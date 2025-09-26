Весняно-літню наступальну кампанію РФ фактично зірвано, - Сирський

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський/ Фейсбук

Сили оборони України зірвали спроби весняно-літнього наступу окупаційних військ, які планували окупувати частини Харківщини, Сумщини, Донеччини, Дніпропетровщини, Херсонщини та Запорізької області.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у розмові з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується найбільш проблемних ділянок і напрямків активного наступу ворога. Ворог планував до літа мати успіх на основних напрямках наступу – просунутися вперед, взяти під контроль і до початку осені створити "буферну зону" в Харківській та Сумській областях, захопити Покровську агломерацію, вийти на кордони Донецької області, захопити низку територій в Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях. Але ці плани ворога не були реалізовані – завдяки вмілим діям наших воїнів, грамотним і продуманим діям командирів, вчасному проведенню корпусної реформи, ефективному ураженню ворожого тилу. Можна сказати, що весняна і літня кампанія росіян фактично зірвані", - сказав він.

За словами Сирського, від початку літа відбулася зміна в тактиці противника, який перейшов до нової тактики - так званої "тисячі порізів", що полягає в одночасному використанні великої кількості невеликих штурмових груп - 4-6 осіб. Їхня головна задача - використовуючи рельєф місцевості, якнайглибше проникнути на територію України, накопичитися, знову пройти і потім уже паралізувати логістику, ротацію українських військ, знищувати склади тощо.

