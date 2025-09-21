УКР
Макрон відповів Трампу на вимогу запровадити мита проти КНР: Ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю

Європейський Союз буде проводити власну дипломатію щодо Китаю. 

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон в інтервʼю CBS News, коментуючи вимоги президента США Дональда Трампа запровадити мита проти КНР, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю... І у нас є стратегія зниження ризиків, а не повного розмежуваня", - сказав президент Франції.

На думку Макрона, зараз необхідно зосередитися на деяких вторинних санкціях.

"Зосередьмось на деяких вторинних санкціях, якщо вони мають сенс. Я думаю, що ми маємо розпочати серйозний діалог, щоб з'ясувати, де і в якій мірі Росія отримує допомогу від третіх країн, і посилити тиск... Тому я вважаю, що такий підхід є правильним, але він повинен бути цілеспрямованим і безпосередньо пов'язаним з Росією", - сказав очільник Франції.

Читайте також: Якби Європа щось зробила щодо Китаю, він міг би прискорити припинення війни в Україні, - Трамп

+7
В перекладі з мови дипломатії це звучить як:
Ми і далі будемо торгувати з китайцями і *****, що вони допомагають кацапам убивати українців. Ми капнемо українцям трохи зброї, якщо це не призведе до ескалації; дамо грошей, але тільки в кредит, а якщо кацапи задовбуться убивати та руйнувати і буде мир, то ми відправимо батальон солдатів, але тільки на КПП Шегині не далі.
21.09.2025 20:55 Відповісти
+3
У вас перекладач на мови не встановлений. Переклад звучить так: Америка не вправі диктувати нам свою волю. Ми суверенні держави европи самі будемо вирішувати свою зовнішню політику.
21.09.2025 20:58 Відповісти
+3
після того.як "трампло" грізно наклав на Китай 150% мита .а потім їх відмінив,можна його культурно по хранцузьски післати накуй...
21.09.2025 21:13 Відповісти
Коротко і ясно цьому рудому клавуну квартальних девелоперів.
21.09.2025 20:46 Відповісти
21.09.2025 20:55 Відповісти
У вас перекладач на мови не встановлений. Переклад звучить так: Америка не вправі диктувати нам свою волю. Ми суверенні держави европи самі будемо вирішувати свою зовнішню політику.
21.09.2025 20:58 Відповісти
Так и должно быть. Они тоже должны это понять. Пусть перестанут доставать Америку своим омерзительным нытьем.
21.09.2025 21:10 Відповісти
США є найбільшим торговим партнером Китаю, так що, тепер їх звинувачувати у спонсорстві війни?
21.09.2025 21:25 Відповісти
Навіщо писати відверту маячню? У цю маячню навіть імбєцил не повірить
21.09.2025 21:51 Відповісти
Ми самі з вусами - нічого Європа проти Китая робити не буде - 800 млд дол. торгівлі
21.09.2025 20:49 Відповісти
А с США 1,3 триллиона у Европы.
21.09.2025 21:12 Відповісти
Значить без китайського вже не можуть обійтися - не можуть США і Європа тарифами задавити Китай - дали йому вирости з коротеньких штанців
21.09.2025 21:29 Відповісти
Они сами вырастили коммунистического монстра. В погоне за баблом ( дешевая рабсила) они развили китайскую экономику, передав им новейшие технологии.
21.09.2025 21:36 Відповісти
Маск збирає Тесли в Шанхаї
21.09.2025 21:39 Відповісти
Аха, а теперь китаезы своими эл.мобилями засрали всю Европу и штаты.
21.09.2025 21:51 Відповісти
Навіть більше по експорту електромобілів BYD в Європу китайці обійшли Теслу і європейці купують
21.09.2025 22:04 Відповісти
Франція=Макрон!! Молодець!! Респект!!
21.09.2025 21:05 Відповісти
21.09.2025 21:13 Відповісти
шо Макрон і зробив. Респект йому!
21.09.2025 22:01 Відповісти
Хлопчик вирішив пограти в Де Голля і тупнув ніжкою.
21.09.2025 21:29 Відповісти
Так так, ви))) може проводити власну дипломатію щодо Китаю, до того моменту доки на вас не летять ракети, виготовлені РФ за його кошти ну не летять же, правда Макрон, у вас все заїбісь, убивають тупо українців, але то ***** хто їх рахує...
21.09.2025 22:02 Відповісти
А знаєте хто у всьому винний? Генрі Кіссінджер.
21.09.2025 22:07 Відповісти
 
 