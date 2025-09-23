РУС
1 683 20

Зеленский о встрече с Трампом: Была самой насыщенной из всех

Зеленский прокомментировал встречу с Трампом 23 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября "хорошей" и "самой полной" из всех.

Об этом глава государства сказал Суспільному на полях сессии Генассамблеи ООН, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень хорошая встреча сегодня была. Рано пока, чтобы указать какие-то элементы встречи, немножко позже, но она действительно была, наверное, наиболее наполнена", - рассказал президент.

Также Зеленского спросили, номинировал бы он Трампа на Нобелевскую премию мира, если тот завершит войну, которую начала Россия против Украины.

"Если он ее закончит - абсолютно. Уверен, украинцы - тоже. Буду это делать, с удовольствием, потому что это миссия величественная закончилась", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина успешно останавливает армию РФ. Однако завершение войны еще не скоро, - Трамп

Напомним, 23 сентября президент Украины Зеленский и президент США Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН.

Зеленский Владимир (22004) Трамп Дональд (6661)
Топ комментарии
+4
Ця розмова була дуже змістовна і наповнена казками про розАвих фламінго та міфічних супутниках притули.
23.09.2025 22:08 Ответить
+2
"Рано поки, щоб вказати якісь елементи зустрічі, трішки пізніше ..." - тепер тиждень або два буде дозовано вводити "інєкцію" наріду про Зеперемоги....
23.09.2025 22:11 Ответить
+2
прям сейчас так нормально дронами ****** таганрог,валуйки и белгород говорят присоединяется к движухе)
23.09.2025 22:16 Ответить
Ахмурітєль. 😁
23.09.2025 22:04 Ответить
чудова!
23.09.2025 22:05 Ответить
23.09.2025 22:08 Ответить
в тебе повні штани?
23.09.2025 22:09 Ответить
Тепер ще й зє "заразився" висловами деменція які абсолютно нічого не означають...
23.09.2025 22:10 Ответить
23.09.2025 22:11 Ответить
Дивно чому Трампу не подобається кремлівсій варіант узурапотра влади на території-домівці вільного українського народу ?

В нього ВЖЕ!!!вбитий парламент!
В нього вже його більшість !
В нього ВЖЕ вбиті ЗМІ!
В нього вже вільно працюють агенти кремля ще януковичевських часів .

не може забути що не допоміг потопити Байдена? Які вони заклятосхожі!
23.09.2025 22:11 Ответить
Ну значить ця зустріч- просто здоровенна бульбашка з метаном в здоровенній калюжі,яка лопнувши заклала вуха в радіусі будівлі ООН.😏
23.09.2025 22:11 Ответить
Там домінували бульбашки з газіровки яку давали на шару.
23.09.2025 22:47 Ответить
Два дебіла ето сіла! Вражаюче поєднання двох потужних лідорів світу.
23.09.2025 22:14 Ответить
О, вже пообіцяв Трампону довгоочікувану Нобелівку...
23.09.2025 22:14 Ответить
23.09.2025 22:16 Ответить
Та дай Боже, щоб і далі побільше присоєдінялось...
23.09.2025 22:49 Ответить
Рижий не послав ішака н...й і це вже велике досягнення для обкуреного.
23.09.2025 22:18 Ответить
Потужно кластерно і завхозно усе в стилі кім чен зе
23.09.2025 22:19 Ответить
Чим наповнена то?
23.09.2025 22:20 Ответить
Я чого був злий?Тому що в мене Нобелівської премії не було.Я сім воєн закінчив,а мені премію не дали.Якби дали то я міг би восьму закінчити,але не дали,то хай ще повоюють,а ми поспостерігаємо.
Клієнт психіатра на 200%.
23.09.2025 22:25 Ответить
"Якщо він її закінчить - абсолютно. Впевнений, українці теж. Буду це робити, з задоволенням, бо це місія велична закінчилася".А подумки добавив-а мені 3 премії миру!
23.09.2025 22:35 Ответить
НАПЫЩЕННЫЙ ******** О НАСЫЩЕННОЙ ВСТРЕЧЕ ....
ЗЕ не уважает УКРАИНУ и держит за лохов
23.09.2025 22:56 Ответить
Шашличний про кожну зустріч таке каже
23.09.2025 22:58 Ответить
 
 