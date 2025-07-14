Путин сказал Трампу, что в следующие 60 дней планирует новое наступление на востоке Украины, - Axios

Российский диктатор Владимир Путин во время разговора 3 июля заявил, что в течение ближайших 60 дней планирует очередную эскалацию войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios.

По данным источников издания, Трамп в одном из разговоров заявил лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что Путин в течение следующих 60 дней возобновит попытки оккупировать территорию до административных границ украинских регионов, где Россия имеет значительный плацдарм.

"Он хочет забрать все", - сказал Трамп Макрону вскоре после разговора с Путиным.

Ранее Axios сообщало, что Трамп в понедельник объявит о новом плане поставок оружия Украине, и этот план будет включать не только зенитные комплексы, но и наступательные вооружения.

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