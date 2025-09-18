Если бы Европа что-то сделала в отношении Китая, он мог бы ускорить прекращение войны в Украине, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что Европа должна повлиять на Китай для окончания войны в Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Трамп выразил убеждение, что прекращение войны в Украине зависит от Китая в том числе, поскольку Пекин имеет влияние на Кремль.
"Если бы Европа что-то сделала в отношении Китая, я думаю, он мог бы ускорить прекращение войны в Украине", - сказал американский президент.
Топ комментарии
+7 Віталій #584752
показать весь комментарий18.09.2025 23:15 Ответить Ссылка
+4 Александр Павлов #594157
показать весь комментарий18.09.2025 23:10 Ответить Ссылка
+4 алекс алекс #477760
показать весь комментарий18.09.2025 23:29 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Міністр оборони США Піт Хегсет спілкувався телефоном зі своїм китайським колегою Дун Цзюнем.
Обидві сторони підкреслили важливість збереження каналів військового зв'язку та підтвердили свої ключові національні інтереси.
Під час розмови Дун попередив, що "стримування або залякування Китаю не увінчається успіхом" і застеріг від втручання США у справи Південно-Китайського моря та Тайваню, які Пекін вважає своєю територією.
Хегсет, у свою чергу, підкреслив, що США "не прагнуть до конфлікту з Китаєм", але вказав на "життєво важливі інтереси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні".