РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8520 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Зеленского Встреча Зеленского с Трампом
2 532 24

Зеленский и Трамп провели встречу на полях Генассамблеи ООН в США

Встреча Зеленского и Трампа в США 23 сентября

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели двустороннюю встречу в кулуарах 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом пишут Kyiv Post и Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

После встречи Зеленский и Трамп проводят совместную пресс-конференцию для СМИ.

Автор: 

Зеленский Владимир (22004) США (27954) Трамп Дональд (6661)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Два фрика
показать весь комментарий
23.09.2025 20:29 Ответить
+2
І що? Який результат?
показать весь комментарий
23.09.2025 20:29 Ответить
+2
На сесії Генасамблеї ООН Дональд Трамп заявив: "Якби я був президентом у 2022 році, російсько-українська війна закінчилася б за 3 дні."
показать весь комментарий
23.09.2025 20:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Два фрика
показать весь комментарий
23.09.2025 20:29 Ответить
І що? Який результат?
показать весь комментарий
23.09.2025 20:29 Ответить
Ніякого.
показать весь комментарий
23.09.2025 20:42 Ответить
В зустріч заради результату?
показать весь комментарий
23.09.2025 20:44 Ответить
На сесії Генасамблеї ООН Дональд Трамп заявив: "Якби я був президентом у 2022 році, російсько-українська війна закінчилася б за 3 дні."
показать весь комментарий
23.09.2025 20:31 Ответить
Zе потримав трампону пісюн ?
показать весь комментарий
23.09.2025 20:32 Ответить
Ще й понюхав
показать весь комментарий
23.09.2025 20:33 Ответить
Зараз вже навпаки. Трамп у всіх нюхає.
показать весь комментарий
23.09.2025 21:22 Ответить
У Західних ЗМІ вже немає видання котре б не розповіло світові - шо то є те укроБуратіно ? Під приліт його до США навіть демівське POLITICO не втрималось , бо неначасно якось давати Трампу привід...

От я й думаю , прилетить вовка до Києва , збере нову коаліцію - з патріотами -опозицією й + С ЛУГИ вже є дозрілі... Сибігу з МЗС богодєльнєй Єрмака замінить на справжніх дипломатів -патріотів . Закриє усі справи проти генералів-офіцерів патріотів, вижене Татарова та Єрмака ... Й сяде собі спокійно виконувати роль посажьоннго генерала поки правитимуть дорослі . Без виборів, без розриву суспільства ...
показать весь комментарий
23.09.2025 20:34 Ответить
Таке неможливо від слова зовсім.Нарік вирок для України.Без зміни влади варіантів ніяких.
показать весь комментарий
23.09.2025 20:40 Ответить
здогадуюсь)) Он вони Малюка теж компроматом зануздали, а міг би бути героєм й надалі... А на вовку ....
показать весь комментарий
23.09.2025 20:44 Ответить
доречі - це була така думка-мрія у далеко не мрійника Портнікова - ще 2020 му здається коли на фоні вкидів від МІ-6

Віталій Шабунін, керівник Центру протидії корупції, https://www.facebook.com/search/top?q=vitaliy%20shabunin пише в Facebook, що кінцева мета - позбавити Україну підтримки Заходу: «Хто це організовує? Керівник адміністрації Зеленського, Андрій Єрмак, і заступники Єрмака - Олег Татаров і Андрій Смирнов. Це тріо несе відповідальність за напади через Конституційний Суд на НАБУ і багатьох інших».

Річард Пітер Мур, новий глава британської розвідки МІ-6, попередив президента Зеленського на особистій зустрічі в Лондоні на початку цього місяця, що глава його адміністрації Андрій Єрмак є російським агентом, повідомляє PolitUA. Новинний сайт посилається на велике https://politua.org/politika/95781-andrej-piontkovskij-predatelskie-dejstviya-ermaka-stavyat-ukrainu-v-polozhenie-neradivogo-shkolnika/ інтерв'ю з Андрієм Піонтковським, російським математиком і дисидентом, що проживає в США з 2016 року. Через тиждень після поїздки Зеленського 7−8 жовтня до Лондона стало відомо, що Мур мав зустріч із Зеленським і попередив його про витік інформації з його офісу.

Реклама:
показать весь комментарий
23.09.2025 20:51 Ответить
https://biz.nv.ua/ukr/experts/yermak-rosiyskiy-agent-poperedzhaye-mi-6-proval-rozmishchennya-ovdp-novini-ukrajini-50120469.html

навіть с"оросятське "НВ Фіали про це писало у 2020 році !!!
показать весь комментарий
23.09.2025 20:52 Ответить
Без МІ-6 було відомо,хто такий Єрмак
показать весь комментарий
23.09.2025 20:57 Ответить
а друга справа , коли вовку викликаютьдо МІ-6 й запрошують до вирішення питання з агентами кремля
показать весь комментарий
23.09.2025 22:17 Ответить
Яка чудова мрія
показать весь комментарий
23.09.2025 21:08 Ответить
А на виході після зустрічі на цих полях що?

Кавалок відомої субстанції на виході. Ніщо зустрілося з нічим.
показать весь комментарий
23.09.2025 20:40 Ответить
Обмінялися враженнями від запашного вмісту чемоданчика *****. Смакували нюанси запаху.
показать весь комментарий
23.09.2025 20:43 Ответить
В США президент відсутній до 2028 року. По факту до 2029го. Хтось взагалі замислювався про стратегію дій на цей випадок? Звісно ні. І це пи₴ дець.
показать весь комментарий
23.09.2025 20:44 Ответить
Так. Але інший варіант (ді Венс) ще гірше. Чи не хочуть вони в смааалєнск всією кодлою злітати?
показать весь комментарий
23.09.2025 21:35 Ответить
Мдя ..
Читаю в новинах що іржаве фуйло сьогодні присоромило кацапію .
Але присоромило не тим що вона розв'язала війну проти незалежної держави , а тим що не захопила Україну за три дні , як планувала .
Це не мало бути так довго , це мало статися за три дні , але це вже йде три роки . Соромно , додав іржавий . !
***** у бункері почервонів .
показать весь комментарий
23.09.2025 20:52 Ответить
зелений клоун і рижий клоун, один одного варті: гучні заяви, мега корупція, боротьба зі свободою слова, неймовірне его і самолюбство та і нуль справ для своєї країни.
показать весь комментарий
23.09.2025 20:52 Ответить
Зеленський, кажи відверто, хіба воно коштувало хоча б 1 хвилину, твого часу, розмова з трампаксом?
показать весь комментарий
23.09.2025 21:10 Ответить
...на полях... ??
Агрономи куєви !!!
показать весь комментарий
23.09.2025 21:45 Ответить
 
 