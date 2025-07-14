Путін сказав Трампу, що в наступні 60 днів планує новий наступ на сході України, - Axios
Російський диктатор Володимир Путін під час розмови 3 липня заявив, що протягом найближчих 60 днів планує чергову ескалацію війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios.
За даними джерел видання, Трамп в одній з розмов заявив лідеру Франції Еммануелю Макрону, що Путін протягом наступних 60 днів відновить спроби окупувати територію до адміністративних меж українських регіонів, де Росія має значний плацдарм
"Він хоче забрати все", - сказав Трамп Макрону невдовзі після розмови з Путіним.
Раніше Axios повідомляло, що Трамп у понеділок оголосить про новий план постачань зброї Україні, і цей план включатиме не тільки зенітні комплекси, а й наступальні озброєння.
Топ коментарі
+19 Ярослав Кийко
показати весь коментар14.07.2025 09:20 Відповісти Посилання
+12 Nub Nubov #586380
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+11 Максім ХОЙ #398010
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україну тримають потужні союзники.
україні, постачають ******* зброю.
то, хто раніше виснажиться?
хто тебе навчив, так коряво пересмикуати? в тєлєгє, куратор?
ви ж яндексом, виключно.
А у х*йла з партнерами все добре: корейці вписалися по самі вуха: і зброєю, і "сапогами", причому одразу, а не рік думали, потім рік вирішували: пухло сказав - пухло зробив! Китай допомагає зброєю та технікою, Індія дає гроши, всі азійські республіки на підхваті, про Іран взагалі мовчу! На жаль, у х*йла ресурси все ще є...
повалили боти!
для довідки:
у березні 2022 у нас були тільки рпг 7, ак 74.
сьогодні у нас хаймерси, шторм шедов, скалп, патріот, ф 16 ...
кацапи в лаптях!
Що буде відступати чи тупцювати на місці ?
Просто бере на понт....
"потоки скота ідуть безперервно тож буду наступати."
це означає що нам потрібно зосередитись на знищенні цих табунів, ніяких наступів, конр наступів це розкидання енергією і розпорошення порядків і сил ,у нас немає такого ресурсу щоб грати в наполеона. Це б можна було робити щонайменше 1до 1 ну край 1/2
просто вбивати і доводити цифру втрат скота до 1/10-15++ ось головна мета
- маніяк бігає, вбиває, а його не ловлять. "нема доказів"/"жертви самі провокували".
- маніяк хоче щоб за ним бігали. Спеціально вбиває на камери, лишає відбитки пальцяв. Не ловлять.
- маніяк вбиває в 5 разів частіше всіх прохожих. Не ловлять.
- маніяк підкидує поліцейському листок із зізнанням. Поліцейський: чекайте понеділка і побачете що буде