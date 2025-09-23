УКР
Новини Зустріч Трампа та Зеленського Зустріч Зеленського з Трампом
Зеленський та Трамп провели зустріч на полях Генасамблеї ООН в США

Зустріч Зеленського і Трампа в США 23 вересня

23 вересня президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели двосторонню зустріч в кулуарах 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це пишуть Kyiv Post та Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Після зустрічі Зеленський та Трамп проводять спільну пресконференцію для ЗМІ. 

Зеленський Володимир (25558) США (24372) Трамп Дональд (7197)
Два фрика
23.09.2025 20:29 Відповісти
І що? Який результат?
23.09.2025 20:29 Відповісти
На сесії Генасамблеї ООН Дональд Трамп заявив: "Якби я був президентом у 2022 році, російсько-українська війна закінчилася б за 3 дні."
23.09.2025 20:31 Відповісти
Два фрика
23.09.2025 20:29 Відповісти
І що? Який результат?
23.09.2025 20:29 Відповісти
Ніякого.
23.09.2025 20:42 Відповісти
В зустріч заради результату?
23.09.2025 20:44 Відповісти
На сесії Генасамблеї ООН Дональд Трамп заявив: "Якби я був президентом у 2022 році, російсько-українська війна закінчилася б за 3 дні."
23.09.2025 20:31 Відповісти
Zе потримав трампону пісюн ?
23.09.2025 20:32 Відповісти
Ще й понюхав
23.09.2025 20:33 Відповісти
Зараз вже навпаки. Трамп у всіх нюхає.
23.09.2025 21:22 Відповісти
У Західних ЗМІ вже немає видання котре б не розповіло світові - шо то є те укроБуратіно ? Під приліт його до США навіть демівське POLITICO не втрималось , бо неначасно якось давати Трампу привід...

От я й думаю , прилетить вовка до Києва , збере нову коаліцію - з патріотами -опозицією й + С ЛУГИ вже є дозрілі... Сибігу з МЗС богодєльнєй Єрмака замінить на справжніх дипломатів -патріотів . Закриє усі справи проти генералів-офіцерів патріотів, вижене Татарова та Єрмака ... Й сяде собі спокійно виконувати роль посажьоннго генерала поки правитимуть дорослі . Без виборів, без розриву суспільства ...
23.09.2025 20:34 Відповісти
Таке неможливо від слова зовсім.Нарік вирок для України.Без зміни влади варіантів ніяких.
23.09.2025 20:40 Відповісти
здогадуюсь)) Он вони Малюка теж компроматом зануздали, а міг би бути героєм й надалі... А на вовку ....
23.09.2025 20:44 Відповісти
доречі - це була така думка-мрія у далеко не мрійника Портнікова - ще 2020 му здається коли на фоні вкидів від МІ-6

Віталій Шабунін, керівник Центру протидії корупції, https://www.facebook.com/search/top?q=vitaliy%20shabunin пише в Facebook, що кінцева мета - позбавити Україну підтримки Заходу: «Хто це організовує? Керівник адміністрації Зеленського, Андрій Єрмак, і заступники Єрмака - Олег Татаров і Андрій Смирнов. Це тріо несе відповідальність за напади через Конституційний Суд на НАБУ і багатьох інших».

Річард Пітер Мур, новий глава британської розвідки МІ-6, попередив президента Зеленського на особистій зустрічі в Лондоні на початку цього місяця, що глава його адміністрації Андрій Єрмак є російським агентом, повідомляє PolitUA. Новинний сайт посилається на велике https://politua.org/politika/95781-andrej-piontkovskij-predatelskie-dejstviya-ermaka-stavyat-ukrainu-v-polozhenie-neradivogo-shkolnika/ інтерв'ю з Андрієм Піонтковським, російським математиком і дисидентом, що проживає в США з 2016 року. Через тиждень після поїздки Зеленського 7−8 жовтня до Лондона стало відомо, що Мур мав зустріч із Зеленським і попередив його про витік інформації з його офісу.

23.09.2025 20:51 Відповісти
https://biz.nv.ua/ukr/experts/yermak-rosiyskiy-agent-poperedzhaye-mi-6-proval-rozmishchennya-ovdp-novini-ukrajini-50120469.html

навіть с"оросятське "НВ Фіали про це писало у 2020 році !!!
23.09.2025 20:52 Відповісти
Без МІ-6 було відомо,хто такий Єрмак
23.09.2025 20:57 Відповісти
Яка чудова мрія
23.09.2025 21:08 Відповісти
А на виході після зустрічі на цих полях що?

Кавалок відомої субстанції на виході. Ніщо зустрілося з нічим.
23.09.2025 20:40 Відповісти
Обмінялися враженнями від запашного вмісту чемоданчика *****. Смакували нюанси запаху.
23.09.2025 20:43 Відповісти
В США президент відсутній до 2028 року. По факту до 2029го. Хтось взагалі замислювався про стратегію дій на цей випадок? Звісно ні. І це пи₴ дець.
23.09.2025 20:44 Відповісти
Мдя ..
Читаю в новинах що іржаве фуйло сьогодні присоромило кацапію .
Але присоромило не тим що вона розв'язала війну проти незалежної держави , а тим що не захопила Україну за три дні , як планувала .
Це не мало бути так довго , це мало статися за три дні , але це вже йде три роки . Соромно , додав іржавий . !
***** у бункері почервонів .
23.09.2025 20:52 Відповісти
зелений клоун і рижий клоун, один одного варті: гучні заяви, мега корупція, боротьба зі свободою слова, неймовірне его і самолюбство та і нуль справ для своєї країни.
23.09.2025 20:52 Відповісти
Зеленський, кажи відверто, хіба воно коштувало хоча б 1 хвилину, твого часу, розмова з трампаксом?
23.09.2025 21:10 Відповісти
 
 