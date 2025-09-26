УКР
666 13

Україна створює новий рід військ у Повітряних силах - безпілотні системи ППО, - Сирський

Індустрія дронів

У ЗСУ з’явиться новий рід військ у ЗСУ для захисту інфраструктури

В Україні планують створити новий рід військ у Повітряних силах – безпілотні системи протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на LIGA.net, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, процес уже триває. Йдеться про дрони-перехоплювачі вітчизняного та іноземного виробництва, які знищують російські "шахеди" з ефективністю понад 70%.

"Створюються та нарощуються підрозділи, оснащені цими дронами-перехоплювачами, а також командування, яке буде спеціалізуватися саме на таких системах", – зазначив Сирський.

Він додав, що на фронті дрони-перехоплювачі вже застосовують, а Сили оборони одночасно збільшують кількість радіолокаційних станцій, нарощують чисельність та готують персонал.

"Цей процес у розпалі", – підкреслив головком.

Нагадаємо, заступник голови ОП Павло Паліса раніше повідомив,  що в України вже є дрони-перехоплювачі, які здатні збивати ворожі "Шахеди" на реактивних двигунах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Весняно-літню наступальну кампанію РФ фактично зірвано, - Сирський

Автор: 

ППО (3583) Сирський Олександр (750) дрони (5716) Повітряні сили (3040)
+6
Тьху *****
показати весь коментар
26.09.2025 12:38 Відповісти
+5
сказали би прямо - нема вже куди бригадних генералів дівати
показати весь коментар
26.09.2025 12:38 Відповісти
+2
"Україна створює новий рід військ у Повітярних силах" - а в ОПі дЄрмака зявиться ще один зам по контролю за цим родом ....
показати весь коментар
26.09.2025 12:48 Відповісти
З 2022 року зазначена система на рівні держави починає ліпиться, НАРЕШТІ!! Міндіча і аброхамію, не забубули б, всунути на потоки… А то ж без копієчки залишуться з прокладками, а у них щомісячні…
показати весь коментар
26.09.2025 12:45 Відповісти
Створення окремих сил безпілотних систем показало себе норм. Якщо тут теж поставлять на керування нормальних командирів, то це має бути гарна новина.
показати весь коментар
26.09.2025 12:52 Відповісти
З.І, тож не треба одразу хейтити.
показати весь коментар
26.09.2025 12:53 Відповісти
Це правильно. Влни мають вигнати всі дрони рашистів з неба над Україною!
показати весь коментар
26.09.2025 12:58 Відповісти
дрони киш киш геть геть )))
показати весь коментар
26.09.2025 13:04 Відповісти
Головне щоб був гарний результат. Подивимось...
показати весь коментар
26.09.2025 13:02 Відповісти
час створювати коСмічні війська
показати весь коментар
26.09.2025 13:03 Відповісти
не совсем правильно написано... это вид (а не род) войск в составе Воздушных сил
показати весь коментар
26.09.2025 13:05 Відповісти
Знов патужність вилазе
показати весь коментар
26.09.2025 13:05 Відповісти
А вид нових військ по списанню яєць на мільярди не створили? А чому б не назвати Асфальтними військами, які сьогодні продовжують "велике будівництво" і будуть нові дороги за бюджет країни?
показати весь коментар
26.09.2025 13:36 Відповісти
 
 