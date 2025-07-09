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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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Путин игнорирует Трампа, потому что верит в способность российской армии прорвать фронт в ближайшее время, - NYT

Путин верит в успехи РФ на фронте, поэтому игнорирует Трампа

Диктатор РФ Владимир Путин верит в способность российской армии прорвать фронт и сломать оборону Украины.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам собеседников издания, Путин игнорирует разочарование в нем президента США Дональда Трампа. Российский диктатор считает, что преимущество России на поле боя растет, и что оборона Украины может рухнуть в ближайшие месяцы. Также источники говорят, что Путин считает невозможным прекращение боевых действий сейчас, если только Украина не согласится на значительные уступки.

"Он не пожертвует своими целями в Украине ради улучшения отношений с Трампом", - говорит старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяна Становая.

По словам двух близких к Кремлю источников, Путин был готов к тому, что терпение Трампа лопнет. Кроме этого, он понимал, что после полугода президентства глава Белого дома может ввести новые санкции, говорят источники NYT. Однако пока угрозы президента США относительно санкций против России не вышли за пределы риторики.

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Также, как пишет издание, Трамп не сигнализировал о готовности наращивать военную поддержку Украине таким образом, чтобы это изменило баланс сил на поле боя, а европейские страны, похоже, не имеют возможности сделать это самостоятельно.

Один из приближенных к Кремлю источников сообщил, что Путин все еще надеется договориться с Трампом об ослаблении санкций, когда в "какой-то момент в будущем он наконец будет готов завершить войну".

Источники добавляют, что в целом Путин доволен нынешним взаимодействием с Трампом. Возобновление прямых переговоров руководителей России и США стало значительным достижением для Кремля, положив конец трехлетней дипломатической изоляции.

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Автор: 

путин владимир (31692) россия (96534) боевые действия (4493) Трамп Дональд (5928)


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Топ комментарии
+2
Путін загрався . Зараз Трамп бахне по хремлю - як з Іраном зробив , бо ***** треба тормознути і заткнути
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09.07.2025 23:23 Ответить
+1
Путін добре знає, що Трамп нічого хорошого для України не робив, не робить і робити не буде.
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09.07.2025 23:29 Ответить
+1
>Диктатор РФ Володимир Путін вірить у здатність російської армії прорвати фронт і зламати оборону України.

Для того, щоб зруйнувати цю віру, нам треба терміново почати роботи зі створення ядерної та хімічної зброї. Ці види зброї масового знищення будуть гарантувати те, що у випадку прориву фронту та ризику захоплення всієї України, як останній акт ми знищимо європейську частину рашки.

Більше того, ця зброя буде гарантувати нам те, що русня не використає їх ядерну, хімічну та біологічну зброю.
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09.07.2025 23:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
якщо срати на голову та сцяти до рота - то ігнорування, то так, ігнорує...
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09.07.2025 23:23 Ответить
В Донецкой области в ПриватБанке засела группа российских диверсантов их имена Карпенко Владимир Евгениевич, Мотов Николай Николаевич и другие они начиная с 2014 года вывезли свои семьи в Москву и купили недвижимость в Москве, с 2022 года они наводят российские обстрелы по силам обороны Украины поскольку имеют доступ к координатам клиентов банка и агентурную сеть. Арестуйте их или давайте лучше убьём этих российских военных по законам военного времени! Они совместно со своими детьми работающими в ФСБ в Москве организовали тер-ракт в Полт-авском институте связи в результате которого погибли сотни военно-служащих!
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10.07.2025 00:34 Ответить
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10.07.2025 00:39 Ответить
Путін загрався . Зараз Трамп бахне по хремлю - як з Іраном зробив , бо ***** треба тормознути і заткнути
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09.07.2025 23:23 Ответить
Правильно робить - він же бачить , як Тромб весь час ставить палки в колеса Україні ... отже Тромб - союзник Хійла ! І про це треба казати чітко
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09.07.2025 23:27 Ответить
Путін добре знає, що Трамп нічого хорошого для України не робив, не робить і робити не буде.
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09.07.2025 23:29 Ответить
нічого хорошого для України не робив
- окрім Ддавелінів , Стінгерів і клейморів десь 5 років тому ...!
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09.07.2025 23:36 Ответить
Наказав положити на склад і не чіпати.
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09.07.2025 23:39 Ответить
а нащо тоді було їх чіпати? тоді була лінія розмежування. танками ніхто вже не атакував нікого. фронт нікуди не рухався, тільки обстріли велися позицій. тому й логічно ті джавеліни тоді не могли використовувати. їх тримали до тих пір, як московити знову пішли в атаку.
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10.07.2025 00:12 Ответить
>Диктатор РФ Володимир Путін вірить у здатність російської армії прорвати фронт і зламати оборону України.

