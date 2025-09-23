Зеленський та Трамп провели зустріч на полях Генасамблеї ООН в США
23 вересня президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели двосторонню зустріч в кулуарах 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
Про це пишуть Kyiv Post та Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Після зустрічі Зеленський та Трамп проводять спільну пресконференцію для ЗМІ.
От я й думаю , прилетить вовка до Києва , збере нову коаліцію - з патріотами -опозицією й + С ЛУГИ вже є дозрілі... Сибігу з МЗС богодєльнєй Єрмака замінить на справжніх дипломатів -патріотів . Закриє усі справи проти генералів-офіцерів патріотів, вижене Татарова та Єрмака ... Й сяде собі спокійно виконувати роль посажьоннго генерала поки правитимуть дорослі . Без виборів, без розриву суспільства ...
Віталій Шабунін, керівник Центру протидії корупції, https://www.facebook.com/search/top?q=vitaliy%20shabunin пише в Facebook, що кінцева мета - позбавити Україну підтримки Заходу: «Хто це організовує? Керівник адміністрації Зеленського, Андрій Єрмак, і заступники Єрмака - Олег Татаров і Андрій Смирнов. Це тріо несе відповідальність за напади через Конституційний Суд на НАБУ і багатьох інших».
Річард Пітер Мур, новий глава британської розвідки МІ-6, попередив президента Зеленського на особистій зустрічі в Лондоні на початку цього місяця, що глава його адміністрації Андрій Єрмак є російським агентом, повідомляє PolitUA. Новинний сайт посилається на велике https://politua.org/politika/95781-andrej-piontkovskij-predatelskie-dejstviya-ermaka-stavyat-ukrainu-v-polozhenie-neradivogo-shkolnika/ інтерв'ю з Андрієм Піонтковським, російським математиком і дисидентом, що проживає в США з 2016 року. Через тиждень після поїздки Зеленського 7−8 жовтня до Лондона стало відомо, що Мур мав зустріч із Зеленським і попередив його про витік інформації з його офісу.
навіть с"оросятське "НВ Фіали про це писало у 2020 році !!!
Кавалок відомої субстанції на виході. Ніщо зустрілося з нічим.
Читаю в новинах що іржаве фуйло сьогодні присоромило кацапію .
Але присоромило не тим що вона розв'язала війну проти незалежної держави , а тим що не захопила Україну за три дні , як планувала .
Це не мало бути так довго , це мало статися за три дні , але це вже йде три роки . Соромно , додав іржавий . !
***** у бункері почервонів .