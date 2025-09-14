Осколки российского шахеда упали в центре Нежина
Нежинский район находился под атакой БПЛА.
Об этом сообщил городской голова Нежина Александр Кодола, информирует Цензор.НЕТ.
Обломки сбитого шахеда упали в центре города.
"Не игнорируйте сирену воздушной тревоги. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", - призвал Кодола.
Топ комментарии
+4 Hrysha Hlyba
показать весь комментарий14.09.2025 15:02 Ответить Ссылка
+2 Hrysha Hlyba
показать весь комментарий14.09.2025 14:54 Ответить Ссылка
+2 Антананаріву
показать весь комментарий14.09.2025 14:57 Ответить Ссылка
саме маленькими містечками!
обожнюю:
гостомель, боярка, ніжин, фастів, васильков, шепетівка......
до речі,
я пристаркуватий красень, столічний жиган.
особсто тебе, що хворіє на ботоксне блінориле нас, це не стосується!
це, для українців!
для українців, що не збираються капітулювати!
я, все в одному!
а, головне, що я киянин з родинним склепом на лук'янівці!
так зрозуміло!
знаток, ***.......
зараз, звісно, я красень, але, такий собі: більше в аптеці, ніж на діско.
а, от раніше....
я, тобі скажу відверто: дівки були у захваті!