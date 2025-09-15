Экипаж дронов-перехватчиков рассказал, как уничтожает российские беспилотники: "Мы сохранили важные объекты". ФОТО

Экипаж беспилотного авиационного комплекса Шепетовской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Запад" уничтожил восемь вражеских беспилотников во время последних боевых дежурств. Об этом сообщил пилот экипажа Александр, который вместе со штурманом, сапером и техником осуществляет боевое обеспечение комплекса.

О деталях боевой работы сообщили в Воздушном командовании "Запад", информирует Цензор.НЕТ.

"Самые сильные эмоции были после первого сбитого дрона. Но и каждая следующая пораженная цель невероятно поднимала настроение. Для нас это означало сразу несколько вещей: во-первых, мы действительно умеем воевать и побеждать; во-вторых, мы сохранили важные объекты и, возможно, спасли человеческие жизни", - рассказывает пилот Александр.

Экипаж Александра вооружен комплексом дронов-перехватчиков украинского производства. "Наши дроны быстрые, маневренные и достаточно устойчивы к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы. Если коротко - это хорошее оружие. Воевать таким - одно удовольствие", - говорит пилот.









