Полиция Нью-Йорка заблокировала кортеж Макрона, чтобы освободить дорогу для проезда кортежа Трампа. ВИДЕО

Полиция остановила президента Франции Эмманюэля Макрона в Нью-Йорке во время перекрытия улицы для проезда кортежа президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Макрону пришлось выходить из машины и звонить лидеру США, чтобы уладить ситуацию. До посольства Франции Макрон добрался пешком.

