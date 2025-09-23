РУС
Трамп: "Я спасаю миллионы жизней, останавливая войны. А в чем цель ООН?"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ООН за бездействие организации в завершении глобальных войн.

Об этом он сказал во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ.

Президент США в начале своего выступления пожаловался на неисправный телесуфлер.

Несмотря на это, Трамп заявил, что прошло шесть лет со времени его последнего выступления в Организации Объединенных Наций, мир которой он описывает как "процветающий и мирный во время моего первого срока".

"С того дня пушки войны разрушили мир, который я установил на двух континентах, эпоха спокойствия и стабильности уступила место одному из крупнейших кризисов нашего времени", - отметил он.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп раскритикує бездействие ООН в войне в Украине на Генассамблее, - Рубио

Трамп продолжает восхвалять прогресс, достигнутый с момента его возвращения в Белый дом, говоря, что США являются "самой горячей страной в мире":

"Америка благословлена самой сильной экономикой, самыми прочными границами, самой мощной армией, самыми прочными дружескими отношениями и самым сильным духом среди всех наций на земле. Это золотой век Америки", - подчеркнул президент США во вступительном слове.

"ООН никогда не помогла США в урегулировании бесконечных войн. Я спасаю миллионы жизней, останавливая войны. А в чем цель ООН? Слова не останавливают войны. Организация имеет огромный потенциал, я всегда об этом говорю, но она его не реализует даже близко, по крайней мере сейчас. За семь месяцев я закончил семь бесконечных войн. Некоторые длились 31 год, одна - 36, одна - 28... Я завершил семь войн, все они были жестокими, погибали тысячи людей.

Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира за каждое из этих достижений, но для меня настоящей наградой будут сыновья и дочери, которые живут и растут вместе со своими матерями и отцами, потому что миллионы людей больше не гибнут в бесконечных и бессмысленных войнах. Мне важно не выигрывать награды, а спасать жизни", - заявил глава Белого дома.

Також читайте: Война в Украине больше не грозит началом Третьей мировой войны, - Трамп

Автор: 

ООН (4252) Трамп Дональд (6661) война в Украине (6239)
Топ комментарии
+33
Трясця ! Ще три роки терпіти цю клоунаду
показать весь комментарий
23.09.2025 17:34 Ответить
+22
Больше всего спас жизней после того, как остановил войну Албании и Азербайджана. Medal of Honor, герою...
показать весь комментарий
23.09.2025 17:34 Ответить
+18
воно *******
показать весь комментарий
23.09.2025 17:35 Ответить
ганьба Америки !!!

.
показать весь комментарий
23.09.2025 17:45 Ответить
руда іграшка буйла -

"подушка пердушка"

.
показать весь комментарий
23.09.2025 18:11 Ответить
Я би додав , українцям тоже ганьба ,що в 19 році вибрали клоуна.
показать весь комментарий
23.09.2025 18:19 Ответить
Щодо ООН - рудий правий на 100%. То затратна, не ефективна а останнім часом - шкідлива організація.
показать весь комментарий
23.09.2025 19:06 Ответить
Семь портсигаров импортных , куртка кожаная - тоже семь..
показать весь комментарий
23.09.2025 17:34 Ответить
...не міліони, а міліарди !
в одній Індії 1,5 млрд!!!

Іісус Христос, Будда і Мухаммед в одному бокалі -
"взболтать, но не смешивать !"

