Зеленский о встрече с Трампом: Была самой насыщенной из всех
Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября "хорошей" и "самой полной" из всех.
Об этом глава государства сказал Суспільному на полях сессии Генассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ.
"Очень хорошая встреча сегодня была. Рано пока, чтобы указать какие-то элементы встречи, немножко позже, но она действительно была, наверное, наиболее наполнена", - рассказал президент.
Также Зеленского спросили, номинировал бы он Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот завершит войну, которую начала Россия против Украины.
"Если он ее закончит - абсолютно. Уверен, украинцы - тоже. Буду это делать, с удовольствием, потому что это миссия величественная закончилась", - добавил он.
Напомним, 23 сентября президент Украины Зеленский и президент США Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В нього ВЖЕ!!!вбитий парламент!
В нього вже його більшість !
В нього ВЖЕ вбиті ЗМІ!
В нього вже вільно працюють агенти кремля ще януковичевських часів .
не може забути що не допоміг потопити Байдена? Які вони заклятосхожі!
Клієнт психіатра на 200%.
НАПЫЩЕННЫЙ ******** О НАСЫЩЕННОЙ ВСТРЕЧЕ ....
ЗЕ не уважает УКРАИНУ и держит за лохов