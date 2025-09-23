РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8520 посетителей онлайн
Новости Президент Трамп
2 589 57

Трамп сказал, что решит "примерно через месяц", можно ли доверять Путину

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что "примерно через месяц" скажет до сих пор ли он доверяет кремлевскому диктатору Путину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Reports.

На вопрос журналиста до сих пор Трамп доверяет Путину, президент США сказал: "Я сообщу вам примерно через месяц".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция Нью-Йорка заблокировала кортеж Макрона, чтобы освободить дорогу для проезда кортежа Трампа. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (22004) путин владимир (32225) Трамп Дональд (6661)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
або два місяці , або три місяці.
треба зрозуміти старого педофіла-дегенерата.
Він просто думає здохнути до того часу коли в нього запитають.
показать весь комментарий
23.09.2025 20:53 Ответить
+13
Це щось нове. Було 24 години, три дні, два тижні, 50 днів. Зараз нова одиниця виміру часу - місяць. Креативно!
показать весь комментарий
23.09.2025 20:53 Ответить
+6
Знову пішли відмазки
показать весь комментарий
23.09.2025 20:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
або два місяці , або три місяці.
треба зрозуміти старого педофіла-дегенерата.
Він просто думає здохнути до того часу коли в нього запитають.
показать весь комментарий
23.09.2025 20:53 Ответить
Трамп з ДержДепом, як і ******, не знають Український Народ!! А треба було учитися, неукам!!
Помста другу Гітлера. Як УПА ліквідувала генерала Рейху.
https://www.youtube.com/watch?v=7_l1xVLR03Y
показать весь комментарий
23.09.2025 20:59 Ответить
Тоже СБУ буде лiквIдувати друзIв Трампа? Ти горилки опився?
показать весь комментарий
23.09.2025 21:21 Ответить
"А он дедлайны увеличивал,
Он пил простую и столичную
И похмеляться полюбил..."

.
показать весь комментарий
23.09.2025 21:17 Ответить
Це щось нове. Було 24 години, три дні, два тижні, 50 днів. Зараз нова одиниця виміру часу - місяць. Креативно!
показать весь комментарий
23.09.2025 20:53 Ответить
Знову пішли відмазки
показать весь комментарий
23.09.2025 20:53 Ответить
Для тих хто не зрозумів.Трампон просто тягне час.Він діє в інтересах корпорацій,яких не влаштовує, що на корисних копалинах в Україні живуть люди.Війна-чудовий засіб від них позбавитись.
показать весь комментарий
23.09.2025 21:16 Ответить
Schizophrenia ???
показать весь комментарий
23.09.2025 20:53 Ответить
Infantosexuality
показать весь комментарий
23.09.2025 21:14 Ответить
не партесь !

старий педофіл він !

.
показать весь комментарий
23.09.2025 21:21 Ответить
Очепятка: приБлизно
показать весь комментарий
23.09.2025 20:59 Ответить
Два тижні вже тойво. Тепер місяць тре.

