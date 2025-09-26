УКР
Новини Російські війська готують новий наступ
Весняно-літню наступальну кампанію РФ фактично зірвано, - Сирський

Сили оборони зірвали наступ Росії. Що сказав Сирський?
Фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський/ Фейсбук

Сили оборони України зірвали спроби весняно-літнього наступу окупаційних військ, які планували окупувати частини Харківщини, Сумщини, Донеччини, Дніпропетровщини, Херсонщини та Запорізької області.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у розмові з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується найбільш проблемних ділянок і напрямків активного наступу ворога. Ворог планував до літа мати успіх на основних напрямках наступу – просунутися вперед, взяти під контроль і до початку осені створити "буферну зону" в Харківській та Сумській областях, захопити Покровську агломерацію, вийти на кордони Донецької області, захопити низку територій в Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях. Але ці плани ворога не були реалізовані – завдяки вмілим діям наших воїнів, грамотним і продуманим діям командирів, вчасному проведенню корпусної реформи, ефективному ураженню ворожого тилу. Можна сказати, що весняна і літня кампанія росіян фактично зірвані", - сказав він.

За словами Сирського, від початку літа відбулася зміна в тактиці противника, який перейшов до нової тактики - так званої "тисячі порізів", що полягає в одночасному використанні великої кількості невеликих штурмових груп - 4-6 осіб. Їхня головна задача - використовуючи рельєф місцевості, якнайглибше проникнути на територію України, накопичитися, знову пройти і потім уже паралізувати логістику, ротацію українських військ, знищувати склади тощо.

Читайте: Росія планує ще дві важкі наступальні кампанії проти України. Три попередні – провалилися, - Зеленський

бойові дії (4678) Сирський Олександр (750) наступ (250)
Він про якусь іншу війну говорить? Чи йому карти не показують?
26.09.2025 12:40 Відповісти
Ти сам карти дивився ? Покровськ взяли ? Усю Донецьку область захопили ? Є якісь суттєві просування ворога у Запоріжській, Херсонський, Харківській, Сумській областях ? Якісь села дійсно позахоплювали, але ціною шалених втрат. Хіба це було стратегічною метою їх весняно-літнього наступу ?
26.09.2025 12:49 Відповісти
А можна взнати - що було їх стратегічною метою? Ви може в курсі планів орківського генштабу?
26.09.2025 12:57 Відповісти
Кацапи вже в Дніпрі. І вони повзуть далі, повільно, але повзуть.
26.09.2025 12:43 Відповісти
кацапи вже були в Дніпрі,... і в Чорному морі були... Дніпро змивав течією їхні трупи
26.09.2025 12:54 Відповісти
Бери дальше. Они уже Одессу проползли. Сам видел, двое,с невнятным русским языком, вчера вечером отползали от пивнухи
26.09.2025 12:54 Відповісти
Та не кажи, Сирський. Ні Курськ, не захопили, ні Суджу. Все зірвано.
26.09.2025 12:52 Відповісти
У орків все там розплановано по наступальним компаніям. Весняно-літня вже закінчилась, бо закінчилось літо. А інших кампаній у орків і немає!
Я ось все думаю - може у орків була не весняно-літня а літньо-осіння кампанія? Щось вони не перестають наступати...
26.09.2025 12:55 Відповісти
а шо Сирський вже орками керує? все про них знає і стиль керування подібний
26.09.2025 12:56 Відповісти
 
 