво важливі інтереси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні".