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Новини Російські війська готують новий наступ
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Путін сказав Трампу, що в наступні 60 днів планує новий наступ на сході України, - Axios

Путін готує новий наступ цього літа про це він сказав Трампу

Російський диктатор Володимир Путін під час розмови 3 липня заявив, що протягом найближчих 60 днів планує чергову ескалацію війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios.

За даними джерел видання, Трамп в одній з розмов заявив лідеру Франції Еммануелю Макрону, що Путін протягом наступних 60 днів відновить спроби окупувати територію до адміністративних меж українських регіонів, де Росія має значний плацдарм

"Він хоче забрати все", - сказав Трамп Макрону невдовзі після розмови з Путіним.

Раніше Axios повідомляло, що Трамп у понеділок оголосить про новий план постачань зброї Україні, і цей план включатиме не тільки зенітні комплекси, а й наступальні озброєння.

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Автор: 

путін володимир (24286) бойові дії (4269) Трамп Дональд (6428) війна в Україні (5230)


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Топ коментарі
+19
А нам четвертий рік західні "партнери" пояснюють, чому не дають достатньо зброї - "щоб не було ескалації".
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14.07.2025 09:20 Відповісти
+12
в бункері завжди легше кругом наступать
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14.07.2025 09:17 Відповісти
+11
Наступ на ті же граблі
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14.07.2025 09:22 Відповісти
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в бункері завжди легше кругом наступать
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14.07.2025 09:17 Відповісти
Сьогодні ситуація на фронті складається на користь окупантів. В нас недостатньо далекобійних дронів на оптоволокні, а у ворога вони є через що наша логістика в зоні 30км від лінії бойового зіткнення сильно страждає від ворожих оптоволоконних дронів, які нечутливі до РЕБ. Досі наш Генштаб не зміг винайти тактику яка б нівелювала перевагу ворога в безпілотних засобах ураження та перевагу ворога в живій силі. Саме ці дві переваги на полі бою дають військовосу злочиню путіна надію на успішний наступ. Генштаб ЗСУ має вирішити дві важливі проблеми - 1. Нестачу далекобійних дронів на оптоволокні. 2. Нестачу особового складу в бойових підрозділах! Поки що немає ані вирішення ані першої проблеми ані другої і немає шляхів виходу з поточної ситуації. Або Генштаб свідомо замовчує та ігнорує наявні проблеми, чим наражає Україну на небезпеку, або фахівці Генштабу просто неспроможні вирішувати такого роду завдання і їх потрібно негайно міняти!
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14.07.2025 10:02 Відповісти
Це завдання не ГШ, а МО.
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14.07.2025 10:36 Відповісти
А нам четвертий рік західні "партнери" пояснюють, чому не дають достатньо зброї - "щоб не було ескалації".
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14.07.2025 09:20 Відповісти
Щоб не було ескалації в їхніх країнах. Вони кажуть правду, все ок.
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14.07.2025 09:37 Відповісти
Сказав шо з Трампом шо без Трампа - буде наступати - ніхто йому не указ
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14.07.2025 09:20 Відповісти
Путя хоть на вой и рыдание своих экономистов и банкиров внимание обращает? Через два месяца они начнут разбегаться что бы не стать крайними..
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14.07.2025 09:21 Відповісти
Наступ на ті же граблі
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14.07.2025 09:22 Відповісти
Він в 2022 звичайно не планував довгу війну, а хотів провести бліцкриг. Але Україна нав'язала йому запеклу боротьбу і він вирішив воювати на виснаження
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14.07.2025 09:33 Відповісти
україна, не воює м'ясними штурмами на милицях та віслюках.
україну тримають потужні союзники.
україні, постачають ******* зброю.

