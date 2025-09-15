РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8202 посетителя онлайн
Новости Сбивание шахедов Дроны-перехватчики
2 100 19

У Украины есть дроны-перехватчики, которые способны сбивать российские реактивные "Шахеды", - Палиса

Палиса: Украина имеет дроны-перехватчики реактивных шахидов

У Украины уже есть дроны-перехватчики, которые способны сбивать вражеские "Шахеды" на реактивных двигателях.

Об этом заместитель председателя ОП Павел Палиса заявил в комментарии журналистам на конференции YES-2025, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Силы обороны Украины пытаются выстроить оптимальную систему защиты неба, которая позволит эффективно справляться с массированными атаками РФ.

Заместитель руководителя ОП пояснил, что на эффективность поражения вражеских БпЛА влияют многие факторы, в частности модель дрона-перехватчика, обученность пилотов, погода и тому подобное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экипаж дронов-перехватчиков рассказал, как уничтожает российские беспилотники: "Мы сохранили важные объекты". ФОТО

Кроме того, по словам Палисы, Украина готова поделиться с Польшей своим опытом и навыками в вопросе сбивания российских БПЛА. Киев готов сделать это в любое время, когда будет готова Варшава.

"Мы готовы помочь, поделиться нашим опытом, нашими навыками, подсказать им, как защищать свое небо. Сильнее партнеры, и мы сильнее", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне меняют конструкцию ударных дронов каждые два-три месяца. Мы вынуждены реагировать, - Зеленский

Автор: 

дроны (4658) Шахед (1501) Палиса Павел (38)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
схоже що паліса, арахамія і міндіч найвидатніші спеціалісти по дронобудуванню в світі
показать весь комментарий
15.09.2025 15:55 Ответить
+10
Піар. Не факт, що вони є, не факт, що достатньо, не факт, що ефективно.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:56 Ответить
+8
Летит шахед, по ньому йде стрелкотня і це все. Результат - не дуже. Де ті дрони перехоплювачі, хто їх бачів - невідомо. Тому пусті балачки про різні речі, які масовано не використовуються - це не більше ніж піар.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіщо про це заявляти?
показать весь комментарий
15.09.2025 15:49 Ответить
Піар. Не факт, що вони є, не факт, що достатньо, не факт, що ефективно.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:56 Ответить
Це влада шоу піарників, без нього ломка буде
показать весь комментарий
15.09.2025 16:14 Ответить
то де ж ефективність від застосування цих дронів- перехоплювачів? скільки чекати ще? за словами президента вже мало б бути помітно
показать весь комментарий
15.09.2025 15:54 Ответить
Є - але зараз грає роль кількість як Фламінго
показать весь комментарий
15.09.2025 15:55 Ответить
А що з кількістю? Недостатня? Чи може цю гігантську крилату ракету, яку 100% видно на всіх радарах тупо збиває ппо ще далеко на підльоті? Гроші розпиляють. І тихенько забудуть по цю чергову вундервафлю, як забули про півтора десяткі вундервафель, розпіарених зєльоним балабалом.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:04 Ответить
схоже що паліса, арахамія і міндіч найвидатніші спеціалісти по дронобудуванню в світі
показать весь комментарий
15.09.2025 15:55 Ответить
Безсумнівно. Головне щоб у директорів дронобудівних компаній не було профільної освіти, будь якого досвіду в цій галузі, а ціни були втричі вищі, ніж в конкурентів. І 30-70% всього бюджету України на дрони їм гарантовано. Зєльоний лідор підтвердить.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:59 Ответить
ага , 1600
показать весь комментарий
15.09.2025 16:05 Ответить
Судячи з ефективності збиття дронів, схоже, що вони існують точно так само, як фламінго та інші вундерваффе.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:05 Ответить
Бойовий комбриг Паліса погодився піти на підтанцьовки до єрмака.
Ну хіба не ганьба?!
показать весь комментарий
15.09.2025 16:06 Ответить
Тим не менш, зенітну артилерію вони не замінять. Кулю чи снаряд вони не обженуть.
Коли пуски були на десятки, то це мало б сенс, а зараз мова вже про сотні і тисячі, то зенітні дрони можуть бути допоміжним засобом для прикриття можливіих одиночних проривів через основну лінію захисту.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:08 Ответить
Наш Лідор має касмічєскій лазир, атакующій спутнік претули і рокети Фламіндічь. Аве Санич!
показать весь комментарий
15.09.2025 16:08 Ответить
Чудово, ви ще креслення, а краще зразок передайте москалям
показать весь комментарий
15.09.2025 16:11 Ответить
А ви ще сумніваєтесь, що не передали?
показать весь комментарий
15.09.2025 16:19 Ответить
Навіщо ви про це говорите в публічному просторі?
показать весь комментарий
15.09.2025 16:13 Ответить
Ще один горе-спеціаліст із "хоз зводу" розповідапро речі де він НУЛЬ .А іще піар навперегонки з "офісу" --кто перший прокукурікує За таке базікання мінімум язичок відрізати
показать весь комментарий
15.09.2025 16:36 Ответить
Летит шахед, по ньому йде стрелкотня і це все. Результат - не дуже. Де ті дрони перехоплювачі, хто їх бачів - невідомо. Тому пусті балачки про різні речі, які масовано не використовуються - це не більше ніж піар.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:40 Ответить
піари у владі
показать весь комментарий
15.09.2025 17:41 Ответить
 
 