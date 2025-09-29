РУС
Новости Ситуация на Добропольском направлении
1 956 21

Силы обороны освободили 175 кв. км на Добропольском направлении, часть подразделений врага оказалась в окружении, - Сырский

Сырский и командиры на Добропольском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил части, которые действуют на главных направлениях фронта, в частности на Добропольском направлении.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Сырский провел совещание с командирами частей и подразделений, привлеченных к контрнаступательной операции.

"Благодаря четко спланированным и смелым действиям наших войск часть подразделений врага оказалась в окружении.

Общие потери оккупантов на Добропольском направлении составляют 3185 человек, из них безвозвратные - 1769", - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, захватчики потеряли 969 единиц вооружения и военной техники.

"За период контрнаступательной операции площадь освобожденной территории на сегодня составляет около 175 кв. км. Кроме того, зачищено от диверсионных групп еще почти 195 кв. км", - уточнил главнокомандующий.

С учетом докладов командиров на местах Сырский определил задачи и отдал необходимые указания по повышению эффективности огневого поражения противника, в частности на дальних расстояниях; нейтрализации вражеских диверсионных групп в определенных районах; повышению качества взаимодействия подразделений.

Также принял необходимые решения для всестороннего обеспечения частей и подразделений, участвующих в боевых действиях, с учетом ухудшения погодных условий.

Донецкая область (10864) боевые действия (4935) Александр Сырский (732) Покровский район (1025) Доброполье (95)
29.09.2025 10:42 Ответить
29.09.2025 10:30 Ответить
29.09.2025 10:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Досі немає відповіді від Сирського чому стався прорив ворога на Добропілля і як уникнути нових проривів на інших ділянках фронту, які зараз назрівають і відбуваються. А відповідь є - відсутність піхоти в окопах. Потрібна негайна мобілізація молоді, жінок, мисливців, працівників правоохоронних органів, прокурорів, суддів, митників, депутатів, чиновників, молодих і немолодих пенсіонерів всіх рангів зі всіх державних структур!
29.09.2025 10:30 Ответить
Прокурори, судді, митники та под. навоюють…
29.09.2025 10:49 Ответить
Алкоголики, наркомани і бомжі воюють і ці теж будуть воювати! Тільки мобілізуйте їх та довезіть до бойової бригади!
29.09.2025 11:12 Ответить
чекаємо переможних відосиків, як ми беремо в полон біологічний непотріб.
29.09.2025 10:32 Ответить
Дивно що головком не в формі зсу.Нахрен йому мультикам?
29.09.2025 10:40 Ответить
Мультикам уже узаконен, теперь это форма ВСУ ММ-25.
29.09.2025 10:48 Ответить
піксель вже давно ніхто не носить.Это мексиканский тушкан. - Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы!
29.09.2025 10:52 Ответить
При захвате в плен будет строить из себя оператора дронов)))
29.09.2025 10:57 Ответить
Свіженьке:
"Гелікоптер Мі-28 FPV-дроном знищили пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем."
29.09.2025 10:41 Ответить
пілоти ще дихають
29.09.2025 10:43 Ответить
29.09.2025 10:42 Ответить
Аха, а те кто окружил, сами теперь в полуокружении.
29.09.2025 11:00 Ответить
Кацапе, ти що тут загубив? Сідай на пляшку, та скачи в напрямку уральских гір...
29.09.2025 11:03 Ответить
Що таке "полуокруженіє", кацапа? Оточення воно або є, або немає.
29.09.2025 11:05 Ответить
Ти подивись кому і на що я відповідав.
29.09.2025 11:14 Ответить
Все знаешь, только ср*ть не просишься. Смотри и читай что-то еще кроме ЦН.
29.09.2025 11:33 Ответить
Кацапідори відходити нікуди не збираються в принципі. Вони йдуть від початку в один кінець - або захопити, або загинути. при відході їх свої ж постріляють.
29.09.2025 11:04 Ответить
А это как обьяснишь -

Війська РФ мають просування у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це https://t.me/DeepStateUA/22542 повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Джерело: https://censor.net/ua/n3576706
29.09.2025 11:02 Ответить
Ну то купи собі там хатинку, і живи, все ж краще ніж у Пензі...
29.09.2025 11:06 Ответить
Трамп особисто керує наступом
29.09.2025 11:26 Ответить
 
 