Путин игнорирует Трампа, потому что верит в способность российской армии прорвать фронт в ближайшее время, - NYT
Диктатор РФ Владимир Путин верит в способность российской армии прорвать фронт и сломать оборону Украины.
Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам собеседников издания, Путин игнорирует разочарование в нем президента США Дональда Трампа. Российский диктатор считает, что преимущество России на поле боя растет, и что оборона Украины может рухнуть в ближайшие месяцы. Также источники говорят, что Путин считает невозможным прекращение боевых действий сейчас, если только Украина не согласится на значительные уступки.
"Он не пожертвует своими целями в Украине ради улучшения отношений с Трампом", - говорит старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяна Становая.
По словам двух близких к Кремлю источников, Путин был готов к тому, что терпение Трампа лопнет. Кроме этого, он понимал, что после полугода президентства глава Белого дома может ввести новые санкции, говорят источники NYT. Однако пока угрозы президента США относительно санкций против России не вышли за пределы риторики.
Также, как пишет издание, Трамп не сигнализировал о готовности наращивать военную поддержку Украине таким образом, чтобы это изменило баланс сил на поле боя, а европейские страны, похоже, не имеют возможности сделать это самостоятельно.
Один из приближенных к Кремлю источников сообщил, что Путин все еще надеется договориться с Трампом об ослаблении санкций, когда в "какой-то момент в будущем он наконец будет готов завершить войну".
Источники добавляют, что в целом Путин доволен нынешним взаимодействием с Трампом. Возобновление прямых переговоров руководителей России и США стало значительным достижением для Кремля, положив конец трехлетней дипломатической изоляции.
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Для того, щоб зруйнувати цю віру, нам треба терміново почати роботи зі створення ядерної та хімічної зброї. Ці види зброї масового знищення будуть гарантувати те, що у випадку прориву фронту та ризику захоплення всієї України, як останній акт ми знищимо європейську частину рашки.
Більше того, ця зброя буде гарантувати нам те, що русня не використає їх ядерну, хімічну та біологічну зброю.