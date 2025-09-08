4 540 26
Окупанти прив’язали голих російських солдатів до стовпів електромереж як "виховний захід": "А вы бухали или тра#ались?". ВIДЕО
Російські військові прив’язали голих окупантів до стовпів електромереж і залишили на дорозі як "виховний захід".
За даними Цензор.НЕТ, інші солдати РФ приїхали подивитися на принижених побратимів і зняти це на відео. Двох чоловіків примотали стрічкою один навпроти одного, залишивши без одягу. "А вы бухали или тра#лись", - запитує один з російських військових, фіксуючи процес на камеру.
Увага! Ненормативна лексика!
