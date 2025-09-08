УКР
Українські захисники вперше здійснили евакуацію пораненого бійця на наземному роботизованому комплексі. ВIДЕО

За перші тижні застосування наземних роботизованих комплексів фахівці 141-ої окремої механізованої бригади доставили на поле бою понад тонну провізії, евакуювали 13 поранених та повернули 8 полеглих героїв їхнім родинам.

Матеріал опублікували Сухопутні війська ЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Найскладнішу та найважливішу свою місію оператори НРК виконували вперше. Йдеться про евакуацію пораненого побратима. Попри те, що цей досвід був першим, він завершився успішно.

"За одну місію можемо привести те, на що "Вампіру" треба 20 вильотів робити", — розповідає боєць.

Керування було постійно, кажуть бійці. А от з відеозв’язком були проблеми.

"Адреналін був, бо тепер ти розумієш, що ти везеш не просто 20 паків води, а ти везеш людину. Пілоти вели нас спочатку як пікап, який заскакує на "нуль". Стріми були безперервні", - каже оператор.

евакуація (2412) ЗСУ (7888) НРК наземний роботизований комплекс (10)
Як вперше? https://glavcom.ua/country/society/robot-evakujuvav-vazhkoporanenoho-bijtsja-zsu-pid-vohnem-protivnika-1069622.html А це що було?
08.09.2025 17:12 Відповісти
"....та повернули 8 полеглих героїв їхнім родинам."
Не варто так писати, полеглих героїв, нажаль, вже ніхто не зможе повернути родинам 😢. Повернули тільки тіла полеглих героїв.
08.09.2025 17:37 Відповісти
 
 