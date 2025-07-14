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Новости Российские оккупанты готовят новое наступление
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Путин сказал Трампу, что в следующие 60 дней планирует новое наступление на востоке Украины, - Axios

Путин готовит новое наступление этим летом, об этом он сказал Трампу

Российский диктатор Владимир Путин во время разговора 3 июля заявил, что в течение ближайших 60 дней планирует очередную эскалацию войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios.

По данным источников издания, Трамп в одном из разговоров заявил лидеру Франции Эммануэлю Макрону, что Путин в течение следующих 60 дней возобновит попытки оккупировать территорию до административных границ украинских регионов, где Россия имеет значительный плацдарм.

"Он хочет забрать все", - сказал Трамп Макрону вскоре после разговора с Путиным.

Ранее Axios сообщало, что Трамп в понедельник объявит о новом плане поставок оружия Украине, и этот план будет включать не только зенитные комплексы, но и наступательные вооружения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп резко сменил тон в отношении Путина, его терпение иссякает, - СМИ

Автор: 

путин владимир (31706) боевые действия (4514) Трамп Дональд (5954) война в Украине (5192)


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Топ комментарии
+19
А нам четвертий рік західні "партнери" пояснюють, чому не дають достатньо зброї - "щоб не було ескалації".
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14.07.2025 09:20 Ответить
+12
в бункері завжди легше кругом наступать
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14.07.2025 09:17 Ответить
+11
Наступ на ті же граблі
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14.07.2025 09:22 Ответить
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в бункері завжди легше кругом наступать
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14.07.2025 09:17 Ответить
Сьогодні ситуація на фронті складається на користь окупантів. В нас недостатньо далекобійних дронів на оптоволокні, а у ворога вони є через що наша логістика в зоні 30км від лінії бойового зіткнення сильно страждає від ворожих оптоволоконних дронів, які нечутливі до РЕБ. Досі наш Генштаб не зміг винайти тактику яка б нівелювала перевагу ворога в безпілотних засобах ураження та перевагу ворога в живій силі. Саме ці дві переваги на полі бою дають військовосу злочиню путіна надію на успішний наступ. Генштаб ЗСУ має вирішити дві важливі проблеми - 1. Нестачу далекобійних дронів на оптоволокні. 2. Нестачу особового складу в бойових підрозділах! Поки що немає ані вирішення ані першої проблеми ані другої і немає шляхів виходу з поточної ситуації. Або Генштаб свідомо замовчує та ігнорує наявні проблеми, чим наражає Україну на небезпеку, або фахівці Генштабу просто неспроможні вирішувати такого роду завдання і їх потрібно негайно міняти!
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14.07.2025 10:02 Ответить
Це завдання не ГШ, а МО.
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14.07.2025 10:36 Ответить
А нам четвертий рік західні "партнери" пояснюють, чому не дають достатньо зброї - "щоб не було ескалації".
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14.07.2025 09:20 Ответить
Щоб не було ескалації в їхніх країнах. Вони кажуть правду, все ок.
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14.07.2025 09:37 Ответить
Сказав шо з Трампом шо без Трампа - буде наступати - ніхто йому не указ
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14.07.2025 09:20 Ответить
Путя хоть на вой и рыдание своих экономистов и банкиров внимание обращает? Через два месяца они начнут разбегаться что бы не стать крайними..
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14.07.2025 09:21 Ответить
Наступ на ті же граблі
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14.07.2025 09:22 Ответить
Він в 2022 звичайно не планував довгу війну, а хотів провести бліцкриг. Але Україна нав'язала йому запеклу боротьбу і він вирішив воювати на виснаження
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14.07.2025 09:33 Ответить
україна, не воює м'ясними штурмами на милицях та віслюках.
україну тримають потужні союзники.
україні, постачають ******* зброю.

