Трамп резко изменил тон в отношении Путина, его терпение иссякает, - СМИ
Президент США Дональд Трамп публично разочаровался в российском диктаторе и назвал слова Путина "бессмысленными".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет USA Today.
После того, как российский агрессор усилил авиационные и ракетные удары по украинским городам и, по словам Трампа, фактически проигнорировал его мирные инициативы, тон американского президента резко изменился.
"Путин бросает нам много дерьма, если хотите знать правду", - сказал Трамп журналистам 9 июля. - "Он все время очень добр к нам, но это оказывается бессмысленным".
Еще в прошлом месяце Трамп публично называл Путина "очень добрым" и выражал убеждение, что тот "хочет мира". Теперь же он намекает, что его первоначальные попытки договориться с Кремлем были тщетными.
События последних недель - включая рекордное количество атак дронов и ракет по мирным кварталам - заставили даже Трампа признать провал предыдущей стратегии умиротворения.
"Трамп теперь понял, что проблема в Путине", - подытожил изменение в отношении президента бывший посол США в Украине Билл Тейлор.
Напомним, в понедельник, 14 июля, президент США Дональд Трамп должен объявить новое "большое заявление" по России. Издание Axios предполагает, что Трамп в понедельник объявит о новом плане поставок оружия Украине, и этот план будет включать не только зенитные комплексы, но и наступательные вооружения.
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p.s петриотов,как небыло, так и нет.
За санкции молчу
доня диктатор по натурі, тому все вирішуватиме він...
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