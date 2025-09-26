РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9774 посетителя онлайн
Новости Дроны-перехватчики Индустрия дронов
378 7

Украина создает новый род войск в Воздушных силах – беспилотные системы ПВО, – Сырский

Индустрия дронов

В ВСУ появится новый род войск для защиты инфраструктуры

В Украине планируют создать новый род войск в Воздушных силах - беспилотные системы противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, процесс уже идет. Речь идет о дронах-перехватчиках отечественного и иностранного производства, которые уничтожают российские "шахеды" с эффективностью более 70%.

"Создаются и наращиваются подразделения, оснащенные этими дронами-перехватчиками, а также командование, которое будет специализироваться именно на таких системах", - отметил Сырский.

Он добавил, что на фронте дроны-перехватчики уже применяют, а Силы обороны одновременно увеличивают количество радиолокационных станций, наращивают численность и готовят персонал.

"Этот процесс в разгаре", - подчеркнул главком.

Напомним, заместитель председателя ОП Павел Палиса ранее сообщил, что у Украины уже есть дроны-перехватчики, которые способны сбивать вражеские "Шахеды" на реактивных двигателях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Весенне-летняя наступательная кампания РФ фактически сорвана, - Сырский

Автор: 

ПВО (3137) Александр Сырский (724) дроны (4802) Воздушные силы (2699)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тьху *****
показать весь комментарий
26.09.2025 12:38 Ответить
сказали би прямо - нема вже куди бригадних генералів дівати
показать весь комментарий
26.09.2025 12:38 Ответить
З 2022 року зазначена система на рівні держави починає ліпиться, НАРЕШТІ!! Міндіча і аброхамію, не забубули б, всунути на потоки… А то ж без копієчки залишуться з прокладками, а у них щомісячні…
показать весь комментарий
26.09.2025 12:45 Ответить
"Україна створює новий рід військ у Повітярних силах" - а в ОПі дЄрмака зявиться ще один зам по контролю за цим родом ....
показать весь комментарий
26.09.2025 12:48 Ответить
Створення окремих сил безпілотних систем показало себе норм. Якщо тут теж поставлять на керування нормальних командирів, то це має бути гарна новина.
показать весь комментарий
26.09.2025 12:52 Ответить
З.І, тож не треба одразу хейтити.
показать весь комментарий
26.09.2025 12:53 Ответить
Це правильно. Влни мають вигнати всі дрони рашистів з неба над Україною!
показать весь комментарий
26.09.2025 12:58 Ответить
 
 