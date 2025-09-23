Зеленский о встрече с Трампом: Была самой насыщенной из всех

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября "хорошей" и "самой полной" из всех.

"Очень хорошая встреча сегодня была. Рано пока, чтобы указать какие-то элементы встречи, немножко позже, но она действительно была, наверное, наиболее наполнена", - рассказал президент.

Также Зеленского спросили, номинировал бы он Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот завершит войну, которую начала Россия против Украины.

"Если он ее закончит - абсолютно. Уверен, украинцы - тоже. Буду это делать, с удовольствием, потому что это миссия величественная закончилась", - добавил он.

Напомним, 23 сентября президент Украины Зеленский и президент США Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН.