За неполные два месяца поражено 85 важных объектов на территории России, - Сырский

Фото: Источник

Только за неполные два месяца поражено 85 важных объектов на территории врага. Из них 33 - военные цели: базы, склады, арсеналы, аэродромы, авиация на стоянках. Еще 52 - это объекты военно-промышленного комплекса: предприятия, производящие оружие, боеприпасы, боевые части, двигатели, ракетное топливо, дроны - все то, что ежедневно используется против нас

Об этом сказал Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский на встрече с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Это - наша сильная сторона, эффективная программа, которая уже доказала свою результативность. Это - части Сил беспилотных систем, осуществляющих дальнее огневое поражение", - отметил Главнокомандующий ВСУ.

По его словам, эффективность DeepStrike подтверждена не только украинской стороной, но и высоко оценена странами-партнерами: "Результаты вам известны. Это - топливный кризис на территории России, который непосредственно влияет на логистику и обеспечение ее армии. Возможности военно-промышленного комплекса противника существенно снижены - и мы видим это на поле боя. Это заставило российский флот прятаться на базе в Новороссийске и выходить лишь на короткий срок - для ракетных ударов - и дальше снова возвращается в укрытия. Это также заставило противника оттянуть тактическую авиацию на значительные расстояния от линии фронта".

Читайте: Украина создает новый род войск в Воздушных силах - беспилотные системы ПВО, - Сырский