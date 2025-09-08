Украинские защитники впервые осуществили эвакуацию раненого бойца на наземном роботизированном комплексе. ВИДЕО

За первые недели применения наземных роботизированных комплексов специалисты 141-й отдельной механизированной бригады доставили на поле боя более тонны провизии, эвакуировали 13 раненых и вернули 8 павших героев их семьям.

Материал опубликовали Сухопутные войска ВС Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Самую сложную и важную свою миссию операторы НРК выполняли впервые. Речь идет об эвакуации раненого побратима. Несмотря на то, что этот опыт был первым, он завершился успешно.

"За одну миссию можем привести то, на что "Вампиру" надо 20 вылетов делать", - рассказывает боец.

Управление было постоянно, говорят бойцы. А вот с видеосвязью были проблемы.

"Адреналин был, потому что теперь ты понимаешь, что ты везешь не просто 20 паков воды, а ты везешь человека. Пилоты вели нас сначала как пикап, который заскакивает на "ноль". Стримы были непрерывные", - говорит оператор.

