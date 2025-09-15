Екіпаж дронів-перехоплювачів розповів, як нищить російські безпілотники: "Ми зберегли важливі об’єкти". ФОТО

Екіпаж безпілотного авіаційного комплексу Шепетівської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Захід" знищив вісім ворожих безпілотників під час останніх бойових чергувань. Про це повідомив пілот екіпажу Олександр, який разом із штурманом, сапером та техніком здійснює бойове забезпечення комплексу.

Про деталі бойової роботи повідомили у Повітряному командуванні "Захід", інформує Цензор.НЕТ.

"Найсильніші емоції були після першого збитого дрона. Але й кожна наступна уражена ціль неймовірно підіймала настрій. Для нас це означало одразу кілька речей: по-перше, ми справді вміємо воювати і перемагати; по-друге, ми зберегли важливі об’єкти й, можливо, врятували людські життя", - розповідає пілот Олександр.

Екіпаж Олександра озброєний комплексом дронів-перехоплювачів українського виробництва. "Наші дрони швидкі, маневрені й досить стійкі до ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Якщо коротко — це гарна зброя. Воювати такою - одне задоволення", - каже пілот.









