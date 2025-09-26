За неповні два місяці уражено 85 важливих об’єктів на території Росії, - Сирський

Фото: Джерело

Лише за неповні два місяці уражено 85 важливих об’єктів на території ворога. Із них 33 - воєнні цілі: бази, склади, арсенали, аеродроми, авіація на стоянках. Ще 52 - це об’єкти воєнно-промислового комплексу: підприємства, що виготовляють зброю, боєприпаси, бойові частини, двигуни, ракетне паливо, дрони - все те, що щоденно використовується проти нас

Про це сказав Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"Це - наша сильна сторона, ефективна програма, яка вже довела свою результативність. Це - частини Сил безпілотних систем, що здійснюють дальнє вогневе ураження ", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, ефективність DeepStrike підтверджено не лише українською стороною, а й високо оцінено країнами-партнерами: "Результати вам відомі. Це - паливна криза на території росії, яка безпосередньо впливає на логістику та забезпечення її армії. Можливості воєнно-промислового комплексу противника істотно знижено - і ми бачимо це на полі бою. Це змусило російський флот ховатися на базі в Новоросійську і виходити лише на короткий термін - для ракетних ударів - і далі знову повертається до укриттів. Це також змусило противника відтягнути тактичну авіацію на значні відстані від лінії фронту".

