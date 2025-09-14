Уламки російського шахеда впали в центрі Ніжина
Ніжинський район перебував під атакою БПЛА.
Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола, інформує Цензор.НЕТ.
Уламки збитого шахеда впали в центрі міста.
"Не ігноруйте сирену повітряної тривоги. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги", - закликав Кодола.
