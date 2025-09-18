Если бы Европа что-то сделала в отношении Китая, он мог бы ускорить прекращение войны в Украине, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что Европа должна повлиять на Китай для окончания войны в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Трамп выразил убеждение, что прекращение войны в Украине зависит от Китая в том числе, поскольку Пекин имеет влияние на Кремль.

"Если бы Европа что-то сделала в отношении Китая, я думаю, он мог бы ускорить прекращение войны в Украине", - сказал американский президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай способен за день остановить агрессию РФ против Украины, - Келлог