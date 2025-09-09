РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10734 посетителя онлайн
Новости Ситуация на фронте
6 351 15

Украинские защитники взяли в плен 17 российских захватчиков в Доброполье на Донетчине. ВИДЕО

Российские захватчики были взяты в плен в полосе ответственности 1-го корпуса Нацгвардии "Азов". Вражеское командование отправило оккупантов в наступление в самую горячую точку Донетчины - Доброполье.

О пленных сообщил корпус "Азов", передает Цензор.НЕТ.

"Атака сс рф провалилась, Силы обороны стабилизировали ситуацию, а этим солдатам просто повезло выжить. В плен их взяли воины 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубіж" и 82-й десантно-штурмовой Буковинской бригады", - сообщили бойцы.

За месяц активных боевых действий на Добропольском направлении, где подразделения 1 корпуса НГУ "Азов" вместе со смежными и подчиненными подразделениями держат полосу обороны, в плен было взято 69 оккупантов.

Смотрите: Оккупанты привязали голых российских солдат к столбам электросетей как "воспитательная мера": "А вы бухали или тра#ались?". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20473) плен (2695) Донецкая область (10707) Национальная гвардия (2226) Азов (833) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (70) Покровский район (974) Доброполье (86)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
О це улов! Скормити б ракам, та міняти хлопців треба...
показать весь комментарий
09.09.2025 12:41 Ответить
+13
Ми всі довго чекали, коли ті два підрізані пальці над Покровськом почнуть затушовуватись на ДіпСтейті! Здається почалося! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
09.09.2025 12:44 Ответить
+11
Кров закіпа коли дивишся на кацапське кончене лайно що приперлось за гроші вбивати. Хочеться різати по кусочках не зважаючи на різного роду конвенції. Єдиний стримуючий фактор це наші люди у лапах орків. Слава героям.
показать весь комментарий
09.09.2025 12:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О це улов! Скормити б ракам, та міняти хлопців треба...
показать весь комментарий
09.09.2025 12:41 Ответить
Оркі
показать весь комментарий
09.09.2025 12:44 Ответить
Ми всі довго чекали, коли ті два підрізані пальці над Покровськом почнуть затушовуватись на ДіпСтейті! Здається почалося! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
09.09.2025 12:44 Ответить
Кров закіпа коли дивишся на кацапське кончене лайно що приперлось за гроші вбивати. Хочеться різати по кусочках не зважаючи на різного роду конвенції. Єдиний стримуючий фактор це наші люди у лапах орків. Слава героям.
показать весь комментарий
09.09.2025 12:56 Ответить
Не єдиний..!
Ще один - що ми не хочемо бути такими ж, як вони!
Україна - не роSSія!
показать весь комментарий
09.09.2025 14:40 Ответить
всех нахххххх повесить за тех СТАРИКОВ которых сегодня одной бомбой убили при получении пенсии !!!! мы все равно к этому прийдем !!!(((! иначе наша армия нас не будет больше защищать !!! по какой конвенции сегодня УБИЛИ наших пенсионеров ????!!(((( по какой ???(((
показать весь комментарий
09.09.2025 13:07 Ответить
Ну й пики ! Підтверджують те , що Мацковія то є Цивілізація Варварів! На їх пиках є сліди п'яного зачаття !
показать весь комментарий
09.09.2025 13:08 Ответить
Такі новини цілодобово подавати в ефір замість самогубств ворожих солдат які обрали смерть а не полон.
показать весь комментарий
09.09.2025 13:20 Ответить
та ті всі чи майже всі самогубства орків не через страх полону, а через небажання терпіти біль і стікати кров'ю, знаючи, що через годину-дві фінал буде такий же, тобто смерть. тому вони і дострілюють себе. практично ті всі відео самострілів - це коли вони поранені і нема надії на евакуацію та і до полону не дотягнуть. тому і стріляються.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:03 Ответить
Дуже гарна новина. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
09.09.2025 13:23 Ответить
Гарно сказав!
В після цього закидати ***** гранатами.
показать весь комментарий
09.09.2025 13:24 Ответить
не треба брати в полон жодного підара
показать весь комментарий
09.09.2025 13:28 Ответить
А наших полонених на кого міняти? На тебе? За тебе навіть тренчік від ременя не дадуть...
показать весь комментарий
09.09.2025 14:22 Ответить
Гарно! 💪🗽🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️⚔️🐽🐽💪💪💪.
Добрі новини, показати що оркі не всесильні, навіть за спиною міндічів
показать весь комментарий
09.09.2025 15:40 Ответить
 
 