УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4676 відвідувачів онлайн
Новини Відносини Трампа та Путіна
2 622 30

Путін ігнорує Трампа, бо вірить у здатність російської армії прорвати фронт найближчим часом, - NYT

Путін вірить вірить в успіхи РФ на фронті, тому ігнорує Трампа

Диктатор РФ Володимир Путін вірить у здатність російської армії прорвати фронт і зламати оборону України.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на джерела, близькі до Кремля, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників видання, Путін ігнорує розчарування в ньому президента США Дональда Трампа. Російський диктатор вважає, що перевага Росії на полі бою зростає, і що оборона України може впасти в найближчі місяці. Також джерела кажуть, що Путін вважає неможливим припинення бойових дій зараз, якщо тільки Україна не погодиться на значні поступки.

"Він не пожертвує своїми цілями в Україні заради покращення відносин з Трампом", - говорить старша наукова співробітниця Центру Карнегі Росія-Євразія Тетяна Станова.

За словами двох близьких до Кремля джерел, Путін був готовий до того, що терпіння Трампа увірветься. Крім цього, він розумів, що після пів року президентства глава Білого дому може запровадити нові санкції, кажуть джерела NYT. Однак поки що погрози президента США щодо санкцій проти Росії не вийшли за межі риторики.

Читайте також: Нездатність президента США точно оцінити дії Путіна можуть створити для російського диктатора враження безкарності, - The Telegraph

Також, як пише видання, Трамп не сигналізував про готовність нарощувати військову підтримку Україні таким чином, щоб це змінило баланс сил на полі бою, а європейські країни, схоже, не мають можливості зробити це самостійно.

Одне з наближених до Кремля джерел повідомило, що Путін все ще сподівається домовитися з Трампом про послаблення санкцій, коли в "якийсь момент у майбутньому він нарешті буде готовий завершити війну".

Джерела додають, що загалом Путін задоволений цьогорічною взаємодією з Трампом. Відновлення прямих переговорів очільників Росії і США стало значним досягненням для Кремля, поклавши край трирічній дипломатичній ізоляції.

Читайте також: Кремль про аудіозапис Трампа з погрозою "розбомбити Москву": "Зараз дуже багато фейків"

Автор: 

путін володимир (24270) росія (66611) бойові дії (4246) Трамп Дональд (6402)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Не буде ніякого "прориву",це вже давно зрозуміло,ботоксного ху#ла придворні підлабузники просто дурять як останню хвойду, вже всі забули мабуть про "50 000 окружонних солдат ВСУ" про які ху#ло Трампу кукарікало й яких руда мавпа збиралася "рятувати"?
показати весь коментар
09.07.2025 23:53 Відповісти
+2
Путін загрався . Зараз Трамп бахне по хремлю - як з Іраном зробив , бо ***** треба тормознути і заткнути
показати весь коментар
09.07.2025 23:23 Відповісти
+2
нічого хорошого для України не робив
- окрім Ддавелінів , Стінгерів і клейморів десь 5 років тому ...!
показати весь коментар
09.07.2025 23:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
якщо срати на голову та сцяти до рота - то ігнорування, то так, ігнорує...
показати весь коментар
09.07.2025 23:23 Відповісти
В Донецкой области в ПриватБанке засела группа российских диверсантов их имена Карпенко Владимир Евгениевич, Мотов Николай Николаевич и другие они начиная с 2014 года вывезли свои семьи в Москву и купили недвижимость в Москве, с 2022 года они наводят российские обстрелы по силам обороны Украины поскольку имеют доступ к координатам клиентов банка и агентурную сеть. Арестуйте их или давайте лучше убьём этих российских военных по законам военного времени! Они совместно со своими детьми работающими в ФСБ в Москве организовали тер-ракт в Полт-авском институте связи в результате которого погибли сотни военно-служащих!
показати весь коментар
10.07.2025 00:34 Відповісти
Ваш коментар на Цензорі може залишитися непоміченим компетентними органами.
показати весь коментар
10.07.2025 00:39 Відповісти
СБУ в курсе!
показати весь коментар
10.07.2025 00:42 Відповісти
По моему их даже уже арестовали…
показати весь коментар
10.07.2025 00:58 Відповісти
Путін загрався . Зараз Трамп бахне по хремлю - як з Іраном зробив , бо ***** треба тормознути і заткнути
показати весь коментар
09.07.2025 23:23 Відповісти
Правильно робить - він же бачить , як Тромб весь час ставить палки в колеса Україні ... отже Тромб - союзник Хійла ! І про це треба казати чітко
показати весь коментар
09.07.2025 23:27 Відповісти
Путін добре знає, що Трамп нічого хорошого для України не робив, не робить і робити не буде.
показати весь коментар
09.07.2025 23:29 Відповісти
нічого хорошого для України не робив
- окрім Ддавелінів , Стінгерів і клейморів десь 5 років тому ...!
показати весь коментар
09.07.2025 23:36 Відповісти
Наказав положити на склад і не чіпати.
показати весь коментар
09.07.2025 23:39 Відповісти
а нащо тоді було їх чіпати? тоді була лінія розмежування. танками ніхто вже не атакував нікого. фронт нікуди не рухався, тільки обстріли велися позицій. тому й логічно ті джавеліни тоді не могли використовувати. їх тримали до тих пір, як московити знову пішли в атаку.
показати весь коментар
10.07.2025 00:12 Відповісти
У грудні 2017 року
Адміністрація Трампа передала Києву 210 протитанкових ракет і 37 комплексів Javelin на суму 47 мільйонів доларів.

Одному батальйону на один день інтенсивної танкової атаки росіян?
показати весь коментар
10.07.2025 00:52 Відповісти
Потім ще перед самим вторгненням Росії США та Британія надали додаткові «Джавеліни» і вони відіграли важливу роль в обороні Києва і знищенні російських колон бронетехніки в перші місяці 2022 року.
показати весь коментар
10.07.2025 00:54 Відповісти
>Диктатор РФ Володимир Путін вірить у здатність російської армії прорвати фронт і зламати оборону України.

Для того, щоб зруйнувати цю віру, нам треба терміново почати роботи зі створення ядерної та хімічної зброї. Ці види зброї масового знищення будуть гарантувати те, що у випадку прориву фронту та ризику захоплення всієї України, як останній акт ми знищимо європейську частину рашки.

Більше того, ця зброя буде гарантувати нам те, що русня не використає їх ядерну, хімічну та біологічну зброю.
показати весь коментар
09.07.2025 23:31 Відповісти
Нам треба почати.... Та ти шо прям ось так зараз взяти і почати, ню-ню, тож бери і починай, власним прикладом, слабо🤔🧐😁 30 років розсирали все, що могли, а тут... хоба і вдруге откуда ні возьмісь отак взяли і почали, прям як іван-дурак із-за порєбріка, в того все по щучьєму вєлєнію робилося, може у вас і бонба ядрьона з'явиться раптово, а що нам вартує, це ж простіше ніж на роялі хєром зіграти, ась, лошара 😝😝😝😝😝😝😜🤪🤕🤡
показати весь коментар
09.07.2025 23:41 Відповісти
Читайте, це цілком реально: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
показати весь коментар
09.07.2025 23:53 Відповісти
То всесвітньо відомий фізик-ядерщик. Судячи по його опусах, мешкає поряд з Наполеоном та іншими видатними особистостями **********...
показати весь коментар
10.07.2025 00:14 Відповісти
ага, в шостій палаті він мешкає. ))
показати весь коментар
10.07.2025 00:15 Відповісти
я не фізик-ядерщик, лише пропагую створення ядерної та хімічної зброї, у вас є аргументи проти моїх тез?
показати весь коментар
10.07.2025 00:23 Відповісти
Є аргументи. Як тільки американська розвідка отримає докази, що Україна реально збагачує уран для виготовлення ядерної зброї, то ми зразу станемо такими ж, як Іран, і США поводитимуться з нами як з Іраном...
показати весь коментар
10.07.2025 00:44 Відповісти
лікуйся, телепню кацапський.
показати весь коментар
10.07.2025 00:14 Відповісти
Путінська армія буде знищена, а за нею в пекло піде і диктатор ***** разом зі своєю свитою!
показати весь коментар
09.07.2025 23:35 Відповісти
Буде-буде... Ти, головне сам вір в ту мантру яку і видаєш🤔🧐😁 А ще буде тобі і палка, і свисток,- будеш командувати😝😝😝😜🤪 Чи може ти все це з окопа вєщаєш, аніка-воїн🤕🤡
показати весь коментар
09.07.2025 23:45 Відповісти
Не буде ніякого "прориву",це вже давно зрозуміло,ботоксного ху#ла придворні підлабузники просто дурять як останню хвойду, вже всі забули мабуть про "50 000 окружонних солдат ВСУ" про які ху#ло Трампу кукарікало й яких руда мавпа збиралася "рятувати"?
показати весь коментар
09.07.2025 23:53 Відповісти
Стосовно санкцій Трамп дає собі звіт в тому, що його вплив на санкції проти касапів - мізерний, через невеликий об'єм торгівлі США з ***********. А примусити Європу скасувати санкції Трамп не може., оскільки навіть такі фріки, як Орбан та Фіцо дають свої звіт в тому, що *****, завоювавши Україну, полізе війною на країни НАТО. Вони, щоправда, до цього вторгнення ***** розраховують набити кишені та сховатися за океаном... але публічно в цьому не признаються.
показати весь коментар
10.07.2025 00:07 Відповісти
А шо *** если нет?!?!😆😂🥳🤡🤗😆
показати весь коментар
10.07.2025 00:07 Відповісти
Путлер знає тільки одне, поки йде війна, він при владі.
показати весь коментар
10.07.2025 00:11 Відповісти
А як закінчиться війна, то куди він від влади подінеться? Переворот в рашці робити нема кому...
показати весь коментар
10.07.2025 00:47 Відповісти
хто бахне по кремлю трамп смішно
показати весь коментар
10.07.2025 01:04 Відповісти
правильніше було написати так - "журналісти NYT вірять. що путін вірить у здатність російської армії прорвати фронт і зламати оборону України"
Якщо черпати інформацію у закритому лайні, то і публікації виходять лайном.
показати весь коментар
10.07.2025 01:11 Відповісти
 
 