то, хто раніше виснажиться?
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14.07.2025 09:30 Ответить
партнеры, союзников, к сожалению, у Украины нет.
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14.07.2025 09:34 Ответить
це, набагато краще!!!
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14.07.2025 09:44 Ответить
Лучше бы были союзники, которые, даже если бы не вступали в прямое столкновение с рашей, то могли бы прикрыть небо Украины от дронов и ракет, хотя бы над западной ее частью.
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14.07.2025 09:53 Ответить
80% ураження живої сили йде від дронів, якими Україна себе забезпечує сама на 95%. Союзники вже четвертий рік стараються, щоби кацапи мали не багатократну перевагу у фінансування армії, а лише двократну. Пуйло витрачає на свою армію 120-130 млрд, в Україна разом із союзниками десь 60 щорічно. Ну і союзники ніяк не компенсують нам втрати своїми людьми, а кацапи і так мають 5 кратну перевагу в населенню, так їм ще й корейці помагають живою силою. Так що все зовсім не так райдужно, як ти пишеш
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14.07.2025 09:39 Ответить
звідки, ти це все тягнеш сюди?
хто тебе навчив, так коряво пересмикуати? в тєлєгє, куратор?
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14.07.2025 09:43 Ответить
А ти що забанений в нулі? Це все відкрита інформація іґв легкому доступі. Мені навпаки здається, що це ти тягнеш сюди те, у що тобі хочеться вірити
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14.07.2025 09:53 Ответить
Забанений в гуглі
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14.07.2025 09:54 Ответить
звідки у тебе гугл?
ви ж яндексом, виключно.
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14.07.2025 09:57 Ответить
Якщо немає чого відповісти по суті, то відразу ставиться клеймо кацапа, щоби місцеві ворони налітали
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14.07.2025 10:08 Ответить
На жаль, поки що партнери України не дуже надійні: багато розмов про підтримку та замало і задовго йде потрібна зброя, а коли прийшов трумп, зовсім тяжко стало. Про допомогу "сапогами" (тобто вояками) взагалі не йдеться, хіба тільки добровольці - честь їм та велика дяка!
А у х*йла з партнерами все добре: корейці вписалися по самі вуха: і зброєю, і "сапогами", причому одразу, а не рік думали, потім рік вирішували: пухло сказав - пухло зробив! Китай допомагає зброєю та технікою, Індія дає гроши, всі азійські республіки на підхваті, про Іран взагалі мовчу! На жаль, у х*йла ресурси все ще є...
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14.07.2025 10:10 Ответить
ооо.....
повалили боти!
для довідки:
у березні 2022 у нас були тільки рпг 7, ак 74.
сьогодні у нас хаймерси, шторм шедов, скалп, патріот, ф 16 ...

кацапи в лаптях!

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14.07.2025 10:15 Ответить
Кремлівський шизофренік існує у власній реальності.
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14.07.2025 09:24 Ответить
кацапе Bon Bourdon точно як в мар'янкі бахмуті
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14.07.2025 09:41 Ответить
вже літо закінчується ,а пуйло все наступає
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14.07.2025 09:28 Ответить
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибув в Україну. В нас він має пробути цілий тиждень
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14.07.2025 09:30 Ответить
Пока помощники регионалов и их адвокаты сидят в офисе и в раде путин никогда не остановится.
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14.07.2025 09:32 Ответить
За 21 місяць наступу рашня захопила 0,9% території України, спаливши купу власних ресурсів. Схоже бункерне вирішило довести суїцид рашки до кінця.
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14.07.2025 09:32 Ответить
До осені - Лісабон, на початку 2026 через Гібралтар на Марокко???
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14.07.2025 09:38 Ответить
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14.07.2025 09:43 Ответить
Ну, а що воно могло сказати?
Що буде відступати чи тупцювати на місці ?
Просто бере на понт....
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14.07.2025 09:45 Ответить
Одразу на Чорнобаївку!
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14.07.2025 09:53 Ответить
Перекладаю ;
"потоки скота ідуть безперервно тож буду наступати."

це означає що нам потрібно зосередитись на знищенні цих табунів, ніяких наступів, конр наступів це розкидання енергією і розпорошення порядків і сил ,у нас немає такого ресурсу щоб грати в наполеона. Це б можна було робити щонайменше 1до 1 ну край 1/2
просто вбивати і доводити цифру втрат скота до 1/10-15++ ось головна мета
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14.07.2025 09:56 Ответить
И Запорожье хочет захватить?
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14.07.2025 10:04 Ответить
І Хєрсон-хочєт,аж хохочєт.
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14.07.2025 10:19 Ответить
Це ще раз доводить той факт,що ху#ло перебуває у "інформаційній бульбашці",в якій у нього самі "побєди", згадайте про "50 000 солдат ВСУ окружонних в Курской області",про які ботоксне ху#ло позповідало рудій мавпі і яких та збиралася "визволяти".
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14.07.2025 10:18 Ответить
відносини путіна-трампа - це відносини маніяка і розумово відсталого поліцейського.

- маніяк бігає, вбиває, а його не ловлять. "нема доказів"/"жертви самі провокували".

- маніяк хоче щоб за ним бігали. Спеціально вбиває на камери, лишає відбитки пальцяв. Не ловлять.

- маніяк вбиває в 5 разів частіше всіх прохожих. Не ловлять.

- маніяк підкидує поліцейському листок із зізнанням. Поліцейський: чекайте понеділка і побачете що буде
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14.07.2025 10:35 Ответить
Що відповів Трамп? Побажав удачі? Доречі сьогодні великий понеділок де зброя має текти в Україну нескінченими потокам.Наразі тиша,почекаю до вечора.
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14.07.2025 10:38 Ответить
У Злучених Північноамериканських Штатах ще сплять усі, бо ніч -- почекайте
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14.07.2025 10:42 Ответить
Они еще спят. У них ночь.
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14.07.2025 10:50 Ответить
 
 