Потім квартал, рік...
А потім вже й знов "Якби я був президентом".
показать весь комментарий
23.09.2025 20:54 Ответить
Ні! це час осіннього завершення картини зіткнення на фронті !
показать весь комментарий
23.09.2025 20:54 Ответить
буду краток : рыжий длб !!!(((
показать весь комментарий
23.09.2025 20:55 Ответить
Це два тижні в рекурсії? Хтось парацетамолу забагато з'їв! С возрастом приходит не только опыт, иногда и без опыта приходит ДЕМЕНЦИЯ!
показать весь комментарий
23.09.2025 20:56 Ответить
Це ж було вже! (с).
показать весь комментарий
23.09.2025 20:56 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2025 20:56 Ответить
У залі гучно сміялися?
показать весь комментарий
23.09.2025 20:56 Ответить
Парацетамолу забагато випив..
показать весь комментарий
23.09.2025 20:57 Ответить
Ще раз. В США президент відсутній до 2028 року. Треба виходити з цієї реальності, а не хернею займатися.
показать весь комментарий
23.09.2025 20:57 Ответить
Один балабол буде вирішувати - чи можна вважати іншого балабола → справжнім балаболом.
показать весь комментарий
23.09.2025 20:58 Ответить
Давай,Доні,запалюй далі...шнобелівську премію тобі точно дадуть
показать весь комментарий
23.09.2025 20:59 Ответить
Не набридло слухати, що несе цей дегенерат і блазень-Краснов?
Вже просто тошнить від нього.
показать весь комментарий
23.09.2025 20:59 Ответить
Трампон піднімає ставки, - це вже не два тижні, а місяць=)
показать весь комментарий
23.09.2025 21:00 Ответить
Йому рахувати до одного простіше. Бачите ж паттерн - спочатку були дні, потім тижні, а зараз місяць.
показать весь комментарий
23.09.2025 21:17 Ответить
та чого чекати місяць , трамп здохни скоріще разом з ху* лом , свята справа ,люди гинуть перестануть , зробиш всіх щасливими ....
показать весь комментарий
23.09.2025 21:01 Ответить
Генератор случайных чисел выдал очередное число, букмекеры могли бы даже ставки организовать, сколько дней в следующий раз Трамп даст *****, что бы тот смог хотя бы взять несчастный Покровск
показать весь комментарий
23.09.2025 21:01 Ответить
*********** , ну сколько можно в ромашку играть , рыжая ты тварь ?!
показать весь комментарий
23.09.2025 21:02 Ответить
До кінця свого президентства - бо агент просто не буде нічого проти кремля робити. Він вже вкотре підтвердив, що це не брехня, що він таки реально фсбешний агент.
показать весь комментарий
23.09.2025 22:34 Ответить
Дякую! Поржав! Задорнов здох, тепер чудить трамп...
показать весь комментарий
23.09.2025 21:02 Ответить
Даже не знаешь плакать или смеяться с этого кретина, это же надо, чтобы такое чучело было президентом такой страны как США, такое впечатление, что это нам всё снится.
показать весь комментарий
23.09.2025 21:06 Ответить
Агент краSноF - черговий зашквар ... гебня у кремлі захльобується шампанським....
показать весь комментарий
23.09.2025 21:08 Ответить
Вже не смішно.
показать весь комментарий
23.09.2025 21:08 Ответить
Деменція - вона і в африці америці деменція ...
показать весь комментарий
23.09.2025 21:08 Ответить
Черговий остаточний термін. Але не останній.
показать весь комментарий
23.09.2025 21:09 Ответить
Громова промова Трампа. https://www.telegraph.co.uk/us/politics/2025/09/23/trump-un-speech-countries-migration/ Суїцид Європи.
показать весь комментарий
23.09.2025 21:11 Ответить
Вахаха. Ні, ну серйозно. Навчіть його новому жарту чи що. А Європа тоді скаже через місяць (але це не точно), чи буде відмовлятись та накладати.
показать весь комментарий
23.09.2025 21:14 Ответить
Це якійсь мазохізм, пуйло вже восьмий місяць рудому привселюдно на весь світ по губах водить, а воно ще не визначилось чи можна йому довіряти. Такого опущеного президента за всю свою історію США ще було, страшно подумати на що це руде чмо перетворить США і заодно весь світ.
показать весь комментарий
23.09.2025 21:17 Ответить
Уже пора всем угомониться и забыть за того Трампа. Ничего с ****** он сделать не может, это давно понятно. Согласился продавать оружие для Украины , вот и хорошо, об остальном, повторюсь, можно забыть.
показать весь комментарий
23.09.2025 21:18 Ответить
Вісім місяців цей ідіот обіціє.......,два тижні, два тижні, два тижні, місяць,,,,,,,,,,,і так по колу!!! Сссцикотно, бо московити тримають його за яйця!!!!
показать весь комментарий
23.09.2025 21:22 Ответить
Вже не смішно.
показать весь комментарий
23.09.2025 21:22 Ответить
Козел.
показать весь комментарий
23.09.2025 21:26 Ответить
очередний висер придурка, читати всім)))))
показать весь комментарий
23.09.2025 21:27 Ответить
Слоняра підлоги Макартні так і протягне чотири роки попьоздивая то тут, то там.
показать весь комментарий
23.09.2025 21:38 Ответить
Американці не українці. Вони озброєні і цінують право вибору. Трампа приберуть від влади або знищать.
показать весь комментарий
23.09.2025 22:09 Ответить
Це ви їх оцінюєте за станом років сто тому. Зараз бидломаси у світі в рази більше, ніж тоді. І тенденція до зменшення частки розумних людей невідворотна, бо хомʼяки плодяться бездумно.
показать весь комментарий
23.09.2025 22:29 Ответить
Побачимо
показать весь комментарий
23.09.2025 22:31 Ответить
небуло нічого ні через 24 години, ні через декілька разів по 2 неделі, ні через 50 днів, - не буде і через місяць. При Трампі санкцій не буде.
показать весь комментарий
23.09.2025 21:48 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2025 22:00 Ответить
Не спіши Трампушка, часу вдосталь, головне не помилитися,
Добре що ти президент, а то все вже давно закінчилося б
показать весь комментарий
23.09.2025 22:03 Ответить
Самоізоляція, яку спричинив Трамп для США за його короткого життя для нього особисто ніякого значення не має - "дєдушка старий єму всьо равно".
показать весь комментарий
23.09.2025 22:04 Ответить
Фантастичний найпотужніший довбойьоб!!!
показать весь комментарий
23.09.2025 22:23 Ответить
Во ***!Шість чи сім раз дава строку по 2 неділі,було 90 днів,було 50 днів, тепер ще місяць.Здається що воно пи...дабол!
показать весь комментарий
23.09.2025 22:35 Ответить
 
 