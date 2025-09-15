Россияне целенаправленно ударили по спасателям на Черниговщине: ранены 4 пожарных. ФОТОрепортаж

Россияне целенаправленно ударили по спасателям, которые ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, вспыхнувший в результате атаки беспилотников в Нежинском районе на Черниговщине.

Травмированы четверо пожарных, - их госпитализировали в больницу, информирует Цензор.НЕТ. Под ударом оккупантов на Нежинщине - объекты критической инфраструктуры. А также - бизнес.

Всего за минувшие сутки враг 42 раза обстрелял Черниговскую область. Под ударом противника - 20 населенных пунктов. В Новгород-Северском районе из-за обстрелов загорелись хозяйственные постройки. Также ранен 59-летний житель одного из сел Нежинщины. Его госпитализировали в Черниговскую областную больницу, поврежден жилой дом. В нескольких районах в результате российских ударов загорелась сухая трава. В общей сложности - почти 10 гектаров, - однако пожары ликвидировали.















