УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9768 відвідувачів онлайн
Новини Удари по РФ
151 1

За неповні два місяці уражено 85 важливих об’єктів на території Росії, - Сирський

За 2 місяці уражено 85 важливих об’єктів на території Росії
Фото: Джерело

Лише за неповні два місяці уражено 85 важливих об’єктів на території ворога. Із них 33 - воєнні цілі: бази, склади, арсенали, аеродроми, авіація на стоянках. Ще 52 - це об’єкти воєнно-промислового комплексу: підприємства, що виготовляють зброю, боєприпаси, бойові частини, двигуни, ракетне паливо, дрони - все те, що щоденно використовується проти нас

Про це сказав Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"Це - наша сильна сторона, ефективна програма, яка вже довела свою результативність. Це - частини Сил безпілотних систем, що здійснюють дальнє вогневе ураження ", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, ефективність DeepStrike підтверджено не лише українською стороною, а й високо оцінено країнами-партнерами: "Результати вам відомі. Це - паливна криза на території росії, яка безпосередньо впливає на логістику та забезпечення її армії. Можливості воєнно-промислового комплексу противника істотно знижено - і ми бачимо це на полі бою. Це змусило російський флот ховатися на базі в Новоросійську і виходити лише на короткий термін - для ракетних ударів - і далі знову повертається до укриттів. Це також змусило противника відтягнути тактичну авіацію на значні відстані від лінії фронту".

Читайте: Україна створює новий рід військ у Повітярних силах - безпілотні системи ППО, - Сирський

Автор: 

росія (67998) Сирський Олександр (750) Удари по РФ (552)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це все ...Дякуючи Роберту Йосиповичу !
показати весь коментар
26.09.2025 12:55 Відповісти
 
 