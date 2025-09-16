УКР
Зеленський про ситуацію на фронті Російські війська готують новий наступ
1 994 28

Росія планує ще дві важкі наступальні кампанії проти України. Три попередні – провалилися, - Зеленський

зеленський

Росія готується розпочати ще дві масштабні наступальні кампанії в Україні. Для відбиття наступу необхідна додаткова підтримка від наших союзників.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

"Я радий, що всі просування РФ, всі їхні наступальні місії, а їх було вже три, провалилися, й попереду вони ще планують дві важкі наступальні кампанії. Три останні їхні місії провалилися", - заявив глава держави та наголосив, що це дуже важливий сигнал.

Зеленський нагадав, що під час зустрічей у Європі та у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом і його командою він наголошував, що Росії не вдасться захопити східні регіони України, а заяви про можливу окупацію Сум є брехнею й маніпуляціями.

"Все це ми зможемо показати й довести. І саме так ми й спрацювали. Три кампанії росіяни програли", - зазначив він.

За словами президента, причиною цього стали значні втрати російської армії у живій силі та техніці.

"Зараз нашим воїнам потрібно триматися. Їх потрібно підтримувати передусім зброєю та фінансами від наших партнерів. Фінанси всі йдуть на українське виробництво дронів і РЕБ. Саме цим потрібно зараз підтримувати українського воїна. Тоді ми витримаємо ще дві маніпулятивні наступальні операції РФ", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна підтримала прагнення Дональда Трампа досягти домовленостей про припинення вогню під час його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Зеленський Володимир (25483) наступ (247) війна в Україні (6186)
+11
та що б ти заживо згнив, Оманська Гнида
16.09.2025 22:29 Відповісти
16.09.2025 22:29 Відповісти
+11
А ти що плануєш, крім психічної атаки своїми потужними відосиками?
16.09.2025 22:31 Відповісти
16.09.2025 22:31 Відповісти
+5
Фінанси всі йдуть на українське виробництво дронів і РЕБ

От саме це зараз розслідує Данія. Як, куди, скільки і, що реального на ці гроші вироблено.

Привіт рожевим фламінго.
16.09.2025 22:32 Відповісти
16.09.2025 22:32 Відповісти
та що б ти заживо згнив, Оманська Гнида
16.09.2025 22:29 Відповісти
16.09.2025 22:29 Відповісти
з владою мародерів і брехунів не переможемо, нажаль
16.09.2025 22:55 Відповісти
16.09.2025 22:55 Відповісти
А ти що плануєш, крім психічної атаки своїми потужними відосиками?
16.09.2025 22:31 Відповісти
16.09.2025 22:31 Відповісти
Ні, він ще буде зупиняти рашистів бігаючи і ********** мирною угодою трампа
16.09.2025 22:49 Відповісти
16.09.2025 22:49 Відповісти
Раша - брехуха та вбивця
16.09.2025 22:31 Відповісти
16.09.2025 22:31 Відповісти
рашка як спереду, так і ззаду - жо...па

.
16.09.2025 22:34 Відповісти
16.09.2025 22:34 Відповісти
ФСБ на верхні фото Трампа спіймало - він вірить у рашу
16.09.2025 22:36 Відповісти
16.09.2025 22:36 Відповісти
і для цього ти відпустив за кордон найбільш боєздатний мобілізаційний ресурс 18-24 роки ?

українці, кого МИ обрали в 2019 р. ?

.
16.09.2025 22:31 Відповісти
16.09.2025 22:31 Відповісти
16.09.2025 22:32 Відповісти
16.09.2025 22:32 Відповісти
Фінанси всі йдуть на українське виробництво дронів і РЕБ

От саме це зараз розслідує Данія. Як, куди, скільки і, що реального на ці гроші вироблено.

