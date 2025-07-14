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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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Трамп резко изменил тон в отношении Путина, его терпение иссякает, - СМИ

Трамп изменил риторику в отношении Путина

Президент США Дональд Трамп публично разочаровался в российском диктаторе и назвал слова Путина "бессмысленными".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет USA Today.

После того, как российский агрессор усилил авиационные и ракетные удары по украинским городам и, по словам Трампа, фактически проигнорировал его мирные инициативы, тон американского президента резко изменился.

"Путин бросает нам много дерьма, если хотите знать правду", - сказал Трамп журналистам 9 июля. - "Он все время очень добр к нам, но это оказывается бессмысленным".

Еще в прошлом месяце Трамп публично называл Путина "очень добрым" и выражал убеждение, что тот "хочет мира". Теперь же он намекает, что его первоначальные попытки договориться с Кремлем были тщетными.

События последних недель - включая рекордное количество атак дронов и ракет по мирным кварталам - заставили даже Трампа признать провал предыдущей стратегии умиротворения.

"Трамп теперь понял, что проблема в Путине", - подытожил изменение в отношении президента бывший посол США в Украине Билл Тейлор.

Напомним, в понедельник, 14 июля, президент США Дональд Трамп должен объявить новое "большое заявление" по России. Издание Axios предполагает, что Трамп в понедельник объявит о новом плане поставок оружия Украине, и этот план будет включать не только зенитные комплексы, но и наступательные вооружения.

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Автор: 

путин владимир (31706) Трамп Дональд (5954)


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Топ комментарии
+14
Як би та "велика заява" трампона не виявилася черговим великим пердь в калюжу.
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14.07.2025 08:20 Ответить
+5
"дєдушкє" 79 рочків - гольф, кефір сортір... і попіздєть про власне "вялічіє".
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14.07.2025 08:33 Ответить
+3
Та ну нах.. Завтра опять будет в жопу его целовать.
p.s петриотов,как небыло, так и нет.
За санкции молчу
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14.07.2025 08:28 Ответить
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Як би та "велика заява" трампона не виявилася черговим великим пердь в калюжу.
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14.07.2025 08:20 Ответить
Але виявиться. За цей час Трампа вже вивчили в Україні.
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14.07.2025 08:24 Ответить
"Публічно розчарувався…" - в тому щось є!
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14.07.2025 08:22 Ответить
Закипає?
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14.07.2025 08:23 Ответить
Трампон, це путлер в дзеркалі. Тільки і вміє, що погрожувати та обіцяти. Наразі, нічого, ніде, ніяк.
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14.07.2025 08:24 Ответить
трамп про зброю для України:

https://streamable.com/5kcg8y
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14.07.2025 08:25 Ответить
Може у Трампа клімакс?
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14.07.2025 08:27 Ответить
В його Меланії почалась менопауза
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14.07.2025 08:30 Ответить
"дєдушкє" 79 рочків - гольф, кефір сортір... і попіздєть про власне "вялічіє".
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14.07.2025 08:33 Ответить
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14.07.2025 08:27 Ответить
Та ну нах.. Завтра опять будет в жопу его целовать.
p.s петриотов,как небыло, так и нет.
За санкции молчу
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14.07.2025 08:28 Ответить
щє жодні ЗМІ нічого за доню не вирішували - вони його дратують.
доня диктатор по натурі, тому все вирішуватиме він...
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14.07.2025 08:29 Ответить
трамп про путіна:

https://streamable.com/m4d36o
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14.07.2025 08:42 Ответить
дочекайтесь завтра
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14.07.2025 08:46 Ответить
він также різко змінить тон і в обратку
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14.07.2025 08:49 Ответить
Про "терпіння Трампа" настав час романи та казки писати. Це якась прям таки неземна фігня.
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14.07.2025 09:05 Ответить
Ну ще ж два тижні терпітиме?
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14.07.2025 09:19 Ответить
Зараз Путін як злякається.....
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14.07.2025 09:23 Ответить
 
 