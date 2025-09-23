Трамп раскритикует бездействие ООН в войне в Украине на Генассамблее, - Рубио
Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН планирует раскритиковать организацию за ее бездействие в завершении войн.
Об этом он сказал в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.
"Если посмотреть на Россию и Украину, там продолжается война. Бремя попыток ее прекратить ложится на президента. ООН не играет никакой роли. Если посмотреть, что происходит в Газе с ХАМАС и всем, что там произошло, то какую роль играет ООН? Никакой", - сказал Рубио.
По словам госсекретаря США, Штаты просят ООН усилить свою роль и сыграть очень важную роль.
"У нас есть большая поддержка, но, похоже, Китай может помешать этим усилиям. Если они это сделают, ООН не будет играть никакой роли. Поэтому я думаю, что президент сделает, это бросит вызов ООН, чтобы она нашла свое значение, свою цель и свою полезность как организация, потому что, похоже, она не выполняет свою работу, но очень хорошо тратит много денег", - добавил Рубио.
