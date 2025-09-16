Росія планує ще дві важкі наступальні кампанії проти України. Три попередні – провалилися, - Зеленський
Росія готується розпочати ще дві масштабні наступальні кампанії в Україні. Для відбиття наступу необхідна додаткова підтримка від наших союзників.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
"Я радий, що всі просування РФ, всі їхні наступальні місії, а їх було вже три, провалилися, й попереду вони ще планують дві важкі наступальні кампанії. Три останні їхні місії провалилися", - заявив глава держави та наголосив, що це дуже важливий сигнал.
Зеленський нагадав, що під час зустрічей у Європі та у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом і його командою він наголошував, що Росії не вдасться захопити східні регіони України, а заяви про можливу окупацію Сум є брехнею й маніпуляціями.
"Все це ми зможемо показати й довести. І саме так ми й спрацювали. Три кампанії росіяни програли", - зазначив він.
За словами президента, причиною цього стали значні втрати російської армії у живій силі та техніці.
"Зараз нашим воїнам потрібно триматися. Їх потрібно підтримувати передусім зброєю та фінансами від наших партнерів. Фінанси всі йдуть на українське виробництво дронів і РЕБ. Саме цим потрібно зараз підтримувати українського воїна. Тоді ми витримаємо ще дві маніпулятивні наступальні операції РФ", - наголосив Зеленський.
Він додав, що Україна підтримала прагнення Дональда Трампа досягти домовленостей про припинення вогню під час його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.
українці, кого МИ обрали в 2019 р. ?
От саме це зараз розслідує Данія. Як, куди, скільки і, що реального на ці гроші вироблено.
Привіт рожевим фламінго.
Літня пора. Полонина. Природа. Пасеться отара овечок. На сонечку в
травичці лежить вуйко і палить люльку. В низу тече гарна річечка,
співають птахи, аж раптом вуйко чує крик: Памаагіітєє!!! Спасіітєє!
Таанууу!!
Вуйко спокійно робить далі свою справу. Крик повторюється
неодноразово, та реакція чоловіка та сама! Через декілька хвилин крик
зникає, на поверхні річки розходяться кола і зникають розбиваючись об
береги. Вуйко неспішно сідає, вибиває об чобіт залишки тютюну з
люльки і поглянувши на річку зтиха каже: Ех, дурну, дурню! Краще
б тебе плавати навчили, ніж твоєї псячої мови...
Рік назад. Коли росія масштабувала виробницвто дронів, хриплий провів потужний саміт миру.
потім було багато ще іншої ху..ні.. формули перемоги, курська авантюра, кривляння в білому дому, міністерство єдності, боротьба з НАБУ, розкрадання західних грошей , виділених на дрони... і от тепер результат всієї цієї ху..вої потужності
Які часи, такі і Ванги.