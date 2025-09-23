Трамп розкритикує бездіяльність ООН щодо війни в Україні на Генасамблеї, - Рубіо

Президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН планує розкритикувати організацію за її бездіяльність у завершенні воєн.

Про це він сказав в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо подивитися на Росію та Україну, там триває війна. Тягар спроб її припинити лягає на президента. ООН не відіграє жодної ролі. Якщо подивитися, що відбувається в Газі з ХАМАС і всім, що там сталося, то яку роль відіграє ООН? Жодної", - сказав Рубіо.

За словами держсекретаря США, Штати просять ООН посилити свою роль і відіграти дуже важливу роль.

"У нас є велика підтримка, але, схоже, Китай може стати на заваді цим зусиллям. Якщо вони це зроблять, ООН не відіграватиме жодної ролі. Тому я думаю, що президент зробить, це кине виклик ООН, щоб вона знайшла своє значення, свою мету та свою корисність як організація, тому що, схоже, вона не виконує свою роботу, але дуже добре витрачає багато грошей", - додав Рубіо.

Також читайте: Введення жорстких санкцій проти РФ завадило б ролі США бути посередником у мирних перемовинах, - Рубіо