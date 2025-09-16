Росія планує ще дві важкі наступальні кампанії проти України. Три попередні – провалилися, - Зеленський

Росія готується розпочати ще дві масштабні наступальні кампанії в Україні. Для відбиття наступу необхідна додаткова підтримка від наших союзників.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

"Я радий, що всі просування РФ, всі їхні наступальні місії, а їх було вже три, провалилися, й попереду вони ще планують дві важкі наступальні кампанії. Три останні їхні місії провалилися", - заявив глава держави та наголосив, що це дуже важливий сигнал.

Зеленський нагадав, що під час зустрічей у Європі та у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом і його командою він наголошував, що Росії не вдасться захопити східні регіони України, а заяви про можливу окупацію Сум є брехнею й маніпуляціями.

"Все це ми зможемо показати й довести. І саме так ми й спрацювали. Три кампанії росіяни програли", - зазначив він.

За словами президента, причиною цього стали значні втрати російської армії у живій силі та техніці.

"Зараз нашим воїнам потрібно триматися. Їх потрібно підтримувати передусім зброєю та фінансами від наших партнерів. Фінанси всі йдуть на українське виробництво дронів і РЕБ. Саме цим потрібно зараз підтримувати українського воїна. Тоді ми витримаємо ще дві маніпулятивні наступальні операції РФ", - наголосив Зеленський.

Він додав, що Україна підтримала прагнення Дональда Трампа досягти домовленостей про припинення вогню під час його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

