Україна створює новий рід військ у Повітряних силах - безпілотні системи ППО, - Сирський

В Україні планують створити новий рід військ у Повітряних силах – безпілотні системи протиповітряної оборони.

про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, процес уже триває. Йдеться про дрони-перехоплювачі вітчизняного та іноземного виробництва, які знищують російські "шахеди" з ефективністю понад 70%.

"Створюються та нарощуються підрозділи, оснащені цими дронами-перехоплювачами, а також командування, яке буде спеціалізуватися саме на таких системах", – зазначив Сирський.

Він додав, що на фронті дрони-перехоплювачі вже застосовують, а Сили оборони одночасно збільшують кількість радіолокаційних станцій, нарощують чисельність та готують персонал.

"Цей процес у розпалі", – підкреслив головком.

Нагадаємо, заступник голови ОП Павло Паліса раніше повідомив, що в України вже є дрони-перехоплювачі, які здатні збивати ворожі "Шахеди" на реактивних двигунах.

