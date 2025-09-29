Силы обороны освободили 175 кв. км на Добропольском направлении, часть подразделений врага оказалась в окружении, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил части, которые действуют на главных направлениях фронта, в частности на Добропольском направлении.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Сырский провел совещание с командирами частей и подразделений, привлеченных к контрнаступательной операции.
"Благодаря четко спланированным и смелым действиям наших войск часть подразделений врага оказалась в окружении.
Общие потери оккупантов на Добропольском направлении составляют 3185 человек, из них безвозвратные - 1769", - говорится в сообщении.
Также, как отмечается, захватчики потеряли 969 единиц вооружения и военной техники.
"За период контрнаступательной операции площадь освобожденной территории на сегодня составляет около 175 кв. км. Кроме того, зачищено от диверсионных групп еще почти 195 кв. км", - уточнил главнокомандующий.
С учетом докладов командиров на местах Сырский определил задачи и отдал необходимые указания по повышению эффективности огневого поражения противника, в частности на дальних расстояниях; нейтрализации вражеских диверсионных групп в определенных районах; повышению качества взаимодействия подразделений.
Также принял необходимые решения для всестороннего обеспечения частей и подразделений, участвующих в боевых действиях, с учетом ухудшения погодных условий.
