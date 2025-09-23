Трамп сказал, что решит "примерно через месяц", можно ли доверять Путину

Президент США Дональд Трамп заявил, что "примерно через месяц" скажет до сих пор ли он доверяет кремлевскому диктатору Путину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Reports.

На вопрос журналиста до сих пор Трамп доверяет Путину, президент США сказал: "Я сообщу вам примерно через месяц".

