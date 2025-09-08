РУС
6 933 33

Оккупанты привязали голых российских солдат к столбам электросетей в качестве "воспитательной меры": "А вы бухали или тра#лись?" ВИДЕО

Российские военные привязали голых оккупантов к столбам электросетей и оставили на дороге в качестве "воспитательной меры".

По данным Цензор.НЕТ, другие солдаты РФ приехали посмотреть на униженных побратимов и снять это на видео. Двух мужчин примотали лентой друг напротив друга, оставив без одежды. "А вы бухали или тра#лись?" - спрашивает один из российских военных, фиксируя процесс на камеру.

Внимание! Ненормативная лексика!

Автор: 

Топ комментарии
+23
Так вот ти какой распятий мальчьонка в трусіках
08.09.2025 19:48 Ответить
+8
Вся сутність орди, або будні ********.
08.09.2025 19:48 Ответить
+7
І без трусіков .
08.09.2025 20:12 Ответить
Дивно. От у нас ніколи приніколи так не робили.

Причому, саме стрічкою і саме до стовпів. 😁
08.09.2025 19:43 Ответить
яма\кл1тка були..)
08.09.2025 19:47 Ответить
Та ні. У лютому-березні 2022 у Києві мародерів так примотували, коли кацапня стояла під містом і народ з міста чухнув. Зимою. 😁

Але он нижче чудо пише, що кацапи інших кацапів це фуфуфу, а українці мародерів це великий бьютіфул.

І я абсолютно згоден щодо бьютіфула. Але чому кацапам не можна мордувати кацапів... 😁 Що тут такого?
08.09.2025 20:21 Ответить
От негідники українці.
В той час коли поліціянти і всі хто зміг отримати зброю.
У кінці лютого 2022 року.
А негідники цівіли українці таке робили з хорошими мародерами.
Ну з тими хто виламува двері в в : магазини, аптеки і інші приватні і не лише приміщення.
Не вішали їх по деревах, не різали горлянки.
Просто садісти українці привязували до стовпів.

PS:
Ти або сам із тих чмошників які в час бомбардирувань кацапами мародерили.
Або ти із любимців дохлого уже пригожина.
свинособача лахто б№ядь.
Не отримаєш +15 срублЄй. Біжи там у кімнаті швабрування зачекалися.
08.09.2025 19:59 Ответить
Ти просто ідіот з чорно-білим сприйняттям Світу.

Почитай вище, клоун.
08.09.2025 20:22 Ответить
Прочитав.
І думаю ви таки праві.
В той час коли всі хто озброєні побігли боронити Україну віж свинособачих кацапів.
Цивіли повинні мародерам давати всюди дорогу, бажано встеляти її квітами.
І проваджати із оркестром і салютом.
я зараз правильно написав?
Ну ти ж герхард який є васька із 17 кабінки 13 поверху Лахтоцентру?
Там іще 17 дверей від тебе наліво кімнота швабрування.
Чи я помилився?
08.09.2025 22:29 Ответить
Ну, якщо прочитав, і після цього зробив такі висновки, то ти ще й дебіл. 😁
08.09.2025 22:35 Ответить
Бачу лише висновок обмеженої персони яка не може навіть пояснити де цей висновок дістала.
08.09.2025 22:59 Ответить
Не бачиш бо дебіл. 😁

Там вище все є.
08.09.2025 23:39 Ответить
І те, і інше.
08.09.2025 19:43 Ответить
..а де рамзанки дирови на це уймище..??
08.09.2025 19:46 Ответить
Вся сутність орди, або будні ********.
08.09.2025 19:48 Ответить
******* вони рольові ігрища по-піндоськи
08.09.2025 19:49 Ответить
Будні рускава міра.
08.09.2025 19:48 Ответить
расіянські підараси-найсуровіші підари на планеті.
08.09.2025 20:14 Ответить
Так вот ти какой распятий мальчьонка в трусіках
08.09.2025 19:48 Ответить
І без трусіков .
08.09.2025 20:12 Ответить
Дивно... Вони ж там ********** "суровую" чоловічу любов і забороняють її.
Кадирки так ті зовсім без чоловічини не можуть.
08.09.2025 20:00 Ответить
Всі російськомовні такі? (ваша відповідь є дуже важливою для російськомовних).
08.09.2025 20:06 Ответить
росмова - це маркер менталітету
якщо починають говорити росмовою .
одразу поводять себе, як скотина.
Це як одягнути національний одяг
08.09.2025 20:25 Ответить
Другий тиждень бігаю з батьками по лікарнях.

І от диво - повно дебільних татуйованих у всіх місцях скотиняк, що розмовляють виключно українською мені вішали лапшу на вуха аби здихатися і тільки у дуже непростій лікарні справжні спеціалісти розмовляють з тобою хоч з перекладачем аби ти все зрозумів і зробив вірно.

Якби мова та вишиванка були показником порядності, сумлінності та професіоналізму...
08.09.2025 20:45 Ответить
що ти набелькав,
нічого не зрозуміло, батьки,
татуювання, лікарня , перекладач ??????
що за шизофренічне пояснення?
розрізняти потрібно вміти, хто
розмовляє українською, а хто лише
прикидається, що розмовляє.
08.09.2025 21:02 Ответить
Те, що є у реальності - купа україномовного бидла у вишиванках, яка аж ніяк не менша за кацапомовну.

Бо зовнішні ознаки та мімікрування під обставини не змінюють нічого. Якщо воно було лайном, то залишилося ним незалежно від мови, на яку перейшло.
08.09.2025 21:31 Ответить
На тому тиждні розмовляв з завідуючим відділенням сьомої лікарні Україномовний кабан весь у патріотичних татуюваннях - безвідповідальне, сцикливе лайно, що намагалося просто здихатися складного пацієнта.

Сьогодні були у лікарні Шалімова: судинний хирург, завідуючий відділенням, гастроентеролог - профі, людяні лікарі, які допомагали всі, чим могли, супроводдували весь час перебування. І розмовляли вони і українською, і російською.

То між патріотом, всі якості якого закінчуються на мові та татуйованих рунах, та гарним, людяним професіоналом я оберу професіонала.
08.09.2025 21:42 Ответить
загадочная русская душа.
08.09.2025 20:32 Ответить
Ето духовная скрєпа.)))
08.09.2025 20:33 Ответить
Оце так пілори
Тільки про ***** і кхуі і розмоаляють.
Гуzzкая духовность
08.09.2025 20:44 Ответить
я устал говорить ,что они самые настоящие ОРКИ !!! ни где на Земле вы не найдете больше таких ОТБРОСОВ природы !!!(((
08.09.2025 21:09 Ответить
Спочатку бухали, а потім...да.
08.09.2025 21:12 Ответить
08.09.2025 21:14 Ответить
Трамп дуже плаче коли це дивиться...Й нюхае клей..
08.09.2025 21:34 Ответить
Православненько ...и максимально скрепно
...
08.09.2025 23:00 Ответить
 
 