Макрон відповів Трампу на вимогу запровадити мита проти КНР: Ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю

Європейський Союз буде проводити власну дипломатію щодо Китаю.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтервʼю CBS News, коментуючи вимоги президента США Дональда Трампа запровадити мита проти КНР, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю... І у нас є стратегія зниження ризиків, а не повного розмежуваня", - сказав президент Франції.

На думку Макрона, зараз необхідно зосередитися на деяких вторинних санкціях.

"Зосередьмось на деяких вторинних санкціях, якщо вони мають сенс. Я думаю, що ми маємо розпочати серйозний діалог, щоб з'ясувати, де і в якій мірі Росія отримує допомогу від третіх країн, і посилити тиск... Тому я вважаю, що такий підхід є правильним, але він повинен бути цілеспрямованим і безпосередньо пов'язаним з Росією", - сказав очільник Франції.

