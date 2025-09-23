Поліція Нью-Йорка заблокувала кортеж Макрона, щоб звільнити дорогу для проїзду кортежу Трампа. ВIДЕО
Поліція зупинила президента Франції Емманюеля Макрона у Нью-Йорку під час перекриття вулиці для проїзду кортежу президента США Дональда Трампа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Макрону довелося виходити із машини та телефонувати до лідера США, щоб залагодити ситуацію. До посольства Франції Макрон дістався пішки.
Топ коментарі
Зэлэный_Змий
23.09.2025 12:10
Tema9
23.09.2025 12:10
alex alex #588946
23.09.2025 12:16
в Парижі такої ганьби не було - а в Ню-Йорку запросто
Деградація Америки пробиває чергове дно саме завдяки такому хохторату.