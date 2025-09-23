УКР
Трамп: "Я рятую мільйони життів, зупиняючи війни. А в чому мета ООН?"

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп розкритикував ООН за бездіяльність організації у завершенні глобальних війн. 

Про це він сказав під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ.

Президент США на початку свого виступу поскаржився на несправний телесуфлер.

Попри це, Трамп заявив, що минуло шість років з часу його останнього виступу в Організації Об'єднаних Націй, світ якої він описує як "процвітаючий і мирний під час мого першого терміну".

"З того дня гармати війни зруйнували мир, який я встановив на двох континентах, епоха спокою та стабільності поступилася місцем одній із найбільших криз нашого часу", - зазначив він.

Трамп продовжує вихваляти прогрес, досягнутий з моменту його повернення до Білого дому, кажучи, що США є "найгарячішою країною у світі":

"Америка благословенна найсильнішою економікою, найміцнішими кордонами, найпотужнішою армією, найміцнішими дружніми стосунками та найсильнішим духом серед усіх націй на землі. Це золотий вік Америки", - наголосив президент США у вступному слові.

"ООН ніколи не допомогла США у врегулюванні нескінченних воєн. Я рятую мільйони життів, зупиняючи війни. А в чому мета ООН? Слова не зупиняють війни. Організація має величезний потенціал, я завжди про це говорю, але вона його не реалізує навіть близько, принаймні зараз. За сім місяців я закінчив сім нескінченних воєн. Деякі тривали 31 рік, одна — 36, одна — 28... Я завершив сім війн, усі вони були жорстокими, гинули тисячі людей.

Всі кажуть, що я повинен отримати Нобелівську премію миру за кожне з цих досягнень, але для мене справжньою нагородою будуть сини і дочки, які живуть і ростуть разом зі своїми матерями й батьками, тому що мільйони людей більше не гинуть у нескінченних і безглуздих війнах. Мені важливо не вигравати нагороди, а рятувати життя", - заявив глава Білого дому.

Автор: 

ООН (3445) Трамп Дональд (7197) війна в Україні (6288)
+33
Трясця ! Ще три роки терпіти цю клоунаду
23.09.2025 17:34
+22
Больше всего спас жизней после того, как остановил войну Албании и Азербайджана. Medal of Honor, герою...
23.09.2025 17:34
+17
Семь портсигаров импортных , куртка кожаная - тоже семь..
23.09.2025 17:34
Трясця ! Ще три роки терпіти цю клоунаду
23.09.2025 17:34
ганьба Америки !!!

.
23.09.2025 17:45
руда іграшка буйла -

"подушка пердушка"

.
23.09.2025 18:11
Я би додав , українцям тоже ганьба ,що в 19 році вибрали клоуна.
23.09.2025 18:19
Семь портсигаров импортных , куртка кожаная - тоже семь..
23.09.2025 17:34
...не міліони, а міліарди !
в одній Індії 1,5 млрд!!!

Іісус Христос, Будда і Мухаммед в одному бокалі -
"взболтать, но не смешивать !"

