5 203 36

Поліція Нью-Йорка заблокувала кортеж Макрона, щоб звільнити дорогу для проїзду кортежу Трампа. ВIДЕО

Поліція зупинила президента Франції Емманюеля Макрона у Нью-Йорку під час перекриття вулиці для проїзду кортежу президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Макрону довелося виходити із машини та телефонувати до лідера США, щоб залагодити ситуацію. До посольства Франції Макрон дістався пішки.

Топ коментарі
+22
З ****** би таке не сталося ні при яких умовах. Дуже різкий контраст як Трампон вів себе з ним і як веде себе з європейськими лідерами.
23.09.2025 12:10 Відповісти
23.09.2025 12:10 Відповісти
+11
Посторонись Макрон - нарцис Донні понад усе!
23.09.2025 12:10 Відповісти
23.09.2025 12:10 Відповісти
+10
Перед своїм власником, американські ʼʼвійськовіʼʼ на колінах червоні доріжки розстилали б..
23.09.2025 12:16 Відповісти
23.09.2025 12:16 Відповісти
Ви так пишете, ніби добре освідчений педофіл краще за малоосвідченого
23.09.2025 12:11 Відповісти
23.09.2025 12:11 Відповісти
Досвідчений знає, як не загриміти за грати. Наприклад, виграти вибори.
23.09.2025 12:54 Відповісти
23.09.2025 12:54 Відповісти
Офіс ООН перенесуть у Францію
23.09.2025 13:11 Відповісти
23.09.2025 13:11 Відповісти
З ****** би таке не сталося ні при яких умовах. Дуже різкий контраст як Трампон вів себе з ним і як веде себе з європейськими лідерами.
23.09.2025 12:10 Відповісти
23.09.2025 12:10 Відповісти
щоб до макрона відносились як до *****, макрону треба не триндіти, а діяти, щось робити.
23.09.2025 12:12 Відповісти
23.09.2025 12:12 Відповісти
У нього така роль-нічого не робити.Хто хотів,давно вже це зрозумів.
23.09.2025 12:42 Відповісти
23.09.2025 12:42 Відповісти
Посторонись Макрон - нарцис Донні понад усе!
23.09.2025 12:10 Відповісти
23.09.2025 12:10 Відповісти
А куди він поперед короля поперся?
23.09.2025 12:12 Відповісти
23.09.2025 12:12 Відповісти
А оце ляпас онучами по пиці від нарциса Донні за "Палестину".
23.09.2025 12:13 Відповісти
23.09.2025 12:13 Відповісти
🤡🤡🤡
23.09.2025 12:14 Відповісти
23.09.2025 12:14 Відповісти
Така Світова Новина!! А як вони какали сьогодні обидва ЗМІ не сповіщали???Якщо є щось - киньте посилання для відома суспільства розвинутої демократії!
23.09.2025 12:15 Відповісти
23.09.2025 12:15 Відповісти
Це Вам на тік-ток.
23.09.2025 12:59 Відповісти
23.09.2025 12:59 Відповісти
це так трамп віддячив за те що його запросили до відновленого Нотр-Даму в Парижі
в Парижі такої ганьби не було - а в Ню-Йорку запросто
23.09.2025 12:15 Відповісти
23.09.2025 12:15 Відповісти
Перед своїм власником, американські ʼʼвійськовіʼʼ на колінах червоні доріжки розстилали б..
23.09.2025 12:16 Відповісти
23.09.2025 12:16 Відповісти
Попрощатися з Чарлі Кірком прийшли 200 тисяч американців.

23.09.2025 12:18 Відповісти
23.09.2025 12:18 Відповісти
З похорон зробити шоу? 🤔 Як на мене - це збочення.
23.09.2025 12:23 Відповісти
23.09.2025 12:23 Відповісти
Багато говорить про покійного і його кодло
23.09.2025 12:37 Відповісти
23.09.2025 12:37 Відповісти
Debilov hvataiet i v Amerike , kak akazalos . 🤷‍♂️
23.09.2025 12:42 Відповісти
23.09.2025 12:42 Відповісти
Це тільки в уяві зебілів, президент у робочий час має на лісапеті по справах кататися...
Деградація Америки пробиває чергове дно саме завдяки такому хохторату.
23.09.2025 12:18 Відповісти
23.09.2025 12:18 Відповісти
Це просто п..ць. Яке ж убоге й закомплексоване риже чмо
23.09.2025 12:23 Відповісти
23.09.2025 12:23 Відповісти
У Нью-Йорку поліція «повʼязала» Макрона 😂
23.09.2025 12:28 Відповісти
23.09.2025 12:28 Відповісти
У томі епізоді весь Трамп...
23.09.2025 12:32 Відповісти
23.09.2025 12:32 Відповісти
І потекло лайно по мережі …. Протокольні дії поліції Нью-йорку, на нулі, жодного узгодження!! ПрахфісіАнали!!
23.09.2025 12:33 Відповісти
23.09.2025 12:33 Відповісти
а кто их увольнял бы??? Макрон???
23.09.2025 12:37 Відповісти
23.09.2025 12:37 Відповісти
Мене більше цікавить, чи затримали Макрона, коли би їхав Зеленський?
23.09.2025 12:37 Відповісти
23.09.2025 12:37 Відповісти
Молодець Емануель. Пройшовсь, поспілкувавсь з людьми. Додав собі рейтингу
23.09.2025 12:37 Відповісти
23.09.2025 12:37 Відповісти
🤣🤣🤣 Tromb perdizent miraaaaaaaa ...Makronu nada bilo razvernutsa , i poiehati abratno v Franse ...
23.09.2025 12:40 Відповісти
23.09.2025 12:40 Відповісти
Мудріший завжди уступить дорогу .
23.09.2025 12:41 Відповісти
23.09.2025 12:41 Відповісти
виглядає це так: знай своє місце, холоп! (Ну да,у нас такі протоколи - хтось любить шоп цілувати руку, та зоолоті батони у Овальному, тому поцекаєш )
23.09.2025 12:43 Відповісти
23.09.2025 12:43 Відповісти
Вихованість Донні мене засмучує , я дуже стурбований і збентежений .
23.09.2025 12:53 Відповісти
23.09.2025 12:53 Відповісти
Трамп і вихованість? Це абсурд! 🤣
23.09.2025 13:03 Відповісти
23.09.2025 13:03 Відповісти
Розійдись! Гівно пливе ...
23.09.2025 13:37 Відповісти
23.09.2025 13:37 Відповісти
 
 