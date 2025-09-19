РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10663 посетителя онлайн
Новости Ситуация на Покровском направлении Бом на Купянском направлении Ситуация на Добропольском направлении
469 11

Оккупанты не смогли развернуть полноценное наступление в районе Покровска и Доброполья, - Зеленский

Зеленский рассказал о контрнаступательной операции в Донецкой области

Российские войска не смогли развернуть полноценное наступление в районе Покровска и Доброполья в Донецкой области из-за сопротивления ВСУ.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что 19 сентября заслушал доклады военных, в частности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Мы продолжаем контрнаступательные действия на Донецком направлении - район Покровска, район Доброполья. Именно там было одно из наиболее важных для россиян направлений их наступления, и полноценное наступление они не смогли там развернуть, наши военные уничтожают их силы. Существенные у россиян потери, существенно пополнен и обменный фонд для нашего государства - каждый день добавляет российских пленных", - сказал глава государства.

Он поблагодарил украинских военных, задействованных в обороне Донецкой области.

"Купянск, также районы вокруг города - мы защищаем позиции, спасибо всем бригадам. Будут и новые наши дипстрайки в ответ на то, что делает Россия", - добавил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники захватили в плен 17 российских захватчиков в Доброполье на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (21968) Донецкая область (10811) Покровск (787) Покровский район (1001) Доброполье (88) война в Украине (6189)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Усопни падаль фсбешна
показать весь комментарий
19.09.2025 19:59 Ответить
+2
І це ж мабуть завдяки вам Володимир Олександровичу, вам та вашій геніальності та неповторністі, вашому нестерпному і гострому розуму та сталевим яйцям з непохитною незламнвстю тощо.
показать весь комментарий
19.09.2025 20:08 Ответить
+2
вот що точно завдяки йому:

за тиждень за кордон виїхало 11 тис. хлопців 18-24 !!!!

тобто, за рік - 500 000 тис.

все ! кінець війні, про який каже служка веніславський

.
показать весь комментарий
19.09.2025 20:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Усопни падаль фсбешна
показать весь комментарий
19.09.2025 19:59 Ответить
І це ж мабуть завдяки вам Володимир Олександровичу, вам та вашій геніальності та неповторністі, вашому нестерпному і гострому розуму та сталевим яйцям з непохитною незламнвстю тощо.
показать весь комментарий
19.09.2025 20:08 Ответить
вот що точно завдяки йому:

за тиждень за кордон виїхало 11 тис. хлопців 18-24 !!!!

тобто, за рік - 500 000 тис.

все ! кінець війні, про який каже служка веніславський

.
показать весь комментарий
19.09.2025 20:18 Ответить
ооо.....
зе!гніда, ще й пересказувач доповідей сирського?
який же талановитий 47 річний нелох.....

микола, василь, ви там гнийте в окопах з мишами, а ми поки помародеримо, собі на славу!
показать весь комментарий
19.09.2025 20:08 Ответить
Там где "не смогли" уже двух командиров корпусов сняли. Все збс.
показать весь комментарий
19.09.2025 20:11 Ответить
Сирський тексти пише йому , а де заяви ГЕНШТАБУ? Буратіна захопила піарпростір па полнай?
показать весь комментарий
19.09.2025 20:13 Ответить
ЯКЩО Є ОКУПОВАНІ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ- Є ПОВНОЦІННИЙ НАСТУП РАШИСТСЬКОГО ВОРОГА...
показать весь комментарий
19.09.2025 20:14 Ответить
Геть ішака!
показать весь комментарий
19.09.2025 20:29 Ответить
и неполного хватило- покровска практически нет
показать весь комментарий
19.09.2025 20:35 Ответить
Хтось повірив? Я ні. Для нього загиблі українці, розвалені місті і села - якийсь піар про "мужність" з бомбосховища. Він знає, що по ньому стріляти не будуть, батьків вивіз до Ізраїлю, гроші трмимає в "гаманцях" шефірів і міндічів.
показать весь комментарий
19.09.2025 20:39 Ответить
Ми захищаємо. Ти вже здох за Крим.
показать весь комментарий
19.09.2025 20:43 Ответить
 
 