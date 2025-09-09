Українські захисники захопили у полон 17 російських загарбників у Добропіллі на Донеччині. ВIДЕО

Російські загарбники були взяті в полон у смузі відповідальності 1-го корпусу Нацгвардії "Азов". Вороже командування відправило окупантів в наступ в найгарячішу точку Донеччини — Добропілля.

Про полонених повідомив корпус "Азов", передає Цензор.НЕТ.

"Атака зс рф провалилась, Сили оборони стабілізували ситуацію, а цим солдатам просто пощастило вижити. У полон їх взяли воїни 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" та 82-ї десантно-штурмової Буковинської бригади", - повідомили бійці.

За місяць активних бойових дій на Добропільському напрямку, де підрозділи 1 корпусу НГУ "Азов" разом із суміжними та підпорядкованими підрозділами тримають смугу оборони, в полон було взято 69 окупантів.

