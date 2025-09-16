РУС
Россия планирует еще две тяжелые наступательные кампании против Украины. Три предыдущие – провалились, - Зеленский

зеленський

Россия готовится начать еще две масштабные наступательные кампании в Украине. Для отражения наступления необходима дополнительная поддержка от наших союзников.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

"Я рад, что все продвижения РФ, все их наступательные миссии, а их было уже три, провалились, и впереди они еще планируют две тяжелые наступательные кампании. Три последние их миссии провалились", - заявил глава государства и подчеркнул, что это очень важный сигнал.

Зеленский напомнил, что во время встреч в Европе и в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и его командой он отмечал, что России не удастся захватить восточные регионы Украины, а заявления о возможной оккупации Сум являются ложью и манипуляциями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путин сказал Трампу, что в следующие 60 дней планирует новое наступление на востоке Украины, - Axios

"Все это мы сможем показать и доказать. И именно так мы и сработали. Три кампании россияне проиграли", - отметил он.

По словам президента, причиной этого стали значительные потери российской армии в живой силе и технике.

"Сейчас нашим воинам нужно держаться, их нужно поддерживать прежде всего оружием и финансами от наших партнеров. Финансы все идут на украинское производство дронов и РЭБ. Именно этим нужно сейчас поддерживать украинского воина. Тогда мы выдержим еще две манипулятивные наступательные операции РФ", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина поддержала стремление Дональда Трампа достичь договоренностей о прекращении огня во время его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о ситуации на фронте: Покровское направление - самое серьезное сейчас

Зеленский Владимир (21938) наступление (227) война в Украине (6139)
+19
та що б ти заживо згнив, Оманська Гнида
16.09.2025 22:29 Ответить
+18
А ти що плануєш, крім психічної атаки своїми потужними відосиками?
16.09.2025 22:31 Ответить
+9
Фінанси всі йдуть на українське виробництво дронів і РЕБ

От саме це зараз розслідує Данія. Як, куди, скільки і, що реального на ці гроші вироблено.

Привіт рожевим фламінго.
16.09.2025 22:32 Ответить
та що б ти заживо згнив, Оманська Гнида
16.09.2025 22:29 Ответить
з владою мародерів і брехунів не переможемо, нажаль
16.09.2025 22:55 Ответить
А ти що плануєш, крім психічної атаки своїми потужними відосиками?
16.09.2025 22:31 Ответить
Ні, він ще буде зупиняти рашистів бігаючи і ********** мирною угодою трампа
16.09.2025 22:49 Ответить
Раша - брехуха та вбивця
16.09.2025 22:31 Ответить
рашка як спереду, так і ззаду - жо...па

.
16.09.2025 22:34 Ответить
ФСБ на верхні фото Трампа спіймало - він вірить у рашу
16.09.2025 22:36 Ответить
і для цього ти відпустив за кордон найбільш боєздатний мобілізаційний ресурс 18-24 роки ?

українці, кого МИ обрали в 2019 р. ?

.
16.09.2025 22:31 Ответить
Я цього зеленого виродка - зрадника не вибирав.
16.09.2025 23:24 Ответить
я його теж НЕ вибирав, але він - президент України, обраний моїми співвітчизниками.

а отже, у тому, що ЗЄля при владі є і моя вина

.
17.09.2025 00:56 Ответить
В що, вони чиясь власність, чи худоба, щоб їх тримати?
16.09.2025 23:47 Ответить
вони - Громадяни Украини з обовьязком захищати Батьківщину.

.
17.09.2025 00:54 Ответить
16.09.2025 22:32 Ответить
Фінанси всі йдуть на українське виробництво дронів і РЕБ

От саме це зараз розслідує Данія. Як, куди, скільки і, що реального на ці гроші вироблено.

Привіт рожевим фламінго.
16.09.2025 22:32 Ответить
Та не бреши вони до шашликів готуются, як ти в 2022 році, щоб тобі за це повилазило і на цьому світі і у Пеклі.
16.09.2025 22:37 Ответить
Зброя потрібна а не розкамарування кожен день
16.09.2025 22:38 Ответить
Анекдот про Вовочку старый,старый: Вовочка пришел домой обкуренный очень сильно.Мать налила ему борща тарелку. Он сидит перед тарелкой (его прет конкретно ), он ложкой борщ ковыряет, ковыряет (уделаный).. Мать ему говорит : Воовочка, ты почему не кушаешь? А Вовочка вдруг дернулся , и кричит : - Кто накурился ? Я накурился ???
16.09.2025 22:40 Ответить
Зараз я тобі , москалю, анекдот розкажу
👉

Літня пора. Полонина. Природа. Пасеться отара овечок. На сонечку в

травичці лежить вуйко і палить люльку. В низу тече гарна річечка,

співають птахи, аж раптом вуйко чує крик: Памаагіітєє!!! Спасіітєє!

Таанууу!!

Вуйко спокійно робить далі свою справу. Крик повторюється

неодноразово, та реакція чоловіка та сама! Через декілька хвилин крик

зникає, на поверхні річки розходяться кола і зникають розбиваючись об

береги. Вуйко неспішно сідає, вибиває об чобіт залишки тютюну з

люльки і поглянувши на річку зтиха каже: Ех, дурну, дурню! Краще

б тебе плавати навчили, ніж твоєї псячої мови...
16.09.2025 22:45 Ответить
16.09.2025 22:41 Ответить
Просто пересказую на той мові , якою мені цей анекдот розповів один приятель - дагестанец по національності, (точніше - аварец) .
16.09.2025 22:52 Ответить
А дагестанські аварці ( мають частково гени семитів ) та аварский каганат в паноніі - це один народ ?
16.09.2025 22:58 Ответить
Як десь побачишь тих аварців -у них і запитаєш.
16.09.2025 23:02 Ответить
Та це ти їх бачишь, а авари з паноніі вже 1500 років зникли
16.09.2025 23:25 Ответить
Розкажи це свому псіхіатру, він допоможе.
17.09.2025 00:53 Ответить
Вівчай невіглас
https://www.academia.edu/50645015/_Аварський_каганат_у_сфері_військово_політичних_відносин_у_регіоні_Центрально_Східної_Європи_VI_IX_ст_Проблеми_історій_війн_3
17.09.2025 01:21 Ответить
Навіщо мені це вивчати? Не цікаво взагалі. Яка ти патріотка якщо за кордоном сидіш(((:
17.09.2025 01:30 Ответить
А який ти українець, якщо не хочеш вивчати історію словʼян
17.09.2025 01:51 Ответить
Та яка історія словян якщо ти вивчаєш історію аварцев сидячи в ворожій країні ?
Ти ще і розумово відстала тому, що була б ти адекватною то під прапором ворожої країни не розповідала про патріотизм.
17.09.2025 01:58 Ответить
вона сама на кацапській триндить подивися , як вона пише (я вже мовчу про зміст)... просто тепер модно бути "патріотом"
16.09.2025 23:20 Ответить
Не бреши , в мене авто редактор перевіряє граматику
І зміст в мене нормальний- щоб здохли москалі усі , А українці - найкращі у світі
Але тобі , кацапе, це тяжко зрозуміти
Anatoliy Bytsko

Реєстрація: 11.09.2025
16.09.2025 23:29 Ответить
А чого ти під російським прапором пишеш, під українським западло?
17.09.2025 01:06 Ответить
Прапор Словаччини , невіглас. Поряд з тим Градом ( Замком) мій дом
17.09.2025 01:24 Ответить
Я так і зрозумів одразу, що ти у ворожій крані мешкаєш, тобто ти - колоборантка.(((:
Це ж прем'єр цієї Словаччини перший друг і посіпака путіна
17.09.2025 01:34 Ответить
Яке ти дурне
17.09.2025 01:49 Ответить
Ці фотки говорять ,що ти мешкаєш мало того, що за кордоном при цьому хочеш навчати українців , як батьківщину любити , так ще і у ворожій країні, яка підтримує путіна.
Яка ж ти тупа, якщо так спалилася.
17.09.2025 02:05 Ответить
Де твої фламінго, довгі нептуни і грім 2? Чому не працюють? Чому вся Сосія не горить? Рашистів а особливо її ыліту влаштовує війна поки вона десь далеко. Якби хочам з десяток ракет прилетів по Рубльовці і Барвіхі або по моцкві то на Сосії були б зовсім інші настрої і їм було б не до України
16.09.2025 22:46 Ответить
та вспокійся, ніхто ні по якій рубльовці бити не буде, в ЗСУ інші пріорітети.
16.09.2025 22:59 Ответить
Ага, я бачу що великим пріоритетом зараз стати навколішки і заглянути в зад ***** щоб побачити там мирний план
16.09.2025 23:10 Ответить
Це просто звичайний популіст і піарник , він не може навіть на один відсоток допетрати в технічну освіту, тільки засира людям мізки своею дешевою виставою.
16.09.2025 22:50 Ответить
Хтось з його оточення донесе цьому потужному, що його відосики чинять зворотній ефект на публіку? Чи оточенню все до сраки? Втім його вже ніхто не слухає...
16.09.2025 22:56 Ответить
Вже й коменти закрили сверху
16.09.2025 22:57 Ответить


Рік назад. Коли росія масштабувала виробницвто дронів, хриплий провів потужний саміт миру.

потім було багато ще іншої ху..ні.. формули перемоги, курська авантюра, кривляння в білому дому, міністерство єдності, боротьба з НАБУ, розкрадання західних грошей , виділених на дрони... і от тепер результат всієї цієї ху..вої потужності
16.09.2025 23:03 Ответить
Ванга з Кривого Рогу😄😆😂
Які часи, такі і Ванги.
16.09.2025 23:03 Ответить
знов нюхнув?
16.09.2025 23:55 Ответить
Піськограй зверни увагу на Дніпропетровську область. Захлинулась в нього атака. Скоро буде фортеця Лиман
17.09.2025 00:30 Ответить
аварский бачишь і тд і тп...
взагалі то новина про пєрдьож зєлі, а тобі все кацапи сняться!
17.09.2025 00:48 Ответить
Рекомендую почитати - дуже повчальна історія про авар . Для багатьох і назви країн невідомі і назви земель
https://www.academia.edu/50645015/_Аварський_каганат_у_сфері_військово_політичних
17.09.2025 01:29 Ответить
Хаатит нюхать
17.09.2025 01:24 Ответить
17.09.2025 01:30 Ответить
"зараз нашим воїнам потрібно триматися. Їх потрібно підтримувати передусім зброєю та фінансами від наших партнерів. Фінанси всі йдуть на українське виробництво дронів і РЕБ. Саме цим потрібно зараз підтримувати українського воїна" - тільки я в цій шизофазії бачу повну невідповідність? тобто бабло українському воїну/його сімʼї не потрібне взагалі! тільки РЕБ
17.09.2025 01:46 Ответить
 
 