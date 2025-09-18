РУС
Новости Трамп о войне в Украине
Если бы Европа что-то сделала в отношении Китая, он мог бы ускорить прекращение войны в Украине, - Трамп

Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что Европа должна повлиять на Китай для окончания войны в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Трамп выразил убеждение, что прекращение войны в Украине зависит от Китая в том числе, поскольку Пекин имеет влияние на Кремль.

"Если бы Европа что-то сделала в отношении Китая, я думаю, он мог бы ускорить прекращение войны в Украине", - сказал американский президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай способен за день остановить агрессию РФ против Украины, - Келлог

А само руде чмо нічого не хоче робити...Яка ж бридка потвора
18.09.2025 23:15 Ответить
Нарешті додумалися, що Китай треба за "шкірку брати", а не тільки кацапів. Бо стусани лакею, пану боляче не зроблять!
18.09.2025 23:10 Ответить
Додик хочет чужими руками делать Китаю больно. Бо самому сцыкотно
18.09.2025 23:29 Ответить
18.09.2025 23:10 Ответить
Так то воно так, тільки трампон понти колотив, а тепер хоче свої обіцянки тільки чужими руками робити. Коли він кричав, що зупинить війну за 24 години про Європу взагалі не згадував.
18.09.2025 23:24 Ответить
У першым квартале гэтага года ЕС купіў у Расіі тавараў амаль на 9 мільярдаў еўра.
19.09.2025 00:29 Ответить
"Ну зробіть хоч щось. Я не знаю, що, але зробіть." Політик з великої літери "п".
18.09.2025 23:11 Ответить
Трамп **** Європу її ж д**ільним методом. Каже що все повинна зробити Європа.
18.09.2025 23:13 Ответить
"Якби Європа щось зробила щодо Китаю ..." на пів шишечки? ))
18.09.2025 23:14 Ответить
А само руде чмо нічого не хоче робити...Яка ж бридка потвора
18.09.2025 23:15 Ответить
А воно просто не знає що йому робити, воно напистіло цілу кучу байок понупридумувало про "сімвойєн" та іншой маячні, а як виходити з ситуації, чи то розуму, чи то сміливості не вистачає. ось і меле, все що в його хвору голову приходить.
18.09.2025 23:44 Ответить
Не просто не знає. Йому на додачу ще й повністю посрати на те, шо він там наобіцяв.
19.09.2025 00:03 Ответить
Мабуть десь так.
19.09.2025 00:31 Ответить
Трамп предложил Европе, начать конфисковывать росийские активы, перестать покупать росийскую нефть и газ, наложить торговые пошлины на Китай и Индию. ЕС ответил а мы не можем, то невыполнимо. Кто тут брыдка потвора?
19.09.2025 00:33 Ответить
Дрони рф не повинні були атакувати Польщу: їх швидко вивели з ладу, і я не хочу це коментувати, - Трамп
18.09.2025 23:16 Ответить
А що робить руде чмо? Воно собі вже ставить золоті памʼятники, це вам не унітази і батони
18.09.2025 23:17 Ответить
А якби у роті поросли гриби, то був би не рот а цілий огород
18.09.2025 23:26 Ответить
18.09.2025 23:29 Ответить
Американці самі вигодували китайського дракона і щось зробила з Китаєм зараз можуть лише самі китайці.
18.09.2025 23:32 Ответить
DW
Міністр оборони США Піт Хегсет спілкувався телефоном зі своїм китайським колегою Дун Цзюнем.
Обидві сторони підкреслили важливість збереження каналів військового зв'язку та підтвердили свої ключові національні інтереси.
Під час розмови Дун попередив, що "стримування або залякування Китаю не увінчається успіхом" і застеріг від втручання США у справи Південно-Китайського моря та Тайваню, які Пекін вважає своєю територією.
Хегсет, у свою чергу, підкреслив, що США "не прагнуть до конфлікту з Китаєм", але вказав на "життєво важливі інтереси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні".
18.09.2025 23:53 Ответить
Виходить що сша то нікчеми без якогось впливу на світові події та які нікуя не можуть? Це в супереч всьому що п*здів трамп і його риторики про величність америки яку він нібито відновив
18.09.2025 23:33 Ответить
ах ти **** їржава трампло !!! а чого ж ти , у перший каденції заглядав червоноду* им в ...очі ,знаючи шо вони дали добро на війну в Україні ?!!! і шо сьогодні все шо вбиває українців ,це зброя китаю ?!!! потвора скаженна !!! ...
18.09.2025 23:37 Ответить
Помітили, як 1-2 тижні тому кардинально змінилась його риторика ???
18.09.2025 23:40 Ответить
Це називається "На чужому ... в рай в'їхати"
18.09.2025 23:50 Ответить
Хєр шо він може зробити. Він проти рашки нічого зробити не може. А проти китаю тим більше.
19.09.2025 00:01 Ответить
одним словом в США В КРІСЛІ ПРЕЗИДЕНТА ПРОРАШИСТСЬКА КУЄТА
19.09.2025 00:07 Ответить
 
 