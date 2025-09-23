Трамп: "Я спасаю миллионы жизней, останавливая войны. А в чем цель ООН?"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ООН за бездействие организации в завершении глобальных войн.

Об этом он сказал во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ.

Президент США в начале своего выступления пожаловался на неисправный телесуфлер.

Несмотря на это, Трамп заявил, что прошло шесть лет со времени его последнего выступления в Организации Объединенных Наций, мир которой он описывает как "процветающий и мирный во время моего первого срока".

"С того дня пушки войны разрушили мир, который я установил на двух континентах, эпоха спокойствия и стабильности уступила место одному из крупнейших кризисов нашего времени", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп раскритикует бездействие ООН в войне в Украине на Генассамблее, - Рубио

Трамп продолжает восхвалять прогресс, достигнутый с момента его возвращения в Белый дом, говоря, что США являются "самой горячей страной в мире":

"Америка благословлена самой сильной экономикой, самыми прочными границами, самой мощной армией, самыми прочными дружескими отношениями и самым сильным духом среди всех наций на земле. Это золотой век Америки", - подчеркнул президент США во вступительном слове.

"ООН никогда не помогла США в урегулировании бесконечных войн. Я спасаю миллионы жизней, останавливая войны. А в чем цель ООН? Слова не останавливают войны. Организация имеет огромный потенциал, я всегда об этом говорю, но она его не реализует даже близко, по крайней мере сейчас. За семь месяцев я закончил семь бесконечных войн. Некоторые длились 31 год, одна - 36, одна - 28... Я завершил семь войн, все они были жестокими, погибали тысячи людей.

Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира за каждое из этих достижений, но для меня настоящей наградой будут сыновья и дочери, которые живут и растут вместе со своими матерями и отцами, потому что миллионы людей больше не гибнут в бесконечных и бессмысленных войнах. Мне важно не выигрывать награды, а спасать жизни", - заявил глава Белого дома.

Также читайте: Война в Украине больше не грозит началом Третьей мировой войны, - Трамп