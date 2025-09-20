Зеленский о контрнаступлении ВСУ в районах Доброполья и Покровска: Около 330 километров возвращено под наш контроль

После успешных контратак Сил обороны на Добропольском направлении и в районе Покровска под контроль Украины вернулись 330 километров, из них более 170 - полностью зачищены от врага.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Относительно наших контрнаступательных действий в районах Доброполья и Покровска. "Русские" хотели окружить нас, но именно наши Вооруженные силы делают там все, чтобы уничтожить врага. На сегодня где-то около 330 километров под нашим контролем, освобождено 160, и более 170 зачищено от врага", - рассказал Зеленский.

Он прогнозирует, что именно на этом направлении враг сосредоточит основные усилия.

"Мы понимаем, что именно туда они сейчас будут перебрасывать личный состав, чтобы сохранить позиции. Они туда и добавляли постоянно, потому что это было их главное наступление - Добропольское, Покровское направления. И сейчас они подтянули туда 61 бригаду морской пехоты, понимая, что они теряют большое количество своих военных", - сказал президент.

Он отметил, что считает такие действия Сил обороны успехом.

"Непросто говорить об успехе, когда мы защищаемся, но я считаю, что это успех Вооруженных сил Украины", - подытожил глава государства.

Ранее Зеленский заявлял, что оккупанты не смогли развернуть полноценное наступление в районе Покровска и Доброполья.