Путін сказав Трампу, що в наступні 60 днів планує новий наступ на сході України, - Axios

Російський диктатор Володимир Путін під час розмови 3 липня заявив, що протягом найближчих 60 днів планує чергову ескалацію війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios.

За даними джерел видання, Трамп в одній з розмов заявив лідеру Франції Еммануелю Макрону, що Путін протягом наступних 60 днів відновить спроби окупувати територію до адміністративних меж українських регіонів, де Росія має значний плацдарм

"Він хоче забрати все", - сказав Трамп Макрону невдовзі після розмови з Путіним.

Раніше Axios повідомляло, що Трамп у понеділок оголосить про новий план постачань зброї Україні, і цей план включатиме не тільки зенітні комплекси, а й наступальні озброєння.

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