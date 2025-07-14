УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12273 відвідувача онлайн
Новини Відносини Трампа та Путіна
3 089 19

Трамп різко змінив тон щодо Путіна, його терпіння вичерпується, - ЗМІ

Трамп змінив риторику щодо Путіна

Президент США Дональд Трамп публічно розчарувався в російському диктаторів та назвав слова Путіна "безглуздими".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  USA Today.

Після того, як російський агресор посилив авіаційні та ракетні удари по українських містах і, за словами Трампа, фактично проігнорував його мирні ініціативи, тон американського президента різко змінився.

"Путін кидає нам багато лайна, якщо хочете знати правду", – сказав Трамп журналістам 9 липня. – "Він весь час дуже добрий до нас, але це виявляється безглуздим".

Ще минулого місяця Трамп публічно називав Путіна "дуже добрим" і висловлював переконання, що той "хоче миру". Тепер же він натякає, що його початкові спроби домовитися з Кремлем були марними.

Події останніх тижнів — включаючи рекордну кількість атак дронів і ракет по мирних кварталах — змусили навіть Трампа визнати провал попередньої стратегії умиротворення.

"Трамп тепер зрозумів, що проблема в Путіні", - підсумував зміну у ставленні президента колишній посол США в Україні Білл Тейлор.

Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, президент США Дональд Трамп має оголосити нову "велику заяву" щодо Росії. Видання Axios припускає, що Трамп у понеділок оголосить про новий план постачань зброї Україні, і цей план включатиме не тільки зенітні комплекси, а й наступальні озброєння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін ігнорує Трампа, бо вірить у здатність російської армії прорвати фронт найближчим часом, - NYT

Автор: 

путін володимир (24286) Трамп Дональд (6428)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Як би та "велика заява" трампона не виявилася черговим великим пердь в калюжу.
показати весь коментар
14.07.2025 08:20 Відповісти
+2
"дєдушкє" 79 рочків - гольф, кефір сортір... і попіздєть про власне "вялічіє".
показати весь коментар
14.07.2025 08:33 Відповісти
+1
Але виявиться. За цей час Трампа вже вивчили в Україні.
показати весь коментар
14.07.2025 08:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як би та "велика заява" трампона не виявилася черговим великим пердь в калюжу.
показати весь коментар
14.07.2025 08:20 Відповісти
Але виявиться. За цей час Трампа вже вивчили в Україні.
показати весь коментар
14.07.2025 08:24 Відповісти
"Публічно розчарувався…" - в тому щось є!
показати весь коментар
14.07.2025 08:22 Відповісти
Закипає?
показати весь коментар
14.07.2025 08:23 Відповісти
Трампон, це путлер в дзеркалі. Тільки і вміє, що погрожувати та обіцяти. Наразі, нічого, ніде, ніяк.
показати весь коментар
14.07.2025 08:24 Відповісти
трамп про зброю для України:

https://streamable.com/5kcg8y
показати весь коментар
14.07.2025 08:25 Відповісти
Може у Трампа клімакс?
показати весь коментар
14.07.2025 08:27 Відповісти
В його Меланії почалась менопауза
показати весь коментар
14.07.2025 08:30 Відповісти
"дєдушкє" 79 рочків - гольф, кефір сортір... і попіздєть про власне "вялічіє".
показати весь коментар
14.07.2025 08:33 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2025 08:27 Відповісти
Та ну нах.. Завтра опять будет в жопу его целовать.
p.s петриотов,как небыло, так и нет.
За санкции молчу
показати весь коментар
14.07.2025 08:28 Відповісти
щє жодні ЗМІ нічого за доню не вирішували - вони його дратують.
доня диктатор по натурі, тому все вирішуватиме він...
показати весь коментар
14.07.2025 08:29 Відповісти
трамп про путіна:

https://streamable.com/m4d36o
показати весь коментар
14.07.2025 08:42 Відповісти
дочекайтесь завтра
показати весь коментар
14.07.2025 08:46 Відповісти
він также різко змінить тон і в обратку
показати весь коментар
14.07.2025 08:49 Відповісти
Про "терпіння Трампа" настав час романи та казки писати. Це якась прям таки неземна фігня.
показати весь коментар
14.07.2025 09:05 Відповісти
Ну ще ж два тижні терпітиме?
показати весь коментар
14.07.2025 09:19 Відповісти
Зараз Путін як злякається.....
показати весь коментар
14.07.2025 09:23 Відповісти
 
 