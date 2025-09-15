УКР
Україна має дрони-перехоплювачі, які здатні збивати російські реактивні "Шахеди", - Паліса

Паліса: Україна має дрони-перехоплювачі реактивних шахедів

В України вже є дрони-перехоплювачі, які здатні збивати ворожі "Шахеди" на реактивних двигунах. 

Про це заступник голови ОП Павло Паліса заявив у коментарі журналістам на конференції YES-2025, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Сили оборони України намагаються вибудувати оптимальну систему захисту неба, яка дозволить ефективно справлятися з масованими атаками РФ.

Заступник керівника ОП пояснив, що на ефективність ураження ворожих БпЛА впливають багато факторів, зокрема модель дрона-перехоплювача, навченість пілотів, погода тощо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екіпаж дронів-перехоплювачів розповів, як нищить російські безпілотники: "Ми зберегли важливі об’єкти". ФОТО

Крім того, за словами Паліси, Україна готова поділитися з Польщею своїм досвідом та навичками у питанні збиття російських БпЛА. Київ готовий зробити це у будь-який час, коли буде готова Варшава. 

"Ми готові допомогти, поділитися нашим досвідом, нашими навичками, підказати їм, як захищати своє небо. Сильніші партнери, і ми сильніші", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни змінюють конструкцію ударних дронів кожні два-три місяці. Ми змушені реагувати, - Зеленський

дрони (5544) Шахед (1506) Паліса Павло (38)
+13
Піар. Не факт, що вони є, не факт, що достатньо, не факт, що ефективно.
15.09.2025 15:56 Відповісти
+11
схоже що паліса, арахамія і міндіч найвидатніші спеціалісти по дронобудуванню в світі
15.09.2025 15:55 Відповісти
+9
Навіщо про це заявляти?
15.09.2025 15:49 Відповісти
Навіщо про це заявляти?
15.09.2025 15:49 Відповісти
Піар. Не факт, що вони є, не факт, що достатньо, не факт, що ефективно.
15.09.2025 15:56 Відповісти
Це влада шоу піарників, без нього ломка буде
15.09.2025 16:14 Відповісти
то де ж ефективність від застосування цих дронів- перехоплювачів? скільки чекати ще? за словами президента вже мало б бути помітно
15.09.2025 15:54 Відповісти
Є - але зараз грає роль кількість як Фламінго
15.09.2025 15:55 Відповісти
А що з кількістю? Недостатня? Чи може цю гігантську крилату ракету, яку 100% видно на всіх радарах тупо збиває ппо ще далеко на підльоті? Гроші розпиляють. І тихенько забудуть по цю чергову вундервафлю, як забули про півтора десяткі вундервафель, розпіарених зєльоним балабалом.
15.09.2025 16:04 Відповісти
схоже що паліса, арахамія і міндіч найвидатніші спеціалісти по дронобудуванню в світі
15.09.2025 15:55 Відповісти
Безсумнівно. Головне щоб у директорів дронобудівних компаній не було профільної освіти, будь якого досвіду в цій галузі, а ціни були втричі вищі, ніж в конкурентів. І 30-70% всього бюджету України на дрони їм гарантовано. Зєльоний лідор підтвердить.
15.09.2025 15:59 Відповісти
ага , 1600
15.09.2025 16:05 Відповісти
Судячи з ефективності збиття дронів, схоже, що вони існують точно так само, як фламінго та інші вундерваффе.
15.09.2025 16:05 Відповісти
Бойовий комбриг Паліса погодився піти на підтанцьовки до єрмака.
Ну хіба не ганьба?!
15.09.2025 16:06 Відповісти
Тим не менш, зенітну артилерію вони не замінять. Кулю чи снаряд вони не обженуть.
Коли пуски були на десятки, то це мало б сенс, а зараз мова вже про сотні і тисячі, то зенітні дрони можуть бути допоміжним засобом для прикриття можливіих одиночних проривів через основну лінію захисту.
15.09.2025 16:08 Відповісти
Наш Лідор має касмічєскій лазир, атакующій спутнік претули і рокети Фламіндічь. Аве Санич!
15.09.2025 16:08 Відповісти
Чудово, ви ще креслення, а краще зразок передайте москалям
15.09.2025 16:11 Відповісти
А ви ще сумніваєтесь, що не передали?
15.09.2025 16:19 Відповісти
Навіщо ви про це говорите в публічному просторі?
15.09.2025 16:13 Відповісти
Ще один горе-спеціаліст із "хоз зводу" розповідапро речі де він НУЛЬ .А іще піар навперегонки з "офісу" --кто перший прокукурікує За таке базікання мінімум язичок відрізати
15.09.2025 16:36 Відповісти
Летит шахед, по ньому йде стрелкотня і це все. Результат - не дуже. Де ті дрони перехоплювачі, хто їх бачів - невідомо. Тому пусті балачки про різні речі, які масовано не використовуються - це не більше ніж піар.
15.09.2025 16:40 Відповісти
піари у владі
15.09.2025 17:41 Відповісти
Дивно. А де вони є? Немає наочних прикладів в прикордонні. Жодних! Годинами і вже навісь ЦІЛОДОБОВО кружляють і реактивні і не реактивні і ніхто їх не збиває, бо.то низько і їх не видно, то високо і нічим дістати, то реактивні і хз як їх сбити.
Принаймі саме це відбувається на Херсоньщині, Сумщині, Чернігівщині, Запоріжжі...
А скільки цими перехоплювачами сбито дронів напідступах к Києвській області чи хочаб бфля Києва? Як при такі ефективності дрони дрлетіли навіть кабміну??
15.09.2025 18:00 Відповісти
 
 