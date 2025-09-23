РУС
Украина успешно останавливает армию РФ. Однако окончание войны еще не скоро, - Трамп

Трамп сделал заявление об окончании войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина успешно останавливает "мощную" российскую армию на фронте. Однако он признал, что урегулировать войну между странами не удастся "еще долго".

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам политика, США имеют большое уважение к борьбе, которую ведет Украина. А самый большой прогресс, говорит Трамп, в том, что российская экономика сейчас - в "ужасном состоянии".

Трамп также напомнил, что все думали, что полномасштабное российское вторжение "закончится за три дня", но благодаря украинским военным и вовлеченности всех борьба продолжается более трех лет.

"И, будем говорить откровенно, Украина сейчас очень успешно останавливает эту мощную армию, это достаточно впечатляюще. Эта война должна была закончиться за 3-4 дня, люди говорили - все будет быстро, и надо отдать должное украинцам и всем причастным - она до сих пор продолжается. Это не лучшая ситуация для России, они надеялись на быстрое решение, но это уже длится три с половиной года. И похоже, что она [война] не закончится еще долго", - добавил глава Белого дома, назвав бои между Украиной и РФ на фронте тяжелыми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп сказав, що вирішить "примірно за місяць" чи можна довіряти Путіну

Автор: 

армия РФ (20641) россия (97335) Трамп Дональд (6661) война в Украине (6239)
Мудло, яке обіцяло закінчити війну за 24 години. Амери обрали свого Голоборотька, тьху. Повна нікчема.
23.09.2025 21:39 Ответить
Не хочеш на рашку надавити?
23.09.2025 21:27 Ответить
черговий службан урода засвітив спижжене в ЗСУ бабло- 500 тисяч на мішку, уті путі , для своєї орчихи
Звісно що так війна триватиме довго, до останнього зебіла.
23.09.2025 21:48 Ответить
Не хочеш на рашку надавити?
23.09.2025 21:27 Ответить
А як він "надавить" на свого "друга Володю", якщо той "друг" міцно тримає муді цієї рудої мавпи в своїх лещатах? По-перше, трампону свої муді дорожчі (хоча б як пам'ять про минуле), а по-друге, він все одно завтра забуде те, про що казав сьогодні...
23.09.2025 21:41 Ответить
О, трошки вмєняшкою став. Чи надовго…
23.09.2025 21:30 Ответить
пігулки приняв?
23.09.2025 21:31 Ответить
Меланка ще не принесла ...
23.09.2025 21:36 Ответить
во пи%добол
23.09.2025 21:31 Ответить
Наш слоняра 💪💪💪
23.09.2025 21:31 Ответить
Трамп сьогодні в ООН схожий на воскову копію на самого себе.
Скоро подохне так і не зупинивши війну в Україні за 24 години.
23.09.2025 21:34 Ответить
неначе в солярію пересмажили.
23.09.2025 21:37 Ответить
Та навряд він зараз смажиться у солярії. Це крем авто засмага, який на обличчі виглядає дуже не природньо.
23.09.2025 21:42 Ответить
Радує що дід поступово повертається в реальність.
показать весь комментарий
тиць-*******, Донні щось не того з'їв?
показать весь комментарий
24 hours
показать весь комментарий
Мудло, яке обіцяло закінчити війну за 24 години. Амери обрали свого Голоборотька, тьху. Повна нікчема.
23.09.2025 21:39 Ответить
Ще декілька потужних спалахів на Сонці і цьому дідові зірве дах безповоротно.
показать весь комментарий
Трамп також нагадав, що всі думали, що повномасштабне російське вторгнення "закінчиться за три дні"
- хоч тут правду сказав ... до речі - це багато чого пояснює .
23.09.2025 21:40 Ответить
черговий службан урода засвітив спижжене в ЗСУ бабло- 500 тисяч на мішку, уті путі , для своєї орчихи
Звісно що так війна триватиме довго, до останнього зебіла.
23.09.2025 21:48 Ответить
Вибрали Зельонскага, так шо хай нє скіҐлят, наірд одобряє, щей в коментах напише, який окуєнний букє, шо молодець, красава так дзєржаць
23.09.2025 21:51 Ответить
орчиха цього чувачка вже всіх ******* обклала, бо не зацінили букетик
показать весь комментарий
Це свідчить про те, що гроші там вже тупо нікуди дівати. Тупо вже со всіх щєлєй і дирок ті бакси вивалюються.
показать весь комментарий
А якщо чесно, то квіти зав'януть. Треба дарити ось це, довше простоїть

іскуства вєчна - мафія бєзсмєртна!!!
23.09.2025 21:57 Ответить
Трамп наслухався Зеленського про переможний успіх ВСУ і з цього зробив такий висновок. Хоча завдяки, дійсно вояки ВСУ в багатьох випадках, показують героїзм на полі бою, ціною своїм життям- воюють. А стримувати таку армаду важко, враховуючи що захищаються старим озброєнням, чекаючи що хтось ще, щось дасть.
23.09.2025 21:42 Ответить
люди казали, все буде швидко

Це він про Лукашенко?
23.09.2025 21:49 Ответить
Це - сьогоднішнє "********", завтра буде завтрашнє - протилежне
23.09.2025 21:51 Ответить
Ну нарешті щось почало доходити чи надовго ,а про запровадження санкцій проти рашистану нічого не хочеш сказати ? ЄС ввели17 і 18 пакет санкій і готуєтся 19-й пакет ,від США лише відмовки.
23.09.2025 21:54 Ответить
Шо это с ним, хмм, странно... может его Зе на встрече покусал, ну тогда это не на долго. В любом случае слова мало чего стоят, особенно от Трампа, и дела его говорят об обратном - дале своему другану еще 30 дней... Можно лишь отметить, что очередная смена риторики (скорее всего временная) на "Україна успішно зупиняє армію рф" лучше чем "у Украины нет шансов", но не более.
23.09.2025 21:55 Ответить
Так ти ж мудило говорив шо за 24 години зупиниш
показать весь комментарий
а хто це трамп, шо за статіст?
показать весь комментарий
це чмо незабаром варшавянку буде співати.
показать весь комментарий
Надо было ***** на Аляске завалить и ВСЁ, конец войне.
показать весь комментарий
