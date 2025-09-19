Оккупанты не смогли развернуть полноценное наступление в районе Покровска и Доброполья, - Зеленский

Российские войска не смогли развернуть полноценное наступление в районе Покровска и Доброполья в Донецкой области из-за сопротивления ВСУ.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что 19 сентября заслушал доклады военных, в частности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Мы продолжаем контрнаступательные действия на Донецком направлении - район Покровска, район Доброполья. Именно там было одно из наиболее важных для россиян направлений их наступления, и полноценное наступление они не смогли там развернуть, наши военные уничтожают их силы. Существенные у россиян потери, существенно пополнен и обменный фонд для нашего государства - каждый день добавляет российских пленных", - сказал глава государства.

Он поблагодарил украинских военных, задействованных в обороне Донецкой области.

"Купянск, также районы вокруг города - мы защищаем позиции, спасибо всем бригадам. Будут и новые наши дипстрайки в ответ на то, что делает Россия", - добавил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники захватили в плен 17 российских захватчиков в Доброполье на Донетчине. ВИДЕО