Росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках на Чернігівщині: поранені 4 вогнеборці. ФОТОрепортаж

Росіяни цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували пожежу на об’єкті критичної інфраструктури, що спалахнула внаслідок атаки безпілотників у Ніжинському районі на Чернігівщині.

Травмовані чотири вогнеборці, - їх госпіталізували до лікарні, інформує Цензор.НЕТ. Під ударом окупантів на Ніжинщині - обʼєкти критичної інфраструктури. А також - бізнес.

Усього за минулу добу ворог 42 рази обстріляв Чернігівщину. Під ударом противника - 20 населених пунктів. У Новгород-Сіверському районі через обстріли зайнялися господарчі будівлі. Також поранений 59-річний мешканець одного із сіл Ніжинщини. Його госпіталізували до Чернігівської обласної лікарні, пошкоджений житловий будинок. У декількох районах внаслідок російських ударів зайнялася суха трава. Сукупно - майже 10 гектарів, - проте пожежі ліквідували.















Читайте: Уламки російського шахеда впали в центрі Ніжина