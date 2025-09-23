Полиция Нью-Йорка заблокировала кортеж Макрона, чтобы освободить дорогу для проезда кортежа Трампа. ВИДЕО
Полиция остановила президента Франции Эмманюэля Макрона в Нью-Йорке во время перекрытия улицы для проезда кортежа президента США Дональда Трампа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Макрону пришлось выходить из машины и звонить лидеру США, чтобы уладить ситуацию. До посольства Франции Макрон добрался пешком.
в Парижі такої ганьби не було - а в Ню-Йорку запросто
Деградація Америки пробиває чергове дно саме завдяки такому хохторату.