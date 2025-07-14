Трамп різко змінив тон щодо Путіна, його терпіння вичерпується, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп публічно розчарувався в російському диктаторів та назвав слова Путіна "безглуздими".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише USA Today.

Після того, як російський агресор посилив авіаційні та ракетні удари по українських містах і, за словами Трампа, фактично проігнорував його мирні ініціативи, тон американського президента різко змінився.

"Путін кидає нам багато лайна, якщо хочете знати правду", – сказав Трамп журналістам 9 липня. – "Він весь час дуже добрий до нас, але це виявляється безглуздим".

Ще минулого місяця Трамп публічно називав Путіна "дуже добрим" і висловлював переконання, що той "хоче миру". Тепер же він натякає, що його початкові спроби домовитися з Кремлем були марними.

Події останніх тижнів — включаючи рекордну кількість атак дронів і ракет по мирних кварталах — змусили навіть Трампа визнати провал попередньої стратегії умиротворення.

"Трамп тепер зрозумів, що проблема в Путіні", - підсумував зміну у ставленні президента колишній посол США в Україні Білл Тейлор.

Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, президент США Дональд Трамп має оголосити нову "велику заяву" щодо Росії. Видання Axios припускає, що Трамп у понеділок оголосить про новий план постачань зброї Україні, і цей план включатиме не тільки зенітні комплекси, а й наступальні озброєння.

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