.
показать весь комментарий
23.09.2025 17:44 Ответить
И Камбоджу с Арменией помирил, это заслуженная нобелевка)
показать весь комментарий
23.09.2025 17:37 Ответить
Воно агент Краснов.
показать весь комментарий
23.09.2025 17:36 Ответить
одне другому не заважає
показать весь комментарий
23.09.2025 18:59 Ответить
фейеріческій довбойоб
показать весь комментарий
23.09.2025 17:36 Ответить
Це так. Дебіл найпотужніший.
показать весь комментарий
23.09.2025 17:42 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2025 17:36 Ответить
Санітари ! У пацієнта загострення !
показать весь комментарий
23.09.2025 17:39 Ответить
Старий довбойоб та визнаний судом шахрай та брехун, де, коли та яку війну ти зупинив окрім власной хворой уяви?
Ідіот-шахрай при влапді - трагедія країни.
Ідіот-шахрай при владі наддержави - трагедія світу.
Приклади? Парашная *********, США, Угорщина, Словтччина, Україна з травня 2019 року.
показать весь комментарий
23.09.2025 17:39 Ответить
Кринжатина від Рудого Донні. Може колись буде смішно, а зараз страшно за Світ в якому живемо.
показать весь комментарий
23.09.2025 17:39 Ответить
Проповідник! Вищий рівень тупого популізму, самохвальства - Хлєстаков планетарного рівня
показать весь комментарий
23.09.2025 17:40 Ответить
Мені цікаво, якщо ***** публічно пошле цього ****** нах.., то воно введе санкції чи ще зніме. Ну... шоб ескалації не було
показать весь комментарий
23.09.2025 17:40 Ответить
Терміново канонізувати святого поки він остаточно не «врятував» всіх.
показать весь комментарий
23.09.2025 17:41 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
23.09.2025 18:56 Ответить
от трамп ...гумова ср* ка для кремля ...все як любить ху* ло ... і не соромно в США нікому ?...
показать весь комментарий
23.09.2025 17:41 Ответить
А я думаю , побільше б таких його проявів неадекватності виливалося на вуха та в мізки американців . Американці , та думаю як й в Європі , люди занадто з заторможеною реакцією.
Просто люди ментально чи за звичкою неквапливого життя , за впевненістю що все працює й закони та традиційні устрої , як годинник...
Я стара бувша "совчиха" навіть за кермом нервувавалася зажди ,коли в часи пік в ранці видно що водії робочих авто повзуть ледь-ледь попиваючи кофійок . Я вже не кажу про еліти , їхню реакцію та їхні закони-госоування- прийняття їх. Уявіть, вони б так приймали закони,постанови, як ВОВКА "картоннокорупційний" закон підписав прямо з рук Кабана у ВР...
А ще ллються утискання звичних теле шоу... Коли країна тупо ржала над байденом а тут ...
Тільки от біда- час для них просто плине а для України це обезкровлююче вбивство.
показать весь комментарий
23.09.2025 18:08 Ответить
Дивно було як швидко реагували на бєспрєдєл Маска з його DOGE Ото було диво!!!Так й трамп же цюсторінку закрив таки!
показать весь комментарий
23.09.2025 18:11 Ответить
У клієнта біла гарячка.
показать весь комментарий
23.09.2025 17:42 Ответить
Як би я був замість Адама світ був би зовсім інший...
показать весь комментарий
23.09.2025 17:42 Ответить
Таки да, врятував Армян і комбоджийців з під льоду Чудського озера
Трамп заявив, що "зупинив війну Камбоджі з Вірменією", переплутавши країни
показать весь комментарий
23.09.2025 17:42 Ответить
Всі навколо винуваті!
Україна, Європа, ООН, Байден,
і тіко путін - друг Владімір...
показать весь комментарий
23.09.2025 17:44 Ответить
Да дурка крепчає. Путіну на жаль нічого боятися цього жалюгідного президента. Воно просто нуль з прогресуючою деменцією.
показать весь комментарий
23.09.2025 17:45 Ответить
Потужний лідор! Вже врятував мільони албанців !!
показать весь комментарий
23.09.2025 17:45 Ответить
Серед врятованих також Шекспір та Оруел.
показать весь комментарий
23.09.2025 17:48 Ответить
Знайомтесь: Дональд Христос - рятує мільйони людей і не привертає уваги санітарів.
показать весь комментарий
23.09.2025 17:45 Ответить
Так, нажаль не привертає уваги спеціалістів
показать весь комментарий
23.09.2025 17:49 Ответить
ТАЛІБАН ТЕБЕ ПОСЛАВ НАХ
показать весь комментарий
23.09.2025 17:46 Ответить
про оон сказав правду ну про себе козел дуже перегнув
показать весь комментарий
23.09.2025 17:47 Ответить
https://t.me/voynareal/122645 💥Масований наліт наших дронів знищив вщент близько 8(!) ОТРК «Іскандер», також пошкоджено ЗРГК «Панцир-С1» у Краснодарському краї
На фото можете побачити залишки металобрухту ЗС РФ.
показать весь комментарий
23.09.2025 17:49 Ответить
ось хто рятує наші життя
показать весь комментарий
23.09.2025 17:50 Ответить
ДУРЕНЬ!!!!!
показать весь комментарий
23.09.2025 17:49 Ответить
😱У Трампа суцільні невдачі на Генасамблеї ООН: по прибуттю в будівлю перестав працювати ескалатор, а на початку його виступу - відімкнувся суфлер.

Давайте вгадаємо: у всьому винуваті Байден та парацетамол.
показать весь комментарий
23.09.2025 17:51 Ответить
❗️росія зараз в найгіршому становищі, незалежно від того що буде далі, - Трамп
показать весь комментарий
23.09.2025 17:52 Ответить
Але ж оон пикою у лайно тицнув, це + йому у карму. А взагалом він деякі речі каже як то кажуть прям в точку. Про стурбовану Європу, яка плотить ***** за газ і нафту більше ніж нам допомагає.
показать весь комментарий
23.09.2025 17:53 Ответить
Воно ще й спец з медицини - радить в жодному разі не вживати вагітним парацетамол, бо це "веде до аутизму", також заперечує існуючі терміни вакцинування малят. https://www.bbc.com/news/articles/************ Це людина, яка десь щось почула, і може безапеляційно стверджувати будь-яку дурню. Вже втомлюєшся дивуватися, кожного дня несе якусь чергову ахінею.
показать весь комментарий
23.09.2025 17:55 Ответить
Ось що буває коли до влади наймогутнішої держави до влади дорвався брехун ,популіст він таке несе ,зупинив війну між абабажаном і албанією ,між єгипетом і ефіопією дайте нобелівську премію , я думав в США є громадянське на жаль немає ,недоумок руйнує всі демократичні інститути і бреше.
показать весь комментарий
23.09.2025 17:56 Ответить
Старий нарцис-пердун
показать весь комментарий
23.09.2025 18:05 Ответить
Пішов в жопу
показать весь комментарий
23.09.2025 18:14 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2025 18:21 Ответить
******. І маніпулює на святому - на житті людей і дітей.
показать весь комментарий
23.09.2025 18:23 Ответить
оце пердонув в калюжу - аж бульбашки пішли
показать весь комментарий
23.09.2025 18:28 Ответить
Ох, матінько, дай нам терпіння витримати цього непотреба!
показать весь комментарий
23.09.2025 18:37 Ответить
рятувальник Малібу
показать весь комментарий
23.09.2025 18:53 Ответить
курва,Немає ради на "телемарафони" різьного роду аферистів.
показать весь комментарий
23.09.2025 18:59 Ответить
Що ООН що ТрАмП- безтолкові субстанції,але другий ще шкідник і клоун
показать весь комментарий
23.09.2025 19:01 Ответить
Напевне сонце сходить теж не без його участі )
показать весь комментарий
23.09.2025 19:11 Ответить
 
 