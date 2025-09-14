УКР
Новини Атака дронів на Чернігівщину
Уламки російського шахеда впали в центрі Ніжина

зенітна ракета за мить до влучання у Шахед

Ніжинський район перебував під атакою БПЛА.

Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола, інформує Цензор.НЕТ.

Уламки збитого шахеда впали в центрі міста.

"Не ігноруйте сирену повітряної тривоги.  Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги", - закликав Кодола.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ ударили по об’єкту критичної інфраструктури на Чернігівщині: частина Ніжинського району без світла (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Ніжин (69) Шахед (1502) Чернігівська область (1033) Ніжинський район (15)
Топ коментарі
+3
нє!
особсто тебе, що хворіє на ботоксне блінориле нас, це не стосується!
це, для українців!
для українців, що не збираються капітулювати!
показати весь коментар
14.09.2025 15:02 Відповісти
+2
Це дуже важлива інформація для нас
показати весь коментар
14.09.2025 14:57 Відповісти
+1
знаєте, чим красна україна?
саме маленькими містечками!
обожнюю:
гостомель, боярка, ніжин, фастів, васильков, шепетівка......
до речі,
я пристаркуватий красень, столічний жиган.
показати весь коментар
14.09.2025 14:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ти вважаєш, що українцям дуже цікаво, що ти "столічний жиган"? До речі, спочатку жиганами називали політичних в'язнів. А потім жиганами називали злодіїв рецидивістів. Ти до якої категорії належиш?
показати весь коментар
14.09.2025 15:10 Відповісти
*****, ти освічений.
я, все в одному!
а, головне, що я киянин з родинним склепом на лук'янівці!
так зрозуміло!
знаток, ***.......
показати весь коментар
14.09.2025 15:32 Відповісти
Ну ти прям як клоун, все в одному. І артист, і блазень, і фокусник... Прям уособлення 95-го кварталу.)
показати весь коментар
14.09.2025 15:42 Відповісти
нєеє.
зараз, звісно, я красень, але, такий собі: більше в аптеці, ніж на діско.
а, от раніше....
я, тобі скажу відверто: дівки були у захваті!
показати весь коментар
14.09.2025 15:47 Відповісти
Кацапських друганів вивозив? Напевно,це вони й дали тобі поганяло "красень". А потім разом з татаровим геноцидив чеченців у Києві 😂 І тепер ти возомнів собі, що я розказуватиму самозакоханому придуркуватому егоїсту про своїх родичів і їхні підрозділи. Красень-придурасень🤡
показати весь коментар
14.09.2025 15:51 Відповісти
 
 