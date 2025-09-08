УКР
Окупанти прив’язали голих російських солдатів до стовпів електромереж як "виховний захід": "А вы бухали или тра#ались?". ВIДЕО

Російські військові прив’язали голих окупантів до стовпів електромереж і залишили на дорозі як "виховний захід".

За даними Цензор.НЕТ, інші солдати РФ приїхали подивитися на принижених побратимів і зняти це на відео. Двох чоловіків примотали стрічкою один навпроти одного, залишивши без одягу. "А вы бухали или тра#лись", - запитує один з російських військових, фіксуючи процес на камеру.

Увага! Ненормативна лексика!

армія рф (18613) одяг (217) катування (632) знущання (116)
Топ коментарі
+16
Так вот ти какой распятий мальчьонка в трусіках
показати весь коментар
08.09.2025 19:48 Відповісти
+5
Вся сутність орди, або будні ********.
показати весь коментар
08.09.2025 19:48 Відповісти
+3
Будні рускава міра.
показати весь коментар
08.09.2025 19:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Дивно. От у нас ніколи приніколи так не робили.

Причому, саме стрічкою і саме до стовпів. 😁
показати весь коментар
08.09.2025 19:43 Відповісти
яма\кл1тка були..)
показати весь коментар
08.09.2025 19:47 Відповісти
Та ні. У лютому-березні 2022 у Києві мародерів так примотували, коли кацапня стояла під містом і народ з міста чухнув. Зимою. 😁

Але он нижче чудо пише, що кацапи інших кацапів це фуфуфу, а українці мародерів це великий бьютіфул.

І я абсолютно згоден щодо бьютіфула. Але чому кацапам не можна мордувати кацапів... 😁 Що тут такого?
показати весь коментар
08.09.2025 20:21 Відповісти
От негідники українці.
В той час коли поліціянти і всі хто зміг отримати зброю.
У кінці лютого 2022 року.
А негідники цівіли українці таке робили з хорошими мародерами.
Ну з тими хто виламува двері в в : магазини, аптеки і інші приватні і не лише приміщення.
Не вішали їх по деревах, не різали горлянки.
Просто садісти українці привязували до стовпів.

PS:
Ти або сам із тих чмошників які в час бомбардирувань кацапами мародерили.
Або ти із любимців дохлого уже пригожина.
свинособача лахто б№ядь.
Не отримаєш +15 срублЄй. Біжи там у кімнаті швабрування зачекалися.
показати весь коментар
08.09.2025 19:59 Відповісти
Ти просто ідіот з чорно-білим сприйняттям Світу.

Почитай вище, клоун.
показати весь коментар
08.09.2025 20:22 Відповісти
І те, і інше.
показати весь коментар
08.09.2025 19:43 Відповісти
..а де рамзанки дирови на це уймище..??
показати весь коментар
08.09.2025 19:46 Відповісти
Вся сутність орди, або будні ********.
показати весь коментар
08.09.2025 19:48 Відповісти
******* вони рольові ігрища по-піндоськи
показати весь коментар
08.09.2025 19:49 Відповісти
Будні рускава міра.
показати весь коментар
08.09.2025 19:48 Відповісти
расіянські підараси-найсуровіші підари на планеті.
показати весь коментар
08.09.2025 20:14 Відповісти
Так вот ти какой распятий мальчьонка в трусіках
показати весь коментар
08.09.2025 19:48 Відповісти
І без трусіков .
показати весь коментар
08.09.2025 20:12 Відповісти
Дивно... Вони ж там ********** "суровую" чоловічу любов і забороняють її.
Кадирки так ті зовсім без чоловічини не можуть.
показати весь коментар
08.09.2025 20:00 Відповісти
Всі російськомовні такі? (ваша відповідь є дуже важливою для російськомовних).
показати весь коментар
08.09.2025 20:06 Відповісти
росмова - це маркер менталітету
якщо починають говорити росмовою .
одразу поводять себе, як скотина.
Це як одягнути національний одяг
показати весь коментар
08.09.2025 20:25 Відповісти
Другий тиждень бігаю з батьками по лікарнях.

І от диво - повно дебільних татуйованих у всіх місцях скотиняк, що розмовляють виключно українською мені вішали лапшу на вуха аби здихатися і тільки у дуже непростій лікарні справжні спеціалісти розмовляють з тобою хоч з перекладачем аби ти все зрозумів і зробив вірно.

Якби мова та вишиванка були показником порядності, сумлінності та професіоналізму...
показати весь коментар
08.09.2025 20:45 Відповісти
що ти набелькав,
нічого не зрозуміло, батьки,
татуювання, лікарня , перекладач ??????
що за шизофренічне пояснення?
розрізняти потрібно вміти, хто
розмовляє українською, а хто лише
прикидається, що розмовляє.
показати весь коментар
08.09.2025 21:02 Відповісти
Те, що є у реальності - купа україномовного бидла у вишиванках, яка аж ніяк не менша за кацапомовну.

Бо зовнішні ознаки та мімікрування під обставини не змінюють нічого. Якщо воно було лайном, то залишилося ним незалежно від мови, на яку перейшло.
показати весь коментар
08.09.2025 21:31 Відповісти
загадочная русская душа.
показати весь коментар
08.09.2025 20:32 Відповісти
Ето духовная скрєпа.)))
показати весь коментар
08.09.2025 20:33 Відповісти
Оце так пілори
Тільки про ***** і кхуі і розмоаляють.
Гуzzкая духовность
показати весь коментар
08.09.2025 20:44 Відповісти
я устал говорить ,что они самые настоящие ОРКИ !!! ни где на Земле вы не найдете больше таких ОТБРОСОВ природы !!!(((
показати весь коментар
08.09.2025 21:09 Відповісти
Спочатку бухали, а потім...да.
показати весь коментар
08.09.2025 21:12 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2025 21:14 Відповісти
 
 