РУС
Новости Генеральная Ассамблея ООН
907 26

Трамп раскритикует бездействие ООН в войне в Украине на Генассамблее, - Рубио

Трамп будет критиковать ООН за бездействие. Что сказал Рубио?

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН планирует раскритиковать организацию за ее бездействие в завершении войн.

Об этом он сказал в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

"Если посмотреть на Россию и Украину, там продолжается война. Бремя попыток ее прекратить ложится на президента. ООН не играет никакой роли. Если посмотреть, что происходит в Газе с ХАМАС и всем, что там произошло, то какую роль играет ООН? Никакой", - сказал Рубио.

По словам госсекретаря США, Штаты просят ООН усилить свою роль и сыграть очень важную роль.

"У нас есть большая поддержка, но, похоже, Китай может помешать этим усилиям. Если они это сделают, ООН не будет играть никакой роли. Поэтому я думаю, что президент сделает, это бросит вызов ООН, чтобы она нашла свое значение, свою цель и свою полезность как организация, потому что, похоже, она не выполняет свою работу, но очень хорошо тратит много денег", - добавил Рубио.

Автор: 

ООН (4252) США (27954) Трамп Дональд (6654) Рубио Марко (284)
Топ комментарии
+4
Трамп вже 7 воєн "спинив" - Ізраїль не послухався - знову воює
показать весь комментарий
23.09.2025 16:49 Ответить
+4
ООН не відіграє жодної ролі ні в чому. Хіба тільки по збиранню внесків.
показать весь комментарий
23.09.2025 16:50 Ответить
+3
Чия б корова мичала, а трампонова - мовчала. (С)
показать весь комментарий
23.09.2025 16:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
А от з цим важко не погодитись... Тут я згоден.
показать весь комментарий
23.09.2025 16:48 Ответить
Але до цього часу він ніяк не підтримував та не підштовхував ООН в одержувані Московії.
показать весь комментарий
23.09.2025 16:57 Ответить
Трамп вже 7 воєн "спинив" - Ізраїль не послухався - знову воює
показать весь комментарий
23.09.2025 16:49 Ответить
Але Нанатьяху видвинув Трампа на премію Нобеля.
показать весь комментарий
23.09.2025 16:58 Ответить
Это такой троллинг.
показать весь комментарий
23.09.2025 17:05 Ответить
ООН не відіграє жодної ролі ні в чому. Хіба тільки по збиранню внесків.
показать весь комментарий
23.09.2025 16:50 Ответить
даже идиот способен иногда говорить правильные и умные вещи, тот случай как раз
показать весь комментарий
23.09.2025 16:51 Ответить
Особливо, якщо хоче підлестити хазяїну...
показать весь комментарий
23.09.2025 16:53 Ответить
Як би ми не ставились до трампона, але він правий. В ООН зібралися балаболи, які тільки висказують свої думки, а дій ніяких. То нахера той ООН?
показать весь комментарий
23.09.2025 16:53 Ответить
Трибуна для пропаганди кнр і совдепії на цілий світ.
показать весь комментарий
23.09.2025 16:56 Ответить
Чия б корова мичала, а трампонова - мовчала. (С)
показать весь комментарий
23.09.2025 16:54 Ответить
навіщо Албанія напала на Азербайджан ?
показать весь комментарий
23.09.2025 16:54 Ответить
Не перекручуйте факти - не на Азербайджан, а на Абербіджан. І взагалі, то Албанія напала на Камбоджу.
показать весь комментарий
23.09.2025 16:57 Ответить
Лові наркомана !!!! 👉
показать весь комментарий
23.09.2025 16:54 Ответить
Ну залежить від того що він має на увазі під активними діями. Якщо тиск на Україну то пішов у гузно скунса.
показать весь комментарий
23.09.2025 16:57 Ответить
Це той самий випадок коли лайно критикує сечу.
ООН можуть абсолютно так само розкритикувати Трампиню за те що той ніхера не зробив для припинення війни руснявих свинобобіків проти України.
Так ООН ще й на відміну від Трампині не має жодних реальних важелів впливу, не має армії, не має зброї і ніколи не обіцяло зупинити війну за 24 години.
показать весь комментарий
23.09.2025 16:57 Ответить
Тіко завдяки Трампу Камбоджа не воює з Нарнієй!
показать весь комментарий
23.09.2025 16:58 Ответить
Угу, вийме колоду з ока і розкритикує.
показать весь комментарий
23.09.2025 16:59 Ответить
куколд буде скиглити на оон, хоча сам сам періодично посмактує у пуйла
показать весь комментарий
23.09.2025 16:59 Ответить
В гуттеріш вчергове буде закликати росію припинити війну, і потім після цього закликання спокійно поїде жерти в ресторан, куколд старий
показать весь комментарий
23.09.2025 17:00 Ответить
Дешевий триндьож ні про що. Що сам Трампон зробив для України? Козломордим та їх "окурку" він червоні дорожки розстелив, не вводив жодних митних тарифів. А нам блокував навіть ту допомогу, що Байден давав - забули, як в конгресі Майк Джонсон перекрив поставки зброї майже на пів року? Дегенерат і його нікчемна команда тільки що язиками плетуть...
показать весь комментарий
23.09.2025 17:03 Ответить
До Трампа США тратили на ООН 28 млрд. долларов в год. Чтобы содержать все эти сотни тысяч паразитов по всему миру. Неизвестно сколько из этих денег разворовывалось, потому что никто понятия не имеет как они использовались.
показать весь комментарий
23.09.2025 17:06 Ответить
А що Трамп зробив для припинення війни ,легалізував міжнародного терориста путіна ,не спроможній проти агресора запровадити санкції і розсварися з своїми союзниками тому хто вже говорив.
показать весь комментарий
23.09.2025 17:14 Ответить
Ліга націй 2
показать весь комментарий
23.09.2025 17:18 Ответить
Як це так - ООН нічого не робив в Газі? Брехня. Робив, ще як. Наприклад, будувались тунелі і підземні бункери для хамасу на гроші ООН (внески країн). Платилась зарплатня членам хамасу.
показать весь комментарий
23.09.2025 17:21 Ответить
ООН це ще та контора. Але чия б корова мичала, чи хто всрався? Ну то звісно ООН
показать весь комментарий
23.09.2025 17:23 Ответить
 
 