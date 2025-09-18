Якби Європа щось зробила щодо Китаю, він міг би прискорити припинення війни в Україні, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що Європа має вплинути на Китай для закінчення війни в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Трамп висловив переконання, що припинення війни в Україні залежить від Китаю в тому числі, оскільки Пекін має вплив на Кремль.

"Якби Європа щось зробила щодо Китаю, я думаю, він міг би прискорити припинення війни в Україні", - сказав американський президент.

