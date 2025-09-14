Осколки российского шахеда упали в центре Нежина

Нежинский район находился под атакой БПЛА.

Об этом сообщил городской голова Нежина Александр Кодола, информирует Цензор.НЕТ.

Обломки сбитого шахеда упали в центре города.

"Не игнорируйте сирену воздушной тревоги. Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", - призвал Кодола.

