Трамп раскритикует бездействие ООН в войне в Украине на Генассамблее, - Рубио

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН планирует раскритиковать организацию за ее бездействие в завершении войн.

Об этом он сказал в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

"Если посмотреть на Россию и Украину, там продолжается война. Бремя попыток ее прекратить ложится на президента. ООН не играет никакой роли. Если посмотреть, что происходит в Газе с ХАМАС и всем, что там произошло, то какую роль играет ООН? Никакой", - сказал Рубио.

По словам госсекретаря США, Штаты просят ООН усилить свою роль и сыграть очень важную роль.

"У нас есть большая поддержка, но, похоже, Китай может помешать этим усилиям. Если они это сделают, ООН не будет играть никакой роли. Поэтому я думаю, что президент сделает, это бросит вызов ООН, чтобы она нашла свое значение, свою цель и свою полезность как организация, потому что, похоже, она не выполняет свою работу, но очень хорошо тратит много денег", - добавил Рубио.