Привіт рожевим фламінго.
16.09.2025 22:32 Відповісти
16.09.2025 22:32 Відповісти
Та не бреши вони до шашликів готуются, як ти в 2022 році, щоб тобі за це повилазило і на цьому світі і у Пеклі.
16.09.2025 22:37 Відповісти
16.09.2025 22:37 Відповісти
Зброя потрібна а не розкамарування кожен день
показати весь коментар
16.09.2025 22:38 Відповісти
Анекдот про Вовочку старый,старый: Вовочка пришел домой обкуренный очень сильно.Мать налила ему борща тарелку. Он сидит перед тарелкой (его прет конкретно ), он ложкой борщ ковыряет, ковыряет (уделаный).. Мать ему говорит : Воовочка, ты почему не кушаешь? А Вовочка вдруг дернулся , и кричит : - Кто накурился ? Я накурился ???
16.09.2025 22:40 Відповісти
16.09.2025 22:40 Відповісти
Зараз я тобі , москалю, анекдот розкажу
👉

Літня пора. Полонина. Природа. Пасеться отара овечок. На сонечку в

травичці лежить вуйко і палить люльку. В низу тече гарна річечка,

співають птахи, аж раптом вуйко чує крик: Памаагіітєє!!! Спасіітєє!

Таанууу!!

Вуйко спокійно робить далі свою справу. Крик повторюється

неодноразово, та реакція чоловіка та сама! Через декілька хвилин крик

зникає, на поверхні річки розходяться кола і зникають розбиваючись об

береги. Вуйко неспішно сідає, вибиває об чобіт залишки тютюну з

люльки і поглянувши на річку зтиха каже: Ех, дурну, дурню! Краще

б тебе плавати навчили, ніж твоєї псячої мови...
16.09.2025 22:45 Відповісти
16.09.2025 22:45 Відповісти
16.09.2025 22:41 Відповісти
16.09.2025 22:41 Відповісти
Просто пересказую на той мові , якою мені цей анекдот розповів один приятель - дагестанец по національності, (точніше - аварец) .
16.09.2025 22:52 Відповісти
16.09.2025 22:52 Відповісти
А дагестанські аварці ( мають частково гени семитів ) та аварский каганат в паноніі - це один народ ?
16.09.2025 22:58 Відповісти
16.09.2025 22:58 Відповісти
Як десь побачишь тих аварців -у них і запитаєш.
16.09.2025 23:02 Відповісти
16.09.2025 23:02 Відповісти
Де твої фламінго, довгі нептуни і грім 2? Чому не працюють? Чому вся Сосія не горить? Рашистів а особливо її ыліту влаштовує війна поки вона десь далеко. Якби хочам з десяток ракет прилетів по Рубльовці і Барвіхі або по моцкві то на Сосії були б зовсім інші настрої і їм було б не до України
16.09.2025 22:46 Відповісти
16.09.2025 22:46 Відповісти
та вспокійся, ніхто ні по якій рубльовці бити не буде, в ЗСУ інші пріорітети.
16.09.2025 22:59 Відповісти
16.09.2025 22:59 Відповісти
Ага, я бачу що великим пріоритетом зараз стати навколішки і заглянути в зад ***** щоб побачити там мирний план
16.09.2025 23:10 Відповісти
16.09.2025 23:10 Відповісти
Це просто звичайний популіст і піарник , він не може навіть на один відсоток допетрати в технічну освіту, тільки засира людям мізки своею дешевою виставою.
16.09.2025 22:50 Відповісти
16.09.2025 22:50 Відповісти
Хтось з його оточення донесе цьому потужному, що його відосики чинять зворотній ефект на публіку? Чи оточенню все до сраки? Втім його вже ніхто не слухає...
16.09.2025 22:56 Відповісти
16.09.2025 22:56 Відповісти
Вже й коменти закрили сверху
16.09.2025 22:57 Відповісти
16.09.2025 22:57 Відповісти


Рік назад. Коли росія масштабувала виробницвто дронів, хриплий провів потужний саміт миру.

потім було багато ще іншої ху..ні.. формули перемоги, курська авантюра, кривляння в білому дому, міністерство єдності, боротьба з НАБУ, розкрадання західних грошей , виділених на дрони... і от тепер результат всієї цієї ху..вої потужності
16.09.2025 23:03 Відповісти
16.09.2025 23:03 Відповісти
Ванга з Кривого Рогу😄😆😂
Які часи, такі і Ванги.
16.09.2025 23:03 Відповісти
16.09.2025 23:03 Відповісти
Вони вже в Дніпрі закріплюються, а цей продовжує всех годувати "все добре, ми перемвнаемо".
16.09.2025 23:06 Відповісти
16.09.2025 23:06 Відповісти
 
 