Для того, щоб зруйнувати цю віру, нам треба терміново почати роботи зі створення ядерної та хімічної зброї. Ці види зброї масового знищення будуть гарантувати те, що у випадку прориву фронту та ризику захоплення всієї України, як останній акт ми знищимо європейську частину рашки.

Більше того, ця зброя буде гарантувати нам те, що русня не використає їх ядерну, хімічну та біологічну зброю.
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09.07.2025 23:31 Ответить
Нам треба почати.... Та ти шо прям ось так зараз взяти і почати, ню-ню, тож бери і починай, власним прикладом, слабо🤔🧐😁 30 років розсирали все, що могли, а тут... хоба і вдруге откуда ні возьмісь отак взяли і почали, прям як іван-дурак із-за порєбріка, в того все по щучьєму вєлєнію робилося, може у вас і бонба ядрьона з'явиться раптово, а що нам вартує, це ж простіше ніж на роялі хєром зіграти, ась, лошара 😝😝😝😝😝😝😜🤪🤕🤡
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09.07.2025 23:41 Ответить
Читайте, це цілком реально: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
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09.07.2025 23:53 Ответить
То всесвітньо відомий фізик-ядерщик. Судячи по його опусах, мешкає поряд з Наполеоном та іншими видатними особистостями **********...
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10.07.2025 00:14 Ответить
ага, в шостій палаті він мешкає. ))
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10.07.2025 00:15 Ответить
я не фізик-ядерщик, лише пропагую створення ядерної та хімічної зброї, у вас є аргументи проти моїх тез?
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10.07.2025 00:23 Ответить
лікуйся, телепню кацапський.
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10.07.2025 00:14 Ответить
Путінська армія буде знищена, а за нею в пекло піде і диктатор ***** разом зі своєю свитою!
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09.07.2025 23:35 Ответить
Буде-буде... Ти, головне сам вір в ту мантру яку і видаєш🤔🧐😁 А ще буде тобі і палка, і свисток,- будеш командувати😝😝😝😜🤪 Чи може ти все це з окопа вєщаєш, аніка-воїн🤕🤡
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09.07.2025 23:45 Ответить
Не буде ніякого "прориву",це вже давно зрозуміло,ботоксного ху#ла придворні підлабузники просто дурять як останню хвойду, вже всі забули мабуть про "50 000 окружонних солдат ВСУ" про які ху#ло Трампу кукарікало й яких руда мавпа збиралася "рятувати"?
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09.07.2025 23:53 Ответить
Стосовно санкцій Трамп дає собі звіт в тому, що його вплив на санкції проти касапів - мізерний, через невеликий об'єм торгівлі США з ***********. А примусити Європу скасувати санкції Трамп не може., оскільки навіть такі фріки, як Орбан та Фіцо дають свої звіт в тому, що *****, завоювавши Україну, полізе війною на країни НАТО. Вони, щоправда, до цього вторгнення ***** розраховують набити кишені та сховатися за океаном... але публічно в цьому не признаються.
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10.07.2025 00:07 Ответить
А шо *** если нет?!?!😆😂🥳🤡🤗😆
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10.07.2025 00:07 Ответить
Путлер знає тільки одне, поки йде війна, він при владі.
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10.07.2025 00:11 Ответить
 
 