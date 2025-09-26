Украина создает новый род войск в Воздушных силах – беспилотные системы ПВО, – Сырский

Индустрия дронов

В Украине планируют создать новый род войск в Воздушных силах - беспилотные системы противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, процесс уже идет. Речь идет о дронах-перехватчиках отечественного и иностранного производства, которые уничтожают российские "шахеды" с эффективностью более 70%.

"Создаются и наращиваются подразделения, оснащенные этими дронами-перехватчиками, а также командование, которое будет специализироваться именно на таких системах", - отметил Сырский.

Он добавил, что на фронте дроны-перехватчики уже применяют, а Силы обороны одновременно увеличивают количество радиолокационных станций, наращивают численность и готовят персонал.

"Этот процесс в разгаре", - подчеркнул главком.

Напомним, заместитель председателя ОП Павел Палиса ранее сообщил, что у Украины уже есть дроны-перехватчики, которые способны сбивать вражеские "Шахеды" на реактивных двигателях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Весенне-летняя наступательная кампания РФ фактически сорвана, - Сырский