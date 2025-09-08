Оккупанты привязали голых российских солдат к столбам электросетей в качестве "воспитательной меры": "А вы бухали или тра#лись?" ВИДЕО

Российские военные привязали голых оккупантов к столбам электросетей и оставили на дороге в качестве "воспитательной меры".

По данным Цензор.НЕТ, другие солдаты РФ приехали посмотреть на униженных побратимов и снять это на видео. Двух мужчин примотали лентой друг напротив друга, оставив без одежды. "А вы бухали или тра#лись?" - спрашивает один из российских военных, фиксируя процесс на камеру.

Внимание! Ненормативная лексика!

