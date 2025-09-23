РУС
Полиция Нью-Йорка заблокировала кортеж Макрона, чтобы освободить дорогу для проезда кортежа Трампа. ВИДЕО

Полиция остановила президента Франции Эмманюэля Макрона в Нью-Йорке во время перекрытия улицы для проезда кортежа президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Макрону пришлось выходить из машины и звонить лидеру США, чтобы уладить ситуацию. До посольства Франции Макрон добрался пешком.

курьез (4070) Трамп Дональд (6654) Макрон Эмманюэль (1452)
Топ комментарии
+21
З ****** би таке не сталося ні при яких умовах. Дуже різкий контраст як Трампон вів себе з ним і як веде себе з європейськими лідерами.
23.09.2025 12:10 Ответить
+10
Посторонись Макрон - нарцис Донні понад усе!
23.09.2025 12:10 Ответить
+9
Перед своїм власником, американські ʼʼвійськовіʼʼ на колінах червоні доріжки розстилали б..
23.09.2025 12:16 Ответить
Ви так пишете, ніби добре освідчений педофіл краще за малоосвідченого
23.09.2025 12:11 Ответить
Досвідчений знає, як не загриміти за грати. Наприклад, виграти вибори.
23.09.2025 12:54 Ответить
Офіс ООН перенесуть у Францію
23.09.2025 13:11 Ответить
щоб до макрона відносились як до *****, макрону треба не триндіти, а діяти, щось робити.
23.09.2025 12:12 Ответить
У нього така роль-нічого не робити.Хто хотів,давно вже це зрозумів.
23.09.2025 12:42 Ответить
А куди він поперед короля поперся?
23.09.2025 12:12 Ответить
А оце ляпас онучами по пиці від нарциса Донні за "Палестину".
23.09.2025 12:13 Ответить
🤡🤡🤡
23.09.2025 12:14 Ответить
Така Світова Новина!! А як вони какали сьогодні обидва ЗМІ не сповіщали???Якщо є щось - киньте посилання для відома суспільства розвинутої демократії!
23.09.2025 12:15 Ответить
Це Вам на тік-ток.
23.09.2025 12:59 Ответить
це так трамп віддячив за те що його запросили до відновленого Нотр-Даму в Парижі
в Парижі такої ганьби не було - а в Ню-Йорку запросто
23.09.2025 12:15 Ответить
Попрощатися з Чарлі Кірком прийшли 200 тисяч американців.

23.09.2025 12:18 Ответить
З похорон зробити шоу? 🤔 Як на мене - це збочення.
23.09.2025 12:23 Ответить
Багато говорить про покійного і його кодло
23.09.2025 12:37 Ответить
Debilov hvataiet i v Amerike , kak akazalos . 🤷‍♂️
23.09.2025 12:42 Ответить
Це тільки в уяві зебілів, президент у робочий час має на лісапеті по справах кататися...
Деградація Америки пробиває чергове дно саме завдяки такому хохторату.
23.09.2025 12:18 Ответить
Це просто п..ць. Яке ж убоге й закомплексоване риже чмо
23.09.2025 12:23 Ответить
У Нью-Йорку поліція «повʼязала» Макрона 😂
23.09.2025 12:28 Ответить
У томі епізоді весь Трамп...
23.09.2025 12:32 Ответить
І потекло лайно по мережі …. Протокольні дії поліції Нью-йорку, на нулі, жодного узгодження!! ПрахфісіАнали!!
23.09.2025 12:33 Ответить
а кто их увольнял бы??? Макрон???
23.09.2025 12:37 Ответить
Мене більше цікавить, чи затримали Макрона, коли би їхав Зеленський?
23.09.2025 12:37 Ответить
Молодець Емануель. Пройшовсь, поспілкувавсь з людьми. Додав собі рейтингу
23.09.2025 12:37 Ответить
🤣🤣🤣 Tromb perdizent miraaaaaaaa ...Makronu nada bilo razvernutsa , i poiehati abratno v Franse ...
23.09.2025 12:40 Ответить
Мудріший завжди уступить дорогу .
23.09.2025 12:41 Ответить
виглядає це так: знай своє місце, холоп! (Ну да,у нас такі протоколи - хтось любить шоп цілувати руку, та зоолоті батони у Овальному, тому поцекаєш )
23.09.2025 12:43 Ответить
Вихованість Донні мене засмучує , я дуже стурбований і збентежений .
23.09.2025 12:53 Ответить
Трамп і вихованість? Це абсурд! 🤣
23.09.2025 13:03 Ответить
 
 