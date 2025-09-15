У Украины есть дроны-перехватчики, которые способны сбивать российские реактивные "Шахеды", - Палиса
У Украины уже есть дроны-перехватчики, которые способны сбивать вражеские "Шахеды" на реактивных двигателях.
Об этом заместитель председателя ОП Павел Палиса заявил в комментарии журналистам на конференции YES-2025, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Силы обороны Украины пытаются выстроить оптимальную систему защиты неба, которая позволит эффективно справляться с массированными атаками РФ.
Заместитель руководителя ОП пояснил, что на эффективность поражения вражеских БпЛА влияют многие факторы, в частности модель дрона-перехватчика, обученность пилотов, погода и тому подобное.
Кроме того, по словам Палисы, Украина готова поделиться с Польшей своим опытом и навыками в вопросе сбивания российских БПЛА. Киев готов сделать это в любое время, когда будет готова Варшава.
"Мы готовы помочь, поделиться нашим опытом, нашими навыками, подсказать им, как защищать свое небо. Сильнее партнеры, и мы сильнее", - добавил он.
Ну хіба не ганьба?!
Коли пуски були на десятки, то це мало б сенс, а зараз мова вже про сотні і тисячі, то зенітні дрони можуть бути допоміжним засобом для прикриття можливіих одиночних проривів через основну лінію захисту.