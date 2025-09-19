Оккупанты не смогли развернуть полноценное наступление в районе Покровска и Доброполья, - Зеленский
Российские войска не смогли развернуть полноценное наступление в районе Покровска и Доброполья в Донецкой области из-за сопротивления ВСУ.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что 19 сентября заслушал доклады военных, в частности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
"Мы продолжаем контрнаступательные действия на Донецком направлении - район Покровска, район Доброполья. Именно там было одно из наиболее важных для россиян направлений их наступления, и полноценное наступление они не смогли там развернуть, наши военные уничтожают их силы. Существенные у россиян потери, существенно пополнен и обменный фонд для нашего государства - каждый день добавляет российских пленных", - сказал глава государства.
Он поблагодарил украинских военных, задействованных в обороне Донецкой области.
"Купянск, также районы вокруг города - мы защищаем позиции, спасибо всем бригадам. Будут и новые наши дипстрайки в ответ на то, что делает Россия", - добавил Зеленский.
за тиждень за кордон виїхало 11 тис. хлопців 18-24 !!!!
тобто, за рік - 500 000 тис.
все ! кінець війні, про який каже служка веніславський
.
зе!гніда, ще й пересказувач доповідей сирського?
який же талановитий 47 річний нелох.....
микола, василь, ви там гнийте в окопах з мишами, а ми поки помародеримо, собі на славу!