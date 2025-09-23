Трамп: "Я спасаю миллионы жизней, останавливая войны. А в чем цель ООН?"
Президент США Дональд Трамп раскритиковал ООН за бездействие организации в завершении глобальных войн.
Об этом он сказал во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ.
Президент США в начале своего выступления пожаловался на неисправный телесуфлер.
Несмотря на это, Трамп заявил, что прошло шесть лет со времени его последнего выступления в Организации Объединенных Наций, мир которой он описывает как "процветающий и мирный во время моего первого срока".
"С того дня пушки войны разрушили мир, который я установил на двух континентах, эпоха спокойствия и стабильности уступила место одному из крупнейших кризисов нашего времени", - отметил он.
Трамп продолжает восхвалять прогресс, достигнутый с момента его возвращения в Белый дом, говоря, что США являются "самой горячей страной в мире":
"Америка благословлена самой сильной экономикой, самыми прочными границами, самой мощной армией, самыми прочными дружескими отношениями и самым сильным духом среди всех наций на земле. Это золотой век Америки", - подчеркнул президент США во вступительном слове.
"ООН никогда не помогла США в урегулировании бесконечных войн. Я спасаю миллионы жизней, останавливая войны. А в чем цель ООН? Слова не останавливают войны. Организация имеет огромный потенциал, я всегда об этом говорю, но она его не реализует даже близко, по крайней мере сейчас. За семь месяцев я закончил семь бесконечных войн. Некоторые длились 31 год, одна - 36, одна - 28... Я завершил семь войн, все они были жестокими, погибали тысячи людей.
Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира за каждое из этих достижений, но для меня настоящей наградой будут сыновья и дочери, которые живут и растут вместе со своими матерями и отцами, потому что миллионы людей больше не гибнут в бесконечных и бессмысленных войнах. Мне важно не выигрывать награды, а спасать жизни", - заявил глава Белого дома.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
"подушка пердушка"
.
в одній Індії 1,5 млрд!!!
Іісус Христос, Будда і Мухаммед в одному бокалі -
"взболтать, но не смешивать !"
.
Ідіот-шахрай при влапді - трагедія країни.
Ідіот-шахрай при владі наддержави - трагедія світу.
Приклади? Парашная *********, США, Угорщина, Словтччина, Україна з травня 2019 року.
Просто люди ментально чи за звичкою неквапливого життя , за впевненістю що все працює й закони та традиційні устрої , як годинник...
Я стара бувша "совчиха" навіть за кермом нервувавалася зажди ,коли в часи пік в ранці видно що водії робочих авто повзуть ледь-ледь попиваючи кофійок . Я вже не кажу про еліти , їхню реакцію та їхні закони-госоування- прийняття їх. Уявіть, вони б так приймали закони,постанови, як ВОВКА "картоннокорупційний" закон підписав прямо з рук Кабана у ВР...
А ще ллються утискання звичних теле шоу... Коли країна тупо ржала над байденом а тут ...
Тільки от біда- час для них просто плине а для України це обезкровлююче вбивство.
Трамп заявив, що "зупинив війну Камбоджі з Вірменією", переплутавши країни
Україна, Європа, ООН, Байден,
і тіко путін - друг Владімір...
На фото можете побачити залишки металобрухту ЗС РФ.
Давайте вгадаємо: у всьому винуваті Байден та парацетамол.