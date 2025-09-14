РУС
Новости Атака дронов на Черниговщину
2 054 15

Осколки российского шахеда упали в центре Нежина

зенитная ракета за мгновение до попадания в Шахед

Нежинский район находился под атакой БПЛА.

Об этом сообщил городской голова Нежина Александр Кодола, информирует Цензор.НЕТ.

Обломки сбитого шахеда упали в центре города.

"Не игнорируйте сирену воздушной тревоги. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", - призвал Кодола.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ударили по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине: часть Нежинского района без света (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

Нежин (78) Шахед (1497) Черниговская область (1256) Нежинский район (15)
Топ комментарии
+4
нє!
особсто тебе, що хворіє на ботоксне блінориле нас, це не стосується!
це, для українців!
для українців, що не збираються капітулювати!
показать весь комментарий
14.09.2025 15:02 Ответить
+2
знаєте, чим красна україна?
саме маленькими містечками!
обожнюю:
гостомель, боярка, ніжин, фастів, васильков, шепетівка......
до речі,
я пристаркуватий красень, столічний жиган.
показать весь комментарий
14.09.2025 14:54 Ответить
+2
Це дуже важлива інформація для нас
показать весь комментарий
14.09.2025 14:57 Ответить