.
23.09.2025 17:44
Больше всего спас жизней после того, как остановил войну Албании и Азербайджана. Medal of Honor, герою...
23.09.2025 17:34
И Камбоджу с Арменией помирил, это заслуженная нобелевка)
23.09.2025 17:37
воно *******
23.09.2025 17:35
Воно агент Краснов.
23.09.2025 17:36
одне другому не заважає
23.09.2025 18:59
фейеріческій довбойоб
23.09.2025 17:36
Це так. Дебіл найпотужніший.
23.09.2025 17:42
23.09.2025 17:36
Санітари ! У пацієнта загострення !
23.09.2025 17:39
Старий довбойоб та визнаний судом шахрай та брехун, де, коли та яку війну ти зупинив окрім власной хворой уяви?
Ідіот-шахрай при влапді - трагедія країни.
Ідіот-шахрай при владі наддержави - трагедія світу.
Приклади? Парашная *********, США, Угорщина, Словтччина, Україна з травня 2019 року.
23.09.2025 17:39
Кринжатина від Рудого Донні. Може колись буде смішно, а зараз страшно за Світ в якому живемо.
23.09.2025 17:39
Проповідник! Вищий рівень тупого популізму, самохвальства - Хлєстаков планетарного рівня
23.09.2025 17:40
Мені цікаво, якщо ***** публічно пошле цього ****** нах.., то воно введе санкції чи ще зніме. Ну... шоб ескалації не було
23.09.2025 17:40
Терміново канонізувати святого поки він остаточно не «врятував» всіх.
23.09.2025 17:41
!!!!!!!!!!!!!!
23.09.2025 18:56
от трамп ...гумова ср* ка для кремля ...все як любить ху* ло ... і не соромно в США нікому ?...
23.09.2025 17:41
А я думаю , побільше б таких його проявів неадекватності виливалося на вуха та в мізки американців . Американці , та думаю як й в Європі , люди занадто з заторможеною реакцією.
Просто люди ментально чи за звичкою неквапливого життя , за впевненістю що все працює й закони та традиційні устрої , як годинник...
Я стара бувша "совчиха" навіть за кермом нервувавалася зажди ,коли в часи пік в ранці видно що водії робочих авто повзуть ледь-ледь попиваючи кофійок . Я вже не кажу про еліти , їхню реакцію та їхні закони-госоування- прийняття їх. Уявіть, вони б так приймали закони,постанови, як ВОВКА "картоннокорупційний" закон підписав прямо з рук Кабана у ВР...
А ще ллються утискання звичних теле шоу... Коли країна тупо ржала над байденом а тут ...
Тільки от біда- час для них просто плине а для України це обезкровлююче вбивство.
23.09.2025 18:08
Дивно було як швидко реагували на бєспрєдєл Маска з його DOGE Ото було диво!!!Так й трамп же цюсторінку закрив таки!
23.09.2025 18:11
У клієнта біла гарячка.
23.09.2025 17:42
Як би я був замість Адама світ був би зовсім інший...
23.09.2025 17:42
Таки да, врятував Армян і комбоджийців з під льоду Чудського озера
Трамп заявив, що "зупинив війну Камбоджі з Вірменією", переплутавши країни
23.09.2025 17:42
Всі навколо винуваті!
Україна, Європа, ООН, Байден,
і тіко путін - друг Владімір...
23.09.2025 17:44
Да дурка крепчає. Путіну на жаль нічого боятися цього жалюгідного президента. Воно просто нуль з прогресуючою деменцією.
23.09.2025 17:45
Потужний лідор! Вже врятував мільони албанців !!
23.09.2025 17:45
Серед врятованих також Шекспір та Оруел.
23.09.2025 17:48
Знайомтесь: Дональд Христос - рятує мільйони людей і не привертає уваги санітарів.
23.09.2025 17:45
Так, нажаль не привертає уваги спеціалістів
23.09.2025 17:49
ТАЛІБАН ТЕБЕ ПОСЛАВ НАХ
23.09.2025 17:46
про оон сказав правду ну про себе козел дуже перегнув
23.09.2025 17:47
https://t.me/voynareal/122645 💥Масований наліт наших дронів знищив вщент близько 8(!) ОТРК «Іскандер», також пошкоджено ЗРГК «Панцир-С1» у Краснодарському краї
На фото можете побачити залишки металобрухту ЗС РФ.
23.09.2025 17:49
ось хто рятує наші життя
23.09.2025 17:50
ДУРЕНЬ!!!!!
23.09.2025 17:49
😱У Трампа суцільні невдачі на Генасамблеї ООН: по прибуттю в будівлю перестав працювати ескалатор, а на початку його виступу - відімкнувся суфлер.

Давайте вгадаємо: у всьому винуваті Байден та парацетамол.
23.09.2025 17:51
❗️росія зараз в найгіршому становищі, незалежно від того що буде далі, - Трамп
23.09.2025 17:52
Але ж оон пикою у лайно тицнув, це + йому у карму. А взагалом він деякі речі каже як то кажуть прям в точку. Про стурбовану Європу, яка плотить ***** за газ і нафту більше ніж нам допомагає.
23.09.2025 17:53
Воно ще й спец з медицини - радить в жодному разі не вживати вагітним парацетамол, бо це "веде до аутизму", також заперечує існуючі терміни вакцинування малят. https://www.bbc.com/news/articles/************ Це людина, яка десь щось почула, і може безапеляційно стверджувати будь-яку дурню. Вже втомлюєшся дивуватися, кожного дня несе якусь чергову ахінею.
23.09.2025 17:55
Ось що буває коли до влади наймогутнішої держави до влади дорвався брехун ,популіст він таке несе ,зупинив війну між абабажаном і албанією ,між єгипетом і ефіопією дайте нобелівську премію , я думав в США є громадянське на жаль немає ,недоумок руйнує всі демократичні інститути і бреше.
23.09.2025 17:56
Старий нарцис-пердун
23.09.2025 18:05
Пішов в жопу
23.09.2025 18:14
23.09.2025 18:21
******. І маніпулює на святому - на житті людей і дітей.
23.09.2025 18:23
оце пердонув в калюжу - аж бульбашки пішли
23.09.2025 18:28
Ох, матінько, дай нам терпіння витримати цього непотреба!
23.09.2025 18:37
рятувальник Малібу
23.09.2025 18:53
курва,Немає ради на "телемарафони" різьного роду аферистів.
23.09.2025 18:59
Що ООН що ТрАмП- безтолкові субстанції,але другий ще шкідник і клоун
23.09.2025 19:01
 
 