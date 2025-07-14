Путин сказал Трампу, что в следующие 60 дней планирует новое наступление на востоке Украины, - Axios
Российский диктатор Владимир Путин во время разговора 3 июля заявил, что в течение ближайших 60 дней планирует очередную эскалацию войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios.
По данным источников издания, Трамп в одном из разговоров заявил лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что Путин в течение следующих 60 дней возобновит попытки оккупировать территорию до административных границ украинских регионов, где Россия имеет значительный плацдарм.
"Он хочет забрать все", - сказал Трамп Макрону вскоре после разговора с Путиным.
Ранее Axios сообщало, что Трамп в понедельник объявит о новом плане поставок оружия Украине, и этот план будет включать не только зенитные комплексы, но и наступательные вооружения.
Топ комментарии
+19 Ярослав Кийко
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+12 Nub Nubov #586380
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+11 Максім ХОЙ #398010
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україну тримають потужні союзники.
україні, постачають ******* зброю.
то, хто раніше виснажиться?
хто тебе навчив, так коряво пересмикуати? в тєлєгє, куратор?
ви ж яндексом, виключно.
А у х*йла з партнерами все добре: корейці вписалися по самі вуха: і зброєю, і "сапогами", причому одразу, а не рік думали, потім рік вирішували: пухло сказав - пухло зробив! Китай допомагає зброєю та технікою, Індія дає гроши, всі азійські республіки на підхваті, про Іран взагалі мовчу! На жаль, у х*йла ресурси все ще є...
повалили боти!
для довідки:
у березні 2022 у нас були тільки рпг 7, ак 74.
сьогодні у нас хаймерси, шторм шедов, скалп, патріот, ф 16 ...
кацапи в лаптях!
Що буде відступати чи тупцювати на місці ?
Просто бере на понт....
"потоки скота ідуть безперервно тож буду наступати."
це означає що нам потрібно зосередитись на знищенні цих табунів, ніяких наступів, конр наступів це розкидання енергією і розпорошення порядків і сил ,у нас немає такого ресурсу щоб грати в наполеона. Це б можна було робити щонайменше 1до 1 ну край 1/2
просто вбивати і доводити цифру втрат скота до 1/10-15++ ось головна мета
- маніяк бігає, вбиває, а його не ловлять. "нема доказів"/"жертви самі провокували".
- маніяк хоче щоб за ним бігали. Спеціально вбиває на камери, лишає відбитки пальцяв. Не ловлять.
- маніяк вбиває в 5 разів частіше всіх прохожих. Не ловлять.
- маніяк підкидує поліцейському листок із зізнанням. Поліцейський: чекайте понеділка і побачете що буде