то, хто раніше виснажиться?
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14.07.2025 09:30 Відповісти
партнеры, союзников, к сожалению, у Украины нет.
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14.07.2025 09:34 Відповісти
це, набагато краще!!!
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14.07.2025 09:44 Відповісти
Лучше бы были союзники, которые, даже если бы не вступали в прямое столкновение с рашей, то могли бы прикрыть небо Украины от дронов и ракет, хотя бы над западной ее частью.
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14.07.2025 09:53 Відповісти
80% ураження живої сили йде від дронів, якими Україна себе забезпечує сама на 95%. Союзники вже четвертий рік стараються, щоби кацапи мали не багатократну перевагу у фінансування армії, а лише двократну. Пуйло витрачає на свою армію 120-130 млрд, в Україна разом із союзниками десь 60 щорічно. Ну і союзники ніяк не компенсують нам втрати своїми людьми, а кацапи і так мають 5 кратну перевагу в населенню, так їм ще й корейці помагають живою силою. Так що все зовсім не так райдужно, як ти пишеш
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14.07.2025 09:39 Відповісти
звідки, ти це все тягнеш сюди?
хто тебе навчив, так коряво пересмикуати? в тєлєгє, куратор?
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14.07.2025 09:43 Відповісти
А ти що забанений в нулі? Це все відкрита інформація іґв легкому доступі. Мені навпаки здається, що це ти тягнеш сюди те, у що тобі хочеться вірити
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14.07.2025 09:53 Відповісти
Забанений в гуглі
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14.07.2025 09:54 Відповісти
звідки у тебе гугл?
ви ж яндексом, виключно.
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14.07.2025 09:57 Відповісти
Якщо немає чого відповісти по суті, то відразу ставиться клеймо кацапа, щоби місцеві ворони налітали
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14.07.2025 10:08 Відповісти
На жаль, поки що партнери України не дуже надійні: багато розмов про підтримку та замало і задовго йде потрібна зброя, а коли прийшов трумп, зовсім тяжко стало. Про допомогу "сапогами" (тобто вояками) взагалі не йдеться, хіба тільки добровольці - честь їм та велика дяка!
А у х*йла з партнерами все добре: корейці вписалися по самі вуха: і зброєю, і "сапогами", причому одразу, а не рік думали, потім рік вирішували: пухло сказав - пухло зробив! Китай допомагає зброєю та технікою, Індія дає гроши, всі азійські республіки на підхваті, про Іран взагалі мовчу! На жаль, у х*йла ресурси все ще є...
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14.07.2025 10:10 Відповісти
ооо.....
повалили боти!
для довідки:
у березні 2022 у нас були тільки рпг 7, ак 74.
сьогодні у нас хаймерси, шторм шедов, скалп, патріот, ф 16 ...

кацапи в лаптях!

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14.07.2025 10:15 Відповісти
Кремлівський шизофренік існує у власній реальності.
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14.07.2025 09:24 Відповісти
кацапе Bon Bourdon точно як в мар'янкі бахмуті
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14.07.2025 09:41 Відповісти
вже літо закінчується ,а пуйло все наступає
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14.07.2025 09:28 Відповісти
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибув в Україну. В нас він має пробути цілий тиждень
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14.07.2025 09:30 Відповісти
Пока помощники регионалов и их адвокаты сидят в офисе и в раде путин никогда не остановится.
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14.07.2025 09:32 Відповісти
За 21 місяць наступу рашня захопила 0,9% території України, спаливши купу власних ресурсів. Схоже бункерне вирішило довести суїцид рашки до кінця.
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14.07.2025 09:32 Відповісти
До осені - Лісабон, на початку 2026 через Гібралтар на Марокко???
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14.07.2025 09:38 Відповісти
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14.07.2025 09:43 Відповісти
Ну, а що воно могло сказати?
Що буде відступати чи тупцювати на місці ?
Просто бере на понт....
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14.07.2025 09:45 Відповісти
Одразу на Чорнобаївку!
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14.07.2025 09:53 Відповісти
Перекладаю ;
"потоки скота ідуть безперервно тож буду наступати."

це означає що нам потрібно зосередитись на знищенні цих табунів, ніяких наступів, конр наступів це розкидання енергією і розпорошення порядків і сил ,у нас немає такого ресурсу щоб грати в наполеона. Це б можна було робити щонайменше 1до 1 ну край 1/2
просто вбивати і доводити цифру втрат скота до 1/10-15++ ось головна мета
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14.07.2025 09:56 Відповісти
И Запорожье хочет захватить?
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14.07.2025 10:04 Відповісти
І Хєрсон-хочєт,аж хохочєт.
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14.07.2025 10:19 Відповісти
Це ще раз доводить той факт,що ху#ло перебуває у "інформаційній бульбашці",в якій у нього самі "побєди", згадайте про "50 000 солдат ВСУ окружонних в Курской області",про які ботоксне ху#ло позповідало рудій мавпі і яких та збиралася "визволяти".
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14.07.2025 10:18 Відповісти
відносини путіна-трампа - це відносини маніяка і розумово відсталого поліцейського.

- маніяк бігає, вбиває, а його не ловлять. "нема доказів"/"жертви самі провокували".

- маніяк хоче щоб за ним бігали. Спеціально вбиває на камери, лишає відбитки пальцяв. Не ловлять.

- маніяк вбиває в 5 разів частіше всіх прохожих. Не ловлять.

- маніяк підкидує поліцейському листок із зізнанням. Поліцейський: чекайте понеділка і побачете що буде
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14.07.2025 10:35 Відповісти
Що відповів Трамп? Побажав удачі? Доречі сьогодні великий понеділок де зброя має текти в Україну нескінченими потокам.Наразі тиша,почекаю до вечора.
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14.07.2025 10:38 Відповісти
У Злучених Північноамериканських Штатах ще сплять усі, бо ніч -- почекайте
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14.07.2025 10:42 Відповісти
Они еще спят. У них ночь.
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14.07.2025 10:50 Відповісти
Дай Боже щоб він до цього здох
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14.07.2025 11:25 Відповісти
 
 