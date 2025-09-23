2 589 57
Трамп сказал, что решит "примерно через месяц", можно ли доверять Путину
Президент США Дональд Трамп заявил, что "примерно через месяц" скажет до сих пор ли он доверяет кремлевскому диктатору Путину.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Reports.
На вопрос журналиста до сих пор Трамп доверяет Путину, президент США сказал: "Я сообщу вам примерно через месяц".
треба зрозуміти старого педофіла-дегенерата.
Він просто думає здохнути до того часу коли в нього запитають.
Он пил простую и столичную
И похмеляться полюбил..."
старий педофіл він !
Потім квартал, рік...
А потім вже й знов "Якби я був президентом".
Вже просто тошнить від нього.
африціамериці деменція ...
Добре що ти президент, а то все вже давно закінчилося б