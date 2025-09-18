УКР
Трамп про війну в Україні
Якби Європа щось зробила щодо Китаю, він міг би прискорити припинення війни в Україні, - Трамп

Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що Європа має вплинути на Китай для закінчення війни в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ

Трамп висловив переконання, що припинення війни в Україні залежить від Китаю в тому числі, оскільки Пекін має вплив на Кремль.

"Якби Європа щось зробила щодо Китаю, я думаю, він міг би прискорити припинення війни в Україні", - сказав американський президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай здатний за день зупинити агресію РФ проти України, - Келлог

Китай (4908) Трамп Дональд (7164) війна в Україні (6212)
+7
А само руде чмо нічого не хоче робити...Яка ж бридка потвора
18.09.2025 23:15 Відповісти
+4
Нарешті додумалися, що Китай треба за "шкірку брати", а не тільки кацапів. Бо стусани лакею, пану боляче не зроблять!
18.09.2025 23:10 Відповісти
+4
Додик хочет чужими руками делать Китаю больно. Бо самому сцыкотно
18.09.2025 23:29 Відповісти
Так то воно так, тільки трампон понти колотив, а тепер хоче свої обіцянки тільки чужими руками робити. Коли він кричав, що зупинить війну за 24 години про Європу взагалі не згадував.
18.09.2025 23:24 Відповісти
У першым квартале гэтага года ЕС купіў у Расіі тавараў амаль на 9 мільярдаў еўра.
19.09.2025 00:29 Відповісти
"Ну зробіть хоч щось. Я не знаю, що, але зробіть." Політик з великої літери "п".
18.09.2025 23:11 Відповісти
Трамп **** Європу її ж д**ільним методом. Каже що все повинна зробити Європа.
18.09.2025 23:13 Відповісти
"Якби Європа щось зробила щодо Китаю ..." на пів шишечки? ))
18.09.2025 23:14 Відповісти
А воно просто не знає що йому робити, воно напистіло цілу кучу байок понупридумувало про "сімвойєн" та іншой маячні, а як виходити з ситуації, чи то розуму, чи то сміливості не вистачає. ось і меле, все що в його хвору голову приходить.
18.09.2025 23:44 Відповісти
Не просто не знає. Йому на додачу ще й повністю посрати на те, шо він там наобіцяв.
19.09.2025 00:03 Відповісти
Мабуть десь так.
19.09.2025 00:31 Відповісти
Трамп предложил Европе, начать конфисковывать росийские активы, перестать покупать росийскую нефть и газ, наложить торговые пошлины на Китай и Индию. ЕС ответил а мы не можем, то невыполнимо. Кто тут брыдка потвора?
19.09.2025 00:33 Відповісти
Дрони рф не повинні були атакувати Польщу: їх швидко вивели з ладу, і я не хочу це коментувати, - Трамп
показати весь коментар
А що робить руде чмо? Воно собі вже ставить золоті памʼятники, це вам не унітази і батони
18.09.2025 23:17 Відповісти
А якби у роті поросли гриби, то був би не рот а цілий огород
18.09.2025 23:26 Відповісти
Американці самі вигодували китайського дракона і щось зробила з Китаєм зараз можуть лише самі китайці.
18.09.2025 23:32 Відповісти
DW
Міністр оборони США Піт Хегсет спілкувався телефоном зі своїм китайським колегою Дун Цзюнем.
Обидві сторони підкреслили важливість збереження каналів військового зв'язку та підтвердили свої ключові національні інтереси.
Під час розмови Дун попередив, що "стримування або залякування Китаю не увінчається успіхом" і застеріг від втручання США у справи Південно-Китайського моря та Тайваню, які Пекін вважає своєю територією.
Хегсет, у свою чергу, підкреслив, що США "не прагнуть до конфлікту з Китаєм", але вказав на "життєво важливі інтереси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні".
18.09.2025 23:53 Відповісти
Виходить що сша то нікчеми без якогось впливу на світові події та які нікуя не можуть? Це в супереч всьому що п*здів трамп і його риторики про величність америки яку він нібито відновив
18.09.2025 23:33 Відповісти
ах ти **** їржава трампло !!! а чого ж ти , у перший каденції заглядав червоноду* им в ...очі ,знаючи шо вони дали добро на війну в Україні ?!!! і шо сьогодні все шо вбиває українців ,це зброя китаю ?!!! потвора скаженна !!! ...
18.09.2025 23:37 Відповісти
Помітили, як 1-2 тижні тому кардинально змінилась його риторика ???
18.09.2025 23:40 Відповісти
Це називається "На чужому ... в рай в'їхати"
18.09.2025 23:50 Відповісти
Хєр шо він може зробити. Він проти рашки нічого зробити не може. А проти китаю тим більше.
19.09.2025 00:01 Відповісти
одним словом в США В КРІСЛІ ПРЕЗИДЕНТА ПРОРАШИСТСЬКА КУЄТА
19.09.2025 00:07 Відповісти
 
 