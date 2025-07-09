Путін ігнорує Трампа, бо вірить у здатність російської армії прорвати фронт найближчим часом, - NYT

Диктатор РФ Володимир Путін вірить у здатність російської армії прорвати фронт і зламати оборону України.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на джерела, близькі до Кремля, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовників видання, Путін ігнорує розчарування в ньому президента США Дональда Трампа. Російський диктатор вважає, що перевага Росії на полі бою зростає, і що оборона України може впасти в найближчі місяці. Також джерела кажуть, що Путін вважає неможливим припинення бойових дій зараз, якщо тільки Україна не погодиться на значні поступки.

"Він не пожертвує своїми цілями в Україні заради покращення відносин з Трампом", - говорить старша наукова співробітниця Центру Карнегі Росія-Євразія Тетяна Станова.

За словами двох близьких до Кремля джерел, Путін був готовий до того, що терпіння Трампа увірветься. Крім цього, він розумів, що після пів року президентства глава Білого дому може запровадити нові санкції, кажуть джерела NYT. Однак поки що погрози президента США щодо санкцій проти Росії не вийшли за межі риторики.

Читайте також: Нездатність президента США точно оцінити дії Путіна можуть створити для російського диктатора враження безкарності, - The Telegraph

Також, як пише видання, Трамп не сигналізував про готовність нарощувати військову підтримку Україні таким чином, щоб це змінило баланс сил на полі бою, а європейські країни, схоже, не мають можливості зробити це самостійно.

Одне з наближених до Кремля джерел повідомило, що Путін все ще сподівається домовитися з Трампом про послаблення санкцій, коли в "якийсь момент у майбутньому він нарешті буде готовий завершити війну".

Джерела додають, що загалом Путін задоволений цьогорічною взаємодією з Трампом. Відновлення прямих переговорів очільників Росії і США стало значним досягненням для Кремля, поклавши край трирічній дипломатичній ізоляції.

Читайте також: Кремль про аудіозапис Трампа з погрозою "розбомбити Москву": "Зараз дуже багато фейків"