Україна має дрони-перехоплювачі, які здатні збивати російські реактивні "Шахеди", - Паліса

В України вже є дрони-перехоплювачі, які здатні збивати ворожі "Шахеди" на реактивних двигунах.

Про це заступник голови ОП Павло Паліса заявив у коментарі журналістам на конференції YES-2025, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Сили оборони України намагаються вибудувати оптимальну систему захисту неба, яка дозволить ефективно справлятися з масованими атаками РФ.

Заступник керівника ОП пояснив, що на ефективність ураження ворожих БпЛА впливають багато факторів, зокрема модель дрона-перехоплювача, навченість пілотів, погода тощо.

Крім того, за словами Паліси, Україна готова поділитися з Польщею своїм досвідом та навичками у питанні збиття російських БпЛА. Київ готовий зробити це у будь-який час, коли буде готова Варшава.

"Ми готові допомогти, поділитися нашим досвідом, нашими навичками, підказати їм, як захищати своє небо. Сильніші партнери, і ми сильніші", - додав він.

