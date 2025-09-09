УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10635 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на фронті
4 752 12

Українські захисники захопили у полон 17 російських загарбників у Добропіллі на Донеччині. ВIДЕО

Російські загарбники були взяті в полон у смузі відповідальності 1-го корпусу Нацгвардії "Азов". Вороже командування відправило окупантів в наступ в найгарячішу точку Донеччини — Добропілля.

Про полонених повідомив корпус "Азов", передає Цензор.НЕТ.

"Атака зс рф провалилась, Сили оборони стабілізували ситуацію, а цим солдатам просто пощастило вижити. У полон їх взяли воїни 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" та 82-ї десантно-штурмової Буковинської бригади", - повідомили бійці.

За місяць активних бойових дій на Добропільському напрямку, де підрозділи 1 корпусу НГУ "Азов" разом із суміжними та підпорядкованими підрозділами тримають смугу оборони, в полон було взято 69 окупантів.

Дивіться: Окупанти прив’язали голих російських солдатів до стовпів електромереж як "виховний захід": "А вы бухали или тра#ались?". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18625) полон (1646) Донецька область (9530) Національна гвардія (1639) Азов (816) 82 окрема десантно-штурмова бригада (70) Покровський район (986) Добропілля (88)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Ми всі довго чекали, коли ті два підрізані пальці над Покровськом почнуть затушовуватись на ДіпСтейті! Здається почалося! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
09.09.2025 12:44 Відповісти
+9
О це улов! Скормити б ракам, та міняти хлопців треба...
показати весь коментар
09.09.2025 12:41 Відповісти
+8
Кров закіпа коли дивишся на кацапське кончене лайно що приперлось за гроші вбивати. Хочеться різати по кусочках не зважаючи на різного роду конвенції. Єдиний стримуючий фактор це наші люди у лапах орків. Слава героям.
показати весь коментар
09.09.2025 12:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О це улов! Скормити б ракам, та міняти хлопців треба...
показати весь коментар
09.09.2025 12:41 Відповісти
Оркі
показати весь коментар
09.09.2025 12:44 Відповісти
Ми всі довго чекали, коли ті два підрізані пальці над Покровськом почнуть затушовуватись на ДіпСтейті! Здається почалося! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
09.09.2025 12:44 Відповісти
Кров закіпа коли дивишся на кацапське кончене лайно що приперлось за гроші вбивати. Хочеться різати по кусочках не зважаючи на різного роду конвенції. Єдиний стримуючий фактор це наші люди у лапах орків. Слава героям.
показати весь коментар
09.09.2025 12:56 Відповісти
всех нахххххх повесить за тех СТАРИКОВ которых сегодня одной бомбой убили при получении пенсии !!!! мы все равно к этому прийдем !!!(((! иначе наша армия нас не будет больше защищать !!! по какой конвенции сегодня УБИЛИ наших пенсионеров ????!!(((( по какой ???(((
показати весь коментар
09.09.2025 13:07 Відповісти
Ну й пики ! Підтверджують те , що Мацковія то є Цивілізація Варварів! На їх пиках є сліди п'яного зачаття !
показати весь коментар
09.09.2025 13:08 Відповісти
Такі новини цілодобово подавати в ефір замість самогубств ворожих солдат які обрали смерть а не полон.
показати весь коментар
09.09.2025 13:20 Відповісти
Дуже гарна новина. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
09.09.2025 13:23 Відповісти
Гарно сказав!
В після цього закидати ***** гранатами.
показати весь коментар
09.09.2025 13:24 Відповісти
не треба брати в полон жодного підара
показати весь коментар
09.09.2025 13:28 Відповісти
А наших полонених на кого міняти? На тебе? За тебе навіть тренчік від ременя не дадуть...
показати весь коментар
09.09.2025 14:22 Відповісти
 
 