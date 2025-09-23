Поліція Нью-Йорка заблокувала кортеж Макрона, щоб звільнити дорогу для проїзду кортежу Трампа. ВIДЕО

Поліція зупинила президента Франції Емманюеля Макрона у Нью-Йорку під час перекриття вулиці для проїзду кортежу президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Макрону довелося виходити із машини та телефонувати до лідера США, щоб залагодити ситуацію. До посольства Франції Макрон дістався пішки.

