6 933 33
Оккупанты привязали голых российских солдат к столбам электросетей в качестве "воспитательной меры": "А вы бухали или тра#лись?" ВИДЕО
Российские военные привязали голых оккупантов к столбам электросетей и оставили на дороге в качестве "воспитательной меры".
По данным Цензор.НЕТ, другие солдаты РФ приехали посмотреть на униженных побратимов и снять это на видео. Двух мужчин примотали лентой друг напротив друга, оставив без одежды. "А вы бухали или тра#лись?" - спрашивает один из российских военных, фиксируя процесс на камеру.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+23 Ksenia VB
показать весь комментарий08.09.2025 19:48 Ответить Ссылка
+8 Frenk Rex
показать весь комментарий08.09.2025 19:48 Ответить Ссылка
+7 Сергій Малецький
показать весь комментарий08.09.2025 20:12 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Причому, саме стрічкою і саме до стовпів. 😁
Але он нижче чудо пише, що кацапи інших кацапів це фуфуфу, а українці мародерів це великий бьютіфул.
І я абсолютно згоден щодо бьютіфула. Але чому кацапам не можна мордувати кацапів... 😁 Що тут такого?
В той час коли поліціянти і всі хто зміг отримати зброю.
У кінці лютого 2022 року.
А негідники цівіли українці таке робили з хорошими мародерами.
Ну з тими хто виламува двері в в : магазини, аптеки і інші приватні і не лише приміщення.
Не вішали їх по деревах, не різали горлянки.
Просто садісти українці привязували до стовпів.
PS:
Ти або сам із тих чмошників які в час бомбардирувань кацапами мародерили.
Або ти із любимців дохлого уже пригожина.
свинособача лахто б№ядь.
Не отримаєш +15 срублЄй. Біжи там у кімнаті швабрування зачекалися.
Почитай вище, клоун.
І думаю ви таки праві.
В той час коли всі хто озброєні побігли боронити Україну віж свинособачих кацапів.
Цивіли повинні мародерам давати всюди дорогу, бажано встеляти її квітами.
І проваджати із оркестром і салютом.
я зараз правильно написав?
Ну ти ж герхард який є васька із 17 кабінки 13 поверху Лахтоцентру?
Там іще 17 дверей від тебе наліво кімнота швабрування.
Чи я помилився?
Там вище все є.
Кадирки так ті зовсім без чоловічини не можуть.
якщо починають говорити росмовою .
одразу поводять себе, як скотина.
Це як одягнути національний одяг
І от диво - повно дебільних татуйованих у всіх місцях скотиняк, що розмовляють виключно українською мені вішали лапшу на вуха аби здихатися і тільки у дуже непростій лікарні справжні спеціалісти розмовляють з тобою хоч з перекладачем аби ти все зрозумів і зробив вірно.
Якби мова та вишиванка були показником порядності, сумлінності та професіоналізму...
нічого не зрозуміло, батьки,
татуювання, лікарня , перекладач ??????
що за шизофренічне пояснення?
розрізняти потрібно вміти, хто
розмовляє українською, а хто лише
прикидається, що розмовляє.
Бо зовнішні ознаки та мімікрування під обставини не змінюють нічого. Якщо воно було лайном, то залишилося ним незалежно від мови, на яку перейшло.
Сьогодні були у лікарні Шалімова: судинний хирург, завідуючий відділенням, гастроентеролог - профі, людяні лікарі, які допомагали всі, чим могли, супроводдували весь час перебування. І розмовляли вони і українською, і російською.
То між патріотом, всі якості якого закінчуються на мові та татуйованих рунах, та гарним, людяним професіоналом я оберу професіонала.
Тільки про ***** і кхуі і розмоаляють.
Гуzzкая духовность
...