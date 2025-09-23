Трамп: "Я рятую мільйони життів, зупиняючи війни. А в чому мета ООН?"
Президент США Дональд Трамп розкритикував ООН за бездіяльність організації у завершенні глобальних війн.
Про це він сказав під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ.
Президент США на початку свого виступу поскаржився на несправний телесуфлер.
Попри це, Трамп заявив, що минуло шість років з часу його останнього виступу в Організації Об'єднаних Націй, світ якої він описує як "процвітаючий і мирний під час мого першого терміну".
"З того дня гармати війни зруйнували мир, який я встановив на двох континентах, епоха спокою та стабільності поступилася місцем одній із найбільших криз нашого часу", - зазначив він.
Трамп продовжує вихваляти прогрес, досягнутий з моменту його повернення до Білого дому, кажучи, що США є "найгарячішою країною у світі":
"Америка благословенна найсильнішою економікою, найміцнішими кордонами, найпотужнішою армією, найміцнішими дружніми стосунками та найсильнішим духом серед усіх націй на землі. Це золотий вік Америки", - наголосив президент США у вступному слові.
"ООН ніколи не допомогла США у врегулюванні нескінченних воєн. Я рятую мільйони життів, зупиняючи війни. А в чому мета ООН? Слова не зупиняють війни. Організація має величезний потенціал, я завжди про це говорю, але вона його не реалізує навіть близько, принаймні зараз. За сім місяців я закінчив сім нескінченних воєн. Деякі тривали 31 рік, одна — 36, одна — 28... Я завершив сім війн, усі вони були жорстокими, гинули тисячі людей.
Всі кажуть, що я повинен отримати Нобелівську премію миру за кожне з цих досягнень, але для мене справжньою нагородою будуть сини і дочки, які живуть і ростуть разом зі своїми матерями й батьками, тому що мільйони людей більше не гинуть у нескінченних і безглуздих війнах. Мені важливо не вигравати нагороди, а рятувати життя", - заявив глава Білого дому.
