У Украины есть дроны-перехватчики, которые способны сбивать российские реактивные "Шахеды", - Палиса

У Украины уже есть дроны-перехватчики, которые способны сбивать вражеские "Шахеды" на реактивных двигателях.

Об этом заместитель председателя ОП Павел Палиса заявил в комментарии журналистам на конференции YES-2025, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Силы обороны Украины пытаются выстроить оптимальную систему защиты неба, которая позволит эффективно справляться с массированными атаками РФ.

Заместитель руководителя ОП пояснил, что на эффективность поражения вражеских БпЛА влияют многие факторы, в частности модель дрона-перехватчика, обученность пилотов, погода и тому подобное.

Кроме того, по словам Палисы, Украина готова поделиться с Польшей своим опытом и навыками в вопросе сбивания российских БПЛА. Киев готов сделать это в любое время, когда будет готова Варшава.

"Мы готовы помочь, поделиться нашим опытом, нашими навыками, подсказать им, как защищать свое небо. Сильнее партнеры, и мы сильнее", - добавил он.

