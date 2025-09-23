УКР
Новини Генеральна Асамблея ООН
Трамп розкритикує бездіяльність ООН щодо війни в Україні на Генасамблеї, - Рубіо

Трамп критикуватиме ООН за бездіяльність. Що сказав Рубіо?

Президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН планує розкритикувати організацію за її бездіяльність у завершенні воєн.

Про це він сказав в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо подивитися на Росію та Україну, там триває війна. Тягар спроб її припинити лягає на президента. ООН не відіграє жодної ролі. Якщо подивитися, що відбувається в Газі з ХАМАС і всім, що там сталося, то яку роль відіграє ООН? Жодної", - сказав Рубіо.

За словами держсекретаря США, Штати просять ООН посилити свою роль і відіграти дуже важливу роль.

"У нас є велика підтримка, але, схоже, Китай може стати на заваді цим зусиллям. Якщо вони це зроблять, ООН не відіграватиме жодної ролі. Тому я думаю, що президент зробить, це кине виклик ООН, щоб вона знайшла своє значення, свою мету та свою корисність як організація, тому що, схоже, вона не виконує свою роботу, але дуже добре витрачає багато грошей", - додав Рубіо.

ООН (3445) США (24372) Трамп Дональд (7197) Рубіо Марко (293)
+7
ООН не відіграє жодної ролі ні в чому. Хіба тільки по збиранню внесків.
23.09.2025 16:50 Відповісти
+5
А от з цим важко не погодитись... Тут я згоден.
23.09.2025 16:48 Відповісти
+5
Трамп вже 7 воєн "спинив" - Ізраїль не послухався - знову воює
23.09.2025 16:49 Відповісти
А от з цим важко не погодитись... Тут я згоден.
23.09.2025 16:48 Відповісти
Але до цього часу він ніяк не підтримував та не підштовхував ООН в одержувані Московії.
23.09.2025 16:57 Відповісти
А хто хоче одержати московію?
23.09.2025 17:37 Відповісти
Трамп вже 7 воєн "спинив" - Ізраїль не послухався - знову воює
23.09.2025 16:49 Відповісти
Але Нанатьяху видвинув Трампа на премію Нобеля.
23.09.2025 16:58 Відповісти
Это такой троллинг.
23.09.2025 17:05 Відповісти
ООН не відіграє жодної ролі ні в чому. Хіба тільки по збиранню внесків.
23.09.2025 16:50 Відповісти
даже идиот способен иногда говорить правильные и умные вещи, тот случай как раз
23.09.2025 16:51 Відповісти
Особливо, якщо хоче підлестити хазяїну...
23.09.2025 16:53 Відповісти
Як би ми не ставились до трампона, але він правий. В ООН зібралися балаболи, які тільки висказують свої думки, а дій ніяких. То нахера той ООН?
23.09.2025 16:53 Відповісти
Трибуна для пропаганди кнр і совдепії на цілий світ.
23.09.2025 16:56 Відповісти
Чия б корова мичала, а трампонова - мовчала. (С)
23.09.2025 16:54 Відповісти
навіщо Албанія напала на Азербайджан ?
23.09.2025 16:54 Відповісти
Не перекручуйте факти - не на Азербайджан, а на Абербіджан. І взагалі, то Албанія напала на Камбоджу.
23.09.2025 16:57 Відповісти
Лові наркомана !!!! 👉
23.09.2025 16:54 Відповісти
Ну залежить від того що він має на увазі під активними діями. Якщо тиск на Україну то пішов у гузно скунса.
23.09.2025 16:57 Відповісти
Це той самий випадок коли лайно критикує сечу.
ООН можуть абсолютно так само розкритикувати Трампиню за те що той ніхера не зробив для припинення війни руснявих свинобобіків проти України.
Так ООН ще й на відміну від Трампині не має жодних реальних важелів впливу, не має армії, не має зброї і ніколи не обіцяло зупинити війну за 24 години.
23.09.2025 16:57 Відповісти
Тіко завдяки Трампу Камбоджа не воює з Нарнієй!
23.09.2025 16:58 Відповісти
Угу, вийме колоду з ока і розкритикує.
23.09.2025 16:59 Відповісти
куколд буде скиглити на оон, хоча сам сам періодично посмактує у пуйла
23.09.2025 16:59 Відповісти
В гуттеріш вчергове буде закликати росію припинити війну, і потім після цього закликання спокійно поїде жерти в ресторан, куколд старий
23.09.2025 17:00 Відповісти
Дешевий триндьож ні про що. Що сам Трампон зробив для України? Козломордим та їх "окурку" він червоні дорожки розстелив, не вводив жодних митних тарифів. А нам блокував навіть ту допомогу, що Байден давав - забули, як в конгресі Майк Джонсон перекрив поставки зброї майже на пів року? Дегенерат і його нікчемна команда тільки що язиками плетуть...
23.09.2025 17:03 Відповісти
До Трампа США тратили на ООН 28 млрд. долларов в год. Чтобы содержать все эти сотни тысяч паразитов по всему миру. Неизвестно сколько из этих денег разворовывалось, потому что никто понятия не имеет как они использовались.
23.09.2025 17:06 Відповісти
А що Трамп зробив для припинення війни ,легалізував міжнародного терориста путіна ,не спроможній проти агресора запровадити санкції і розсварися з своїми союзниками тому хто вже говорив.
23.09.2025 17:14 Відповісти
Ліга націй 2
23.09.2025 17:18 Відповісти
Як це так - ООН нічого не робив в Газі? Брехня. Робив, ще як. Наприклад, будувались тунелі і підземні бункери для хамасу на гроші ООН (внески країн). Платилась зарплатня членам хамасу.
23.09.2025 17:21 Відповісти
ООН це ще та контора. Але чия б корова мичала, чи хто всрався? Ну то звісно ООН
23.09.2025 17:23 Відповісти
Кубинський поц, батьки якого сдристнули з батьківщини обісравшись від полудурка Чегевари і мудака Фіделя, шо скаже твій бос-шахрай та агент Московії, шо він не задоволений і все? 3,14здеть не чували ворочати, цап-пристосуванець кубінськго розліву. США країна ПАДАЛЬЕНИК від якой смердить шо Парашей шо меркантільной брехливою гнидою Трампоном та республіканською ДЕРЬМОкратією.
23.09.2025 17:24 Відповісти
Для того, щоб ООН відігравала свою роль її вже давно потрібно реформувати. Для прикладу позбавляти права голосу країни, які є агресорами. Як в Генасамблеї так і в Раді Безпеки. Але США зараз не те що не хочуть реформувати ООН, а спільно голосують з рашкою
23.09.2025 17:25 Відповісти
Так ООН це дзеркало того хто є президентом США , якщо імпотент оон імпотент, якщо державник і стратег оон теж бадьорий ...
причина - наслідок
23.09.2025 17:33 Відповісти
5 країн РАДБЕЗУ й три з яких традиційно давлять ветуванням Францію та Британію ...
Це хвороба відповідальної еліти США прикидатися теж дурачками?
23.09.2025 18:29 Відповісти
 
 