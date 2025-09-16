Россия планирует еще две тяжелые наступательные кампании против Украины. Три предыдущие – провалились, - Зеленский

Россия готовится начать еще две масштабные наступательные кампании в Украине. Для отражения наступления необходима дополнительная поддержка от наших союзников.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

"Я рад, что все продвижения РФ, все их наступательные миссии, а их было уже три, провалились, и впереди они еще планируют две тяжелые наступательные кампании. Три последние их миссии провалились", - заявил глава государства и подчеркнул, что это очень важный сигнал.

Зеленский напомнил, что во время встреч в Европе и в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом и его командой он отмечал, что России не удастся захватить восточные регионы Украины, а заявления о возможной оккупации Сум являются ложью и манипуляциями.

"Все это мы сможем показать и доказать. И именно так мы и сработали. Три кампании россияне проиграли", - отметил он.

По словам президента, причиной этого стали значительные потери российской армии в живой силе и технике.

"Сейчас нашим воинам нужно держаться, их нужно поддерживать прежде всего оружием и финансами от наших партнеров. Финансы все идут на украинское производство дронов и РЭБ. Именно этим нужно сейчас поддерживать украинского воина. Тогда мы выдержим еще две манипулятивные наступательные операции РФ", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина поддержала стремление Дональда Трампа достичь договоренностей о прекращении огня во время его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

