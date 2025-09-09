Украинские защитники взяли в плен 17 российских захватчиков в Доброполье на Донетчине. ВИДЕО

Российские захватчики были взяты в плен в полосе ответственности 1-го корпуса Нацгвардии "Азов". Вражеское командование отправило оккупантов в наступление в самую горячую точку Донетчины - Доброполье.

О пленных сообщил корпус "Азов", передает Цензор.НЕТ.

"Атака сс рф провалилась, Силы обороны стабилизировали ситуацию, а этим солдатам просто повезло выжить. В плен их взяли воины 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубіж" и 82-й десантно-штурмовой Буковинской бригады", - сообщили бойцы.

За месяц активных боевых действий на Добропольском направлении, где подразделения 1 корпуса НГУ "Азов" вместе со смежными и подчиненными подразделениями держат полосу обороны, в плен было взято 69 оккупантов.

