Весенне-летнюю наступательную кампанию РФ фактически сорвано, - Сырский

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський/ Фейсбук

Силы обороны Украины сорвали попытки весенне-летнего наступления оккупационных войск, которые планировали оккупировать части Харьковщины, Сумщины, Донетчины, Днепропетровщины, Херсонщины и Запорожской области.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в разговоре с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается наиболее проблемных участков и направлений активного наступления врага. Враг планировал до лета иметь успех на основных направлениях наступления - продвинуться вперед, взять под контроль и до начала осени создать "буферную зону" в Харьковской и Сумской областях, захватить Покровскую агломерацию, выйти на границы Донецкой области, захватить ряд территорий в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. Но эти планы врага не были реализованы - благодаря умелым действиям наших воинов, грамотным и продуманным действиям командиров, своевременному проведению корпусной реформы, эффективному поражению вражеского тыла. Можно сказать, что весенняя и летняя кампания россиян фактически сорваны", - сказал он.

По словам Сырского, с начала лета произошло изменение в тактике противника, который перешел к новой тактике - так называемой "тысячи порезов", заключающейся в одновременном использовании большого количества небольших штурмовых групп - 4-6 человек. Их главная задача - используя рельеф местности, как можно глубже проникнуть на территорию Украины, накопиться, снова пройти и потом уже парализовать логистику, ротацию украинских войск, уничтожать склады и тому подобное.

