Силы обороны освободили 175 кв. км на Добропольском направлении, часть подразделений врага оказалась в окружении, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил части, которые действуют на главных направлениях фронта, в частности на Добропольском направлении.

Как отмечается, Сырский провел совещание с командирами частей и подразделений, привлеченных к контрнаступательной операции.

"Благодаря четко спланированным и смелым действиям наших войск часть подразделений врага оказалась в окружении.

Общие потери оккупантов на Добропольском направлении составляют 3185 человек, из них безвозвратные - 1769", - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, захватчики потеряли 969 единиц вооружения и военной техники.

"За период контрнаступательной операции площадь освобожденной территории на сегодня составляет около 175 кв. км. Кроме того, зачищено от диверсионных групп еще почти 195 кв. км", - уточнил главнокомандующий.

С учетом докладов командиров на местах Сырский определил задачи и отдал необходимые указания по повышению эффективности огневого поражения противника, в частности на дальних расстояниях; нейтрализации вражеских диверсионных групп в определенных районах; повышению качества взаимодействия подразделений.

Также принял необходимые решения для всестороннего обеспечения частей и подразделений, участвующих в боевых действиях, с учетом ухудшения погодных условий.

