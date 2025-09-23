Украина успешно останавливает армию РФ. Однако окончание войны еще не скоро, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина успешно останавливает "мощную" российскую армию на фронте. Однако он признал, что урегулировать войну между странами не удастся "еще долго".

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ.

По словам политика, США имеют большое уважение к борьбе, которую ведет Украина. А самый большой прогресс, говорит Трамп, в том, что российская экономика сейчас - в "ужасном состоянии".

Трамп также напомнил, что все думали, что полномасштабное российское вторжение "закончится за три дня", но благодаря украинским военным и вовлеченности всех борьба продолжается более трех лет.

"И, будем говорить откровенно, Украина сейчас очень успешно останавливает эту мощную армию, это достаточно впечатляюще. Эта война должна была закончиться за 3-4 дня, люди говорили - все будет быстро, и надо отдать должное украинцам и всем причастным - она до сих пор продолжается. Это не лучшая ситуация для России, они надеялись на быстрое решение, но это уже длится три с половиной года. И похоже, что она [война] не закончится еще долго", - добавил глава Белого дома, назвав бои между Украиной и РФ на фронте тяжелыми.

