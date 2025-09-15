Україна має дрони-перехоплювачі, які здатні збивати російські реактивні "Шахеди", - Паліса
В України вже є дрони-перехоплювачі, які здатні збивати ворожі "Шахеди" на реактивних двигунах.
Про це заступник голови ОП Павло Паліса заявив у коментарі журналістам на конференції YES-2025, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Сили оборони України намагаються вибудувати оптимальну систему захисту неба, яка дозволить ефективно справлятися з масованими атаками РФ.
Заступник керівника ОП пояснив, що на ефективність ураження ворожих БпЛА впливають багато факторів, зокрема модель дрона-перехоплювача, навченість пілотів, погода тощо.
Крім того, за словами Паліси, Україна готова поділитися з Польщею своїм досвідом та навичками у питанні збиття російських БпЛА. Київ готовий зробити це у будь-який час, коли буде готова Варшава.
"Ми готові допомогти, поділитися нашим досвідом, нашими навичками, підказати їм, як захищати своє небо. Сильніші партнери, і ми сильніші", - додав він.
Ну хіба не ганьба?!
Коли пуски були на десятки, то це мало б сенс, а зараз мова вже про сотні і тисячі, то зенітні дрони можуть бути допоміжним засобом для прикриття можливіих одиночних проривів через основну лінію захисту.
Принаймі саме це відбувається на Херсоньщині, Сумщині, Чернігівщині, Запоріжжі...
А скільки цими перехоплювачами сбито дронів напідступах к Києвській області чи хочаб бфля Києва? Як при такі ефективності дрони дрлетіли навіть